“No queremos convertirnos en Venezuela” y “solo combaten su pobreza”: el tenso cruce entre Ernesto Zunini y Rosangella Barbarán en debate del JNE

En el bloque Juventud y Deporte, Rosangella Barbarán de Fuerza Popular inicia su participación en el debate. JNE

La discusión sobre empleo juvenil, salud mental y participación política marcó uno de los momentos más tensos del intercambio entre representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Durante el bloque temático dedicado a la juventud, ambas agrupaciones confrontaron sus propuestas con acusaciones directas sobre gestión pública, protestas sociales y decisiones políticas adoptadas en años recientes.

El debate expuso diferencias sobre el modelo económico, las oportunidades laborales para jóvenes de regiones y el rol del Estado en la prevención de problemas vinculados a violencia y salud mental. También aparecieron referencias a conflictos políticos recientes, leyes laborales y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

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Rosangella Barbarán, representante de Fuerza Popular, y Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, protagonizaron varios cruces durante el espacio denominado “bolsón de tiempo”, formato que permitió intervenciones alternadas entre ambos especialistas.

Empleo juvenil y migración desde regiones

Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) lanza los primeros puyazos contra Fuerza Popular en el debate presidencial. JNE

El primer eje del debate abordó la situación laboral de los jóvenes. Los moderadores plantearon la preocupación por el alto nivel de subempleo juvenil y la migración constante hacia Lima ante la falta de oportunidades en provincias.

Ernesto Zunini sostuvo que Juntos por el Perú plantea un cambio del modelo económico centrado en materias primas para impulsar un esquema vinculado a capacidades locales y desarrollo regional. En esa línea, explicó la propuesta denominada “Mi Primera Chamba”, que contempla un subsidio directo para jóvenes.

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Según indicó, el programa permitiría que cada beneficiario decida si utiliza el apoyo económico para capacitación, acceso a un empleo formal o el inicio de un emprendimiento. El representante señaló que las actuales políticas de promoción laboral “no funcionan”.

Rosangella Barbarán respondió con cuestionamientos políticos hacia la izquierda y vinculó a sus adversarios con el modelo venezolano. “Lo único que ellos buscan es combatir la pobreza, pero la de ellos mismos”, afirmó durante su intervención.

Más adelante, la representante fujimorista defendió la creación de los Centros de Oportunidades y Orientación Local, conocidos como COOL. Explicó que estos espacios funcionarían en regiones para brindar orientación vocacional, talleres, información sobre becas y acceso a bolsas de trabajo.

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Debate sobre becas y gasto público

Sobre las oportunidades de los jóvenes migrantes a la capital, Rosángella Barbarán (FP) le recuerda el modelo venezolano a Ernesto Zunini (JP). JNE

La discusión también incluyó referencias al manejo presupuestal y a programas educativos. Zunini cuestionó que miles de jóvenes quedaran sin acceso a becas de Pronabec mientras, según afirmó, se priorizaron compras militares y gastos en infraestructura parlamentaria.

El representante de Juntos por el Perú sostuvo que su agrupación posee “autoridad moral” para dirigirse a los jóvenes y rechazó los ataques relacionados con Venezuela. “No queremos convertirnos en Venezuela, el miedo es la mayor herramienta para hacernos votar por el fujimorismo”, expresó el vocero.

Barbarán respondió que Fuerza Popular impulsó normas favorables para jóvenes, entre ellas el reconocimiento de prácticas preprofesionales como experiencia laboral y la validación del voluntariado como crédito académico.

Salud mental y ataques políticos

Debate sobre juventud dejó fuertes cruces entre voceros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú por empleo, salud mental y violencia. (Composición: Infobae)

El bloque sobre salud mental derivó rápidamente en acusaciones cruzadas. Los moderadores consultaron sobre políticas públicas para garantizar atención psicológica y prevención en la población juvenil.

Zunini indicó que su agrupación propone ampliar la presencia de psicólogos mediante una estrategia territorial vinculada al sistema educativo. También mencionó servicios de orientación vocacional y acompañamiento psicológico en espacios juveniles promovidos por su partido.

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Por su parte, Rosangella Barbarán utilizó parte de su tiempo para referirse al fiscal José Domingo Pérez. “La salud mental es importantísima y yo le pregunto a los jóvenes si sabían que el nuevo jale José Domingo Pérez fue capaz de mandar a matar a los animales del expresidente PPK”, declaró.

La representante fujimorista volvió a mencionar los COOL como mecanismo de atención psicológica permanente y criticó el manejo de la Secretaría Nacional de la Juventud durante el gobierno de Pedro Castillo.

Violencia política y protestas sociales

Otro de los momentos más confrontacionales surgió cuando los moderadores consultaron sobre estrategias para prevenir violencia, consumo de drogas y fortalecer el acompañamiento comunitario.

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Ernesto Zunini respondió con referencias a las protestas sociales y a las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. “Es paradójico hablar de violencia cuando aquí se ha promovido el blindaje frente a la muerte de nuestros peruanos”, expresó el representante de Juntos por el Perú.

Además, cuestionó el respaldo político a la llamada “ley Pulpín” y las iniciativas relacionadas con la reforma universitaria y la SUNEDU. Según sostuvo, Fuerza Popular formó parte de gobiernos que ahora critican desde la oposición.

Rosangella Barbarán defendió la participación juvenil dentro de Fuerza Popular y señaló que la SENAJU debería pasar a la Presidencia del Consejo de Ministros para otorgar mayor representación a organizaciones juveniles regionales.

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La parlamentaria también rechazó los cuestionamientos sobre el uso del sombrero como símbolo político, comentario que provocó una nueva réplica de Zunini. El representante de Juntos por el Perú afirmó que “los jóvenes del Perú, de las provincias y de las zonas dispersas usan el sombrero con orgullo”.

En el tramo final del intercambio, el vocero presentó el programa Ayni, propuesta que contempla la participación de 45 mil jóvenes en labores de mantenimiento de caminos y mejora de barrios como parte de iniciativas de voluntariado con reconocimiento de experiencia laboral.