Debate técnico 2026: Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini chocan por las propuestas para juventud y deporte en la segunda vuelta

Ernesto Alonso Zunini Yerrén de Juntos por el Perú y una participante debaten sobre juventud y deporte en el contexto de la Segunda Vuelta 2026, bajo la organización del JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició este domingo 24 de mayo, desde las 8:00 p. m., el debate técnico de la segunda vuelta presidencial entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, un encuentro por bloques sectoriales que midió la solidez de los equipos que respaldan las propuestas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La jornada fue transmitida por los canales oficiales del organismo electoral y por señal abierta, con una duración aproximada de una hora y 40 minutos.

Uno de los cruces más comentados de la noche fue el bloque de Juventud y Deporte, donde participaron Rosangella Barbarán por Fuerza Popular y Ernesto Zunini por Juntos por el Perú. En ese segmento, ambos expusieron sus planteamientos sobre empleo juvenil, educación superior, salud mental, oportunidades regionales y el futuro del deporte peruano, en medio de un intercambio directo que puso sobre la mesa diagnósticos, críticas y promesas de gobierno para millones de jóvenes del país.

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Empleo juvenil, educación técnica y primeras oportunidades: las apuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

En el bloque Juventud y Deporte, Rosangella Barbarán de Fuerza Popular inicia su participación en el debate. JNE

En su primera intervención, Rosangella Barbarán centró su mensaje en la idea de que los jóvenes han sido uno de los sectores más postergados por los últimos gobiernos. La representante de Fuerza Popular sostuvo que la juventud representa una parte importante de la población y que, pese a ello, enfrenta barreras para estudiar, trabajar y emprender. En esa línea, vinculó el problema del empleo con la falta de experiencia exigida por el mercado laboral y con la dificultad de financiar los estudios superiores.

La propuesta de su agrupación, explicó, se apoya en la modernización de la educación técnica, con mejoras en infraestructura, tecnología y mallas curriculares adaptadas a las regiones y a la demanda del mercado. Además, anunció la ampliación de Beca 18 para sumar 20 mil beneficiarios, así como el fortalecimiento del programa Jóvenes Productivos, con más capacitaciones y alianzas con empresas a nivel nacional. Barbarán también planteó un esquema de capital semilla para emprendedores jóvenes, la eliminación de trabas burocráticas y un período de impuesto cero por tres años para nuevos negocios.

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Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) lanza los primeros puyazos contra Fuerza Popular en el debate presidencial. JNE

Desde el lado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini respondió con una crítica directa al modelo económico que, según dijo, ha dejado a miles de jóvenes sin opciones reales de formación o empleo. Su propuesta más visible fue Mi primera chamba, un programa con el que buscarían beneficiar a 100 mil jóvenes mediante un subsidio individual de 6 mil 150 soles administrado a través del Banco de la Nación. Ese dinero, detalló, podría usarse durante cinco años para capacitación acreditada, como capital inicial para un emprendimiento o para cubrir parte del salario en un primer empleo formal.

Zunini insistió en que el acceso al trabajo no puede seguir dependiendo únicamente de contactos o redes informales, y defendió que el Estado debe intervenir con mayor fuerza para abrir oportunidades a quienes egresan de la escuela sin recursos ni experiencia. También propuso reconocer la educación superior y la formación permanente como un derecho constitucional, además de ampliar las becas estatales hasta 30 mil para jóvenes en situación de pobreza, comunidades originarias, zonas rurales, barrios periféricos y población afrodescendiente. En su exposición, además, adelantó un programa llamado AINI, orientado a que 45 mil jóvenes participen en labores menores de mantenimiento y mejora comunitaria con valor formativo y laboral.

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El cruce entre ambos también dejó espacio para las diferencias sobre la manera de llegar a los jóvenes de provincias. Barbarán defendió la creación de los Centros de Oportunidades y Orientación Local (COOL), una red que, según explicó, buscaría acercar orientación vocacional, información sobre becas, bolsa de trabajo y acompañamiento psicológico las 24 horas. Zunini, por su parte, insistió en que el problema de fondo es estructural y que el desarrollo juvenil no puede seguir dependiendo de la migración hacia Lima.

Salud mental, deporte y descentralización: las propuestas para cerrar brechas en todo el país

En alusión a la salud mental, Rosángella Barbarán (FP) afirma que el aliado de Roberto Sánchez, José Domingo Pérez mandó matar a los animales de PPK. JNE

El debate también incorporó un tramo dedicado a la salud mental juvenil, un asunto que cobró mayor relevancia tras la pandemia y que fue presentado como una de las principales deudas del Estado con los jóvenes. En ese punto, Ernesto Zunini propuso ampliar la atención psicológica a nivel territorial y reforzar el acceso a un psicólogo por escuela. Según su planteamiento, la red pública debe incorporar espacios de orientación vocacional y asistencia emocional en los territorios donde hoy no existen servicios especializados.

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Su propuesta se complementó con la idea de Casa Futuro, una red de polideportivos en Lima y en las capitales regionales que no solo servirían para la práctica física, sino también como centros de recursos con bibliotecas, tecnología, orientación sexual y reproductiva, y apoyo psicológico. Zunini incluyó además a los deportistas electrónicos dentro de la política pública juvenil, al señalar que también forman parte de una nueva generación de talento que suele quedar fuera de las prioridades del Estado.

En respuesta, Barbarán defendió que su organización plantea una política integral desde la SENAJU, que pasaría a la PCM para darle mayor peso institucional. Según señaló, la intención es que los jóvenes de organizaciones juveniles y de los COREJUS tengan voz y voto en la construcción de políticas públicas. La candidata también remarcó que, en su propuesta, las prácticas preprofesionales y profesionales deben contar como experiencia laboral y que el voluntariado puede ser reconocido como crédito académico.

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El bloque deportivo fue otro de los momentos más intensos. Allí, los representantes coincidieron en que el país enfrenta una fuerte brecha de infraestructura, con instalaciones que no se encuentran en condiciones óptimas y regiones donde la práctica deportiva sigue limitada por la falta de campos adecuados. Rosangella Barbarán planteó que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) pase a la órbita de la PCM para lograr una inversión más articulada en deporte recreativo, escolar y profesional. También sostuvo que el objetivo es usar el deporte como una herramienta para alejar a los jóvenes de la delincuencia y las drogas, además de impulsar su salud física y mental.

Ernesto Zunini respondió que una de las medidas más concretas sería incorporar el deporte dentro del esquema de obras por impuestos, una vía que, según dijo, permitiría atraer inversión privada a regiones que hoy no cuentan con infraestructura competitiva. En esa misma línea, propuso que la próxima organización de eventos como los Panamericanos Lima 2027 sirva para dejar un legado real y no solo una vitrina temporal. También afirmó que muchas regiones del país siguen sin acceso a complejos deportivos seguros, mientras que en la capital persisten mayores ventajas para la formación de talentos.

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A lo largo del intercambio, ambos equipos insistieron en sus diagnósticos sobre la relación entre juventud, empleo, educación y seguridad. En ese contexto, Fuerza Popular buscó posicionarse como la opción de la organización, la tecnificación y el acceso a becas y empleo; mientras que Juntos por el Perú puso el énfasis en los subsidios directos, la ampliación de derechos y una mayor intervención del Estado en territorios históricamente relegados.