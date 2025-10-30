Perú

Magaly Medina destruye a Nadeska Widausky por atacar a Pamela López: “Por lo menos ella era la esposa, no la amante”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ respondió con dureza a las declaraciones de la modelo, quien calificó a Pamela de “comodona y placera”. La periodista le recordó a la influencer su confesión en ‘El Valor de la Verdad’ y la acusó de incongruente

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Magaly Medina enfrenta a Nadeska Widausky tras sus críticas a Pamela López y le recuerda su paso por ‘Nadeska Widausky’. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la más reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina no dudó en salir en defensa de Pamela López, la exesposa de Christian Cueva, después de que Nadeska Widausky la tildara de “comodona” y “placera” en un video difundido en redes sociales.

Todo comenzó cuando Widausky, recordada por su participación en ‘El Valor de la Verdad’, donde confesó haber tenido un affaire con el futbolista de la selección peruana mientras él seguía casado con Pamela, lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una crítica directa hacia la madre de los hijos de Cueva.

“Nunca jamás sean una mujer conformista y comodona”, dijo la modelo, afirmando además que “no hay que vivir a la sombra de ningún hombre”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien desde su tribuna televisiva respondió sin filtros. “Ahora resulta que esta no es la sombra de nadie”, ironizó la periodista con su habitual tono sarcástico. “Ella dice que hay mujeres que quieren ser millonarias con la plata de otros, pero después de lo que vimos en ‘El Valor de la Verdad’, ¿a ella no le gusta vivir bien con la plata de otros?”, lanzó, desatando reacciones inmediatas del público y en redes sociales.

La conductora fue más allá y cuestionó la autoridad moral de Nadeska Widausky para opinar sobre la vida de otras mujeres. “Por lo menos Pamela era la esposa, no la amante”, subrayó con contundencia. Medina recordó que Pamela López fue quien soportó durante años las infidelidades de Christian Cueva, mientras mantenía un hogar y una familia con él.

“Pamela estaba casada con Cueva, tenía hijos con él, y era su obligación darle a su familia. No era una mujer que daba sexo a cambio de dinero”, enfatizó la periodista.

Magaly Medina defendió a Pamela López

Medina defendió el derecho de López a haber compartido la vida con el futbolista y a recibir apoyo económico como madre de sus hijos, en contraste con la relación pasajera que Widausky confesó haber tenido con él. “Mira, mamita, la sartén le dice a la olla. Ella misma ha dicho que le gusta darse gustos caros con la plata de otros, y encima no son ni sus esposos”, agregó.

En su intervención, Magaly también se refirió al doble discurso de muchas figuras públicas que, según ella, pretenden dar lecciones de moral sin tener la coherencia suficiente. “Hay mujeres que soportan infidelidades por comodidad, y otras que soportan hombres con tal de que les den plata”, dijo, mirando a cámara. Luego agregó una reflexión que causó impacto entre sus seguidores: “Después de lo que ha dicho en ‘El Valor de la Verdad’, cae en las mismas categorías que critica. Así como unas soportan cachos por tener una vida cómoda, ella debería responder qué cosas soporta para tenerla”.

No era una mujer que daba sexo a cambio de dinero, era su esposa”—, dejó clara su postura y selló una de las intervenciones en la reciente edición del 29 de octubre.

