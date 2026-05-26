Consejo Fiscal: sobrecosto para el Estado por el nuevo régimen de pensiones policial militar supera los S/ 46 mil millones

El Consejo Fiscal señala que para garantizar la sostenibilidad del régimen previsional la tasa de aporte conjunta debería elevarse al 42% de la remuneración.

La aprobación de la Ley N° 32561, que modifica el régimen previsional de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, generará un costo fiscal neto adicional de S/ 46 mil millones en valor presente y aumentará la carga presupuestaria del Estado durante las próximas décadas.

Así lo estimó la Dirección de Estudios Macrofiscales (DEM) del Consejo Fiscal, en un informe técnico publicado el 24 de mayo de 2026.

De acuerdo con el documento, la norma promulgada el 22 de marzo de este año introduce cambios sustanciales al sistema, entre ellos el incremento de la tasa total de aporte previsional de 19% a 25% de la remuneración, distribuidos en 15% para el personal y 10% para el Estado.

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El ajuste principal reside en que la pensión de retiro sube al 100% de la remuneración en actividad para quienes cumplan 30 años de servicio, muy por encima del 55% estipulado previamente.

También se incrementa la pensión de viudez al 100%, la de orfandad y ascendencia al 50%, y se extienden los beneficios para orfandad hasta los 28 años, junto con la eliminación de restricciones de acceso y la ampliación de subsidios por fallecimiento, invalidez e incapacidad.

Los regímenes previsionales militar y policial representan solo el 9% de los pensionistas pero concentran el 50% de los subsidios estatales, según datos oficiales de 2025.

El costo para el Estado supera la inversión en Defensa e Interior

El informe de la DEM detalla que el costo fiscal adicional resulta de la diferencia entre el escenario sin la nueva ley y el escenario tras la promulgación. El gasto estatal en pensiones se incrementa en S/ 38,9 mil millones, los aportes estatales suben en S/ 14,4 mil millones, y el aumento de los aportes personales apenas compensa parcialmente el impacto, con S/ 7,2 mil millones.

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El análisis técnico advierte que para lograr la sostenibilidad del régimen, la tasa de aporte conjunta debería elevarse al 42% de la remuneración, con una contribución estatal que llegaría a 27%. Esto equivaldría a que el Tesoro Público financie el 64% de las pensiones bajo el régimen modificado.

El gasto fiscal anual adicional oscilaría entre S/ 1.300 millones en los primeros veinte años y S/ 16.100 millones a 50 años, alcanzando un máximo del 0,14% del PBI anual, cifra que supera el gasto en inversión de los sectores Defensa e Interior y representa hasta el 90% de todo el gasto en bienes y servicios de estos sectores, según datos oficiales de 2025.

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El informe advierte posibles conflictos constitucionales, ya que la ley fue aprobada sin estudio actuarial completo y sin identificar fuentes de financiamiento.

Inequidad y presión sobre las finanzas públicas

La Dirección de Estudios Macrofiscales subraya que los regímenes militares y policiales, que representan solo el 9% de los pensionistas, concentraron el 50% de los subsidios estatales en 2025, con un gasto anual de S/ 5.666 millones para 160 mil beneficiarios.

La pensión promedio en este régimen supera ampliamente a la de otros sistemas previsionales, incluido el Sistema Nacional de Pensiones, el privado y el programa Pensión 65, que otorga una subvención de S/ 350 cada dos meses.

El informe agrega que la aprobación de la ley se realizó por insistencia, obviando observaciones del Ejecutivo y sin un estudio actuarial completo. El procedimiento excluyó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y la segunda votación reglamentaria.

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Según el Consejo Fiscal, la norma podría presentar “indicios de inconstitucionalidad” al crear obligaciones de gasto público permanente sin identificar fuentes de financiamiento, lo que vulnera restricciones presupuestarias y competencias del Ejecutivo definidas por la Constitución.

Las pensiones de viudez suben al 100% y las de orfandad y ascendencia llegan al 50%, extendiéndose el beneficio por orfandad hasta los 28 años.

Proliferación de leyes con impacto fiscal

El informe del Consejo Fiscal alerta que la Ley N° 32561 se suma a una tendencia legislativa que incrementa la presión sobre la sostenibilidad fiscal.

Entre 2024 y 2026, el Congreso aprobó 268 leyes con impacto fiscal adverso, casi dos veces y media el promedio de los últimos 15 años. Un análisis consolidado de 63 de estas normas indica una presión equivalente a un déficit fiscal adicional anual de 3% del PBI.

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La Dirección de Estudios Macrofiscales concluye que “la Ley N° 32561 incrementaría el costo fiscal neto del régimen en aproximadamente S/ 46 mil millones en valor presente” y advierte que para que el sistema sea autosostenible, “la tasa de aporte debería llegar a 42% de la remuneración”.