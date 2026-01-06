Jota Benz sorprende a Angie Arizaga con propuesta de matrimonio ante el Coliseo Romano: “mil veces sí”

Las fotos del romántico momento junto al Coliseo muestran la complicidad de la pareja y captan la espontánea reacción de Angie Arizaga al aceptar la propuesta de Jota Benz, convirtiendo el recuerdo en viral (Instagram)

El viaje que Angie Arizaga y Jota Benz realizaron a Europa terminó convertido en un hito personal que rápidamente captó la atención del público. En un escenario cargado de simbolismo histórico, el Coliseo Romano, el exchico reality decidió dar un paso definitivo en su relación y le pidió matrimonio a la conductora e influencer.

La escena ocurrió durante una velada nocturna que sorprendió por completo a Arizaga, quien no ocultó su emoción al aceptar la propuesta. Las imágenes del momento se difundieron pocas horas después y provocaron una inmediata respuesta en redes sociales, donde seguidores y colegas celebraron el compromiso de una de las parejas más populares del entretenimiento peruano.

Una propuesta inesperada en un escenario histórico

Frente al Coliseo Romano, Jota Benz sorprendió a Angie Arizaga con una pedida de mano que la tomó desprevenida y quedó registrada en imágenes que rápidamente se viralizaron. (Instagram)

La pedida de mano se produjo en los exteriores del Coliseo Romano, uno de los monumentos más emblemáticos de Italia. Jota Benz se arrodilló ante Angie Arizaga y le entregó el anillo de compromiso, gesto que selló una relación construida durante años de exposición pública. Según las fotografías compartidas por la propia Arizaga, el momento la tomó completamente por sorpresa y generó una reacción espontánea cargada de lágrimas y sonrisas.

La exchica reality acompañó las imágenes con un mensaje que dejó en evidencia la magnitud de lo vivido. “Sí Sí Sí !! Y Mil veces sí ! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo. Gracias por amarme tan bonito. TE AMOOOOO”, escribió, junto a la fecha del acontecimiento, el 30 de diciembre de 2025.

El mensaje se convirtió rápidamente en tendencia entre sus seguidores, quienes celebraron el compromiso con miles de interacciones. La escena frente al Coliseo, registrada desde distintos ángulos, mostró a la pareja abrazada tras la respuesta afirmativa de Angie, consolidando un instante que marcó el cierre del año para ambos.

Reacciones del entorno y figuras del espectáculo

Amigos y colegas de la pareja celebraron públicamente la pedida de mano en Roma, dejando mensajes cargados de entusiasmo y buenos deseos en redes sociales. (Instagram)

La noticia del compromiso no tardó en generar comentarios de personajes vinculados al mundo del entretenimiento, en especial de quienes compartieron etapas laborales con la pareja en programas de competencia televisiva. Excompañeros de reality utilizaron las redes sociales para expresar su entusiasmo y enviar mensajes de buenos deseos.

Entre las reacciones más comentadas figuró la de Said Palao, quien escribió: “Felicitaciones amigos que sigan siendo felices se les quiere”. Patricio Parodi también se sumó a las felicitaciones con un mensaje efusivo en el que destacó el romanticismo de la propuesta y celebró el amor de la pareja. María Pía Copello expresó su emoción con palabras de alegría, mientras Facundo González fue directo al desearles bendiciones en esta nueva etapa.

Las respuestas no quedaron solo en mensajes formales. Jota Benz interactuó con varios de los comentarios, agradeciendo el cariño recibido y manteniendo un tono cercano con amigos y colegas. Esa dinámica reforzó la percepción de un anuncio compartido no solo como noticia, sino como celebración colectiva dentro del medio.

La publicación acumuló en pocas horas miles de “me gusta” y comentarios de seguidores que destacaron el momento como uno de los más románticos protagonizados por figuras peruanas en el extranjero durante el cierre de año.

Un paso que llega tras años de relación

Luego de años de historia en común y de formar una familia, la pareja decidió dar un nuevo paso durante un viaje que terminó siendo decisivo. (Instagram)

El compromiso llega después de una relación consolidada que ha atravesado distintas etapas, incluidas experiencias profesionales compartidas y la formación de una familia. Angie Arizaga y Jota Benz se convirtieron en padres hace más de un año, hecho que fortaleció su vínculo y amplió la atención pública sobre su vida personal.

En meses recientes, Arizaga había compartido fragmentos de su cotidianidad familiar, como un viaje frente al mar en el que registró los primeros pasos de su hijo. En ese contexto, la conductora acompañó las imágenes con una reflexión sobre la crianza y el respeto por los tiempos de cada niño, mensaje que fue ampliamente comentado por su comunidad digital.

Durante su actual recorrido por Europa, Angie había adelantado que el viaje estaba marcado por momentos especiales, aunque no dio señales de una propuesta matrimonial. Tras la pedida de mano, señaló que el tour se encuentra cerca de concluir y destacó las atenciones que recibe de su pareja durante la travesía.

El compromiso frente al Coliseo Romano no solo selló una historia sentimental seguida por miles de personas, sino que se integró a la narrativa pública de una pareja acostumbrada a compartir hitos de su vida con la audiencia. El anuncio, difundido de manera directa por sus protagonistas, confirmó que el viaje tenía un significado mayor al turístico y abrió un nuevo capítulo en una relación que continúa desarrollándose bajo la mirada del público.