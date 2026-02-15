Angie Arizaga brinda detalles de su anillo de compromiso diseñado por Jota Benz y de romántica pedida en Roma: “Todo perfecto”

Angie Arizaga abre las puertas de su vida personal para mostrar su faceta más familiar. Junto a Jota Benz y su hijo, la ex "guerrera" comparte detalles de su romántica pedida de mano en el Coliseo Romano y luce su espectacular anillo de compromiso de 4 quilates. Una historia de amor que se encamina hacia el altar. ATV / Magaly TV La Firme

Angie Arizaga atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La exchica reality y empresaria sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez los detalles de su lujoso anillo de compromiso, una pieza especial diseñada por su pareja, Jota Benz, quien le propuso matrimonio en una inolvidable escena en Roma.

El gesto y la joya —un diamante en forma de pera de 4 quilates montado en oro amarillo— simbolizan la estabilidad y el crecimiento personal que la pareja ha construido después de años de relación y tras superar etapas complejas del pasado.

Un anillo de ensueño y una pedida en Roma: “Todo es Jota, es perfecto”

La revelación del anillo de compromiso de Angie Arizaga no tardó en convertirse en tendencia. La modelo compartió detalles en una entrevista exclusiva para ‘Magaly TV La Firme’, donde lució la joya por primera vez ante cámaras. “Jamás en mi vida me hubiera imaginado una pedida en Roma, o sea, jamás”, confesó Angie, recordando la sorpresa y la emoción del viaje por Europa en el que Jota Benz eligió el Coliseo como escenario para arrodillarse y pedirle matrimonio.

El anillo, elegante y atemporal, fue diseñado desde cero por el propio Jota Benz, quien cuidó cada detalle para sorprender a su pareja. La pieza destaca por su diamante en forma de pera de 4 quilates, engastado en oro amarillo, una combinación que refleja la dedicación y el estilo de Jota. “Jamás en mi vida me había puesto a ver anillos, no es algo como que diga ‘ay quiero tal’, esto es todo Jota, todo perfecto”, comentó Angie entre sonrisas, evidenciando que la sorpresa fue absoluta.

Angie Arizaga deslumbra en redes sociales tras revelar su lujoso anillo de compromiso diseñado por Jota Benz en oro amarillo y diamante en forma de pera.

La pareja, que lleva más de cuatro años de relación, siempre ha optado por mantener un perfil bajo, incluso tras el nacimiento de su hijo Mateo, de un año y cinco meses. Hoy, consolidados como familia y alejados del mundo de los realities, viven una etapa plena y enfocada en nuevos proyectos personales, como el lanzamiento de la marca de jeans de Angie, y en la planificación de la esperada boda.

Jota Benz, por su parte, reveló que la pedida de mano fue cuidadosamente planeada y que, aunque la idea original era hacerlo el 31 de diciembre, los nervios y el deseo de sorprender a Angie lo llevaron a adelantar la fecha. “Jamás en mi vida he estado tan nervioso”, admitió el cantante y presentador.

El pasado quedó atrás: una nueva etapa lejos de relaciones tóxicas

Durante la conversación, Angie Arizaga también reflexionó sobre su pasado sentimental y la evolución que ha experimentado en los últimos años. Sin mencionar directamente a su expareja Nicola Porcella, la modelo hizo alusión a las difíciles etapas que vivió cuando era parte de ‘Esto es Guerra’ y mantenía una relación que fue calificada por muchos como tóxica y mediática.

“Todo lo que uno pasa es para hacerte más fuerte”, afirmó Angie, destacando que las experiencias negativas la ayudaron a madurar y a identificar lo que realmente buscaba en una pareja. “Hoy en día, siempre he dicho que sé lo que buscaba en un hombre, entonces cuando conozco a Jota me doy cuenta de que era todo lo que estaba buscando”, explicó.

Acompáñanos a ver el cambio radical de Angie Arizaga. En una entrevista conmovedora, Angie reflexiona sobre su pasado tormentoso en los realities y celebra su nueva etapa de madurez emocional, dedicada por completo a su hijo, su pareja y su exitoso emprendimiento textil. ATV / Magaly TV La Firme

Angie recordó que tras varios años sola, se sentía bien así y no buscaba una relación, mucho menos una expuesta al escrutinio público. Sin embargo, la amistad y la confianza que construyó con Jota Benz terminaron transformándose en amor, y tras un año de conocerse decidieron formalizar la relación. “Me quise rehusar a tener una relación expuesta, pero después de un año de intentarlo, sí o no, decidimos formalizar”, relató.

El cambio de etapa también ha significado para Angie una vida más familiar y enfocada en el crecimiento personal y profesional, alejada de conflictos y polémicas que alguna vez la rodearon.

Magaly Medina y su elogio a la pareja

La historia de Angie Arizaga y Jota Benz ha sido seguida de cerca por la prensa y el público, y la reciente entrevista en ‘Magaly TV La Firme’ no fue la excepción. Magaly Medina, conocida por su mirada crítica, elogió el presente de Angie y la estabilidad que ha encontrado junto a Jota.

“Su vida, la de ahora, se ve tan distante y lejana a la que alguna vez vimos, padecimos y observamos. La vida de Angie Arizaga, más emocionalmente estable, madura, centrada, de verdad nos da muchísimo gusto”, dijo la conductora, celebrando la transformación de la exchica reality.

Medina también subrayó la importancia de aprender de las experiencias pasadas y destacó que la pareja lleva cinco años juntos, con un hijo, una empresa nueva y “cero ampays”, lo que la diferencia del común denominador de los chicos reality. “Parece que los dos tienen el mismo sentido del humor. Han formado un hogar estable”, opinó.

Magaly Medina comenta sobre el cambio radical en la vida de Angie Arizaga, quien ahora se enfoca en su faceta como madre y empresaria con su propia línea de jeans. Tras años en realities, la influencer parece haber encontrado estabilidad junto a Jota Benz. ATV / Magaly TV La Firme

La periodista, además, celebró la capacidad de Angie de reinventarse y dejar atrás el pasado, señalando que “sin las experiencias malas, buenas, terribles, desagradables que hemos tenido en el pasado, no seríamos quienes somos hoy en día”.

La nueva vida de Angie Arizaga está marcada por la estabilidad y la felicidad. Alejada de la televisión, la ‘Negrita’ se dedica a su marca de ropa, a su hijo y a su prometido, con quien ya planea la boda. La propuesta en Roma y el diseño personalizado del anillo son solo el comienzo de lo que promete ser una nueva etapa llena de proyectos y amor.