Angie Arizaga y Jota Benz: cómo nació su historia de amor, cuántos años llevan juntos y por qué se casarán

La historia de amor entre Angie Arizaga y Jota Benz es una de las más seguidas y queridas del espectáculo peruano, no solo por su origen televisivo, sino por la forma pausada y auténtica en la que ambos construyeron su relación hasta llegar a uno de los momentos más importantes de sus vidas: la pedida de mano en Roma, ciudad que fue testigo del compromiso que selló oficialmente su decisión de formar una familia para siempre.

La pareja, que hoy comparte la crianza de su hijo Matteo Alessandro, nacido el 9 de agosto de 2024, ha demostrado que el amor también puede crecer lejos del escándalo, con madurez y complicidad.

Ambos se conocieron en el set del programa ‘Esto es guerra’, donde coincidieron como competidores. Desde el inicio, la cercanía fue evidente. Jota, hermano de Gino Assereto, mostró una actitud atenta y respetuosa hacia Angie, lo que dio paso a una amistad que se fue fortaleciendo con el tiempo. Aunque el entorno televisivo no tardó en notar la química entre ellos, la relación no se hizo oficial de inmediato. Por el contrario, decidieron tomarse el tiempo necesario para conocerse sin presiones.

Su amor comenzó en ‘Esto es Guerra’

Las bromas y comentarios no tardaron en aparecer. Algunos compañeros del reality comenzaron a emparejarlos públicamente, mientras que Facundo González incluso lanzó insinuaciones en tono jocoso sobre una posible relación sentimental.

Sin embargo, ni Angie ni Jota confirmaron ni desmintieron los rumores en ese momento, optando por el silencio y la discreción, una decisión que marcaría el estilo de su romance desde el inicio.

Durante casi un año, ambos compartieron salidas, conversaciones y experiencias que fortalecieron el vínculo. Fue recién a inicios de 2021 cuando decidieron dar el paso definitivo y hacer pública su relación. Angie fue quien, con total honestidad, explicó cómo se dio ese momento tan significativo para ambos.

“Justo pasamos Año Nuevo juntos y el 1 de enero decidimos estar juntos y estoy más que feliz, estoy enamoradísima, estoy contenta. Fue casi como un año conociéndonos, intentando, el que sigue la consigue y ahora estamos juntos. Fue el 31 (de enero) a las 12, pero decidimos que nuestra relación empezaba el 1 de enero”, declaró en su momento, dejando en evidencia que la decisión fue tan reflexionada como emotiva.

Desde entonces, la relación entre Angie Arizaga y Jota Benz se consolidó rápidamente. En enero de 2022, ambos compartieron con sus seguidores imágenes de sus vacaciones en México, donde celebraron su primer aniversario como pareja, recibiendo el Año Nuevo juntos y mostrando una faceta mucho más relajada y cómplice.

Para entonces, la influencer ya había revelado que su romance no era reciente, sino que llevaba más tiempo del que el público imaginaba. “Ya tenemos dos años y medio, pero un año de hacerme la difícil, un poquito”, comentó entre risas, confirmando que el amor se fue cocinando a fuego lento.

Angie Arizaga y Jota Benz revelan cómo se enteraron de que estaban esperando a su primer bebé. instagram.

El pequeño Matteo

A lo largo de los años, la pareja se convirtió en una referencia dentro del mundo digital, no solo por su pasado en los realities, sino por su presencia constante en el ámbito de la moda, el estilo de vida y los contenidos familiares. Ambos supieron reinventarse profesionalmente, alejándose progresivamente de la exposición polémica para apostar por proyectos personales y una imagen más madura.

Uno de los momentos más reveladores de esta etapa fue cuando Angie Arizaga habló abiertamente sobre su cambio de perspectiva respecto al matrimonio. En entrevistas para ‘América espectáculos’, confesó que, en relaciones anteriores, nunca se había planteado llegar al altar.

“Anteriormente, yo decía que no porque simplemente no tenía que ser ‘wow’. Yo dije algo simbólico, lindo, pero cuando te llega el verdadero amor a tu vida, entonces te da ganas de hacer de todo y tener una boda hermosa. Cuando llega la persona indicada, te da esas ganas. Mientras tanto, anteriormente, no las tenía”, expresó, dejando claro que con Jota encontró una estabilidad emocional distinta.

Angie Arizaga y Jota Benz presentan por primera vez el rostro de su bebé Matteo: "Igualito a Don Lucho". (Captura: IG)

Ese nuevo capítulo se fortaleció aún más con la llegada de su primer hijo, Matteo Alessandro, quien nació el 9 de agosto de 2024. La paternidad transformó profundamente la relación, consolidando el proyecto de vida que ambos venían construyendo desde hacía años. Lejos de los reflectores de los realities, Angie y Jota mostraron una faceta familiar que fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y el compromiso mutuo.

Finalmente, el amor tuvo su momento más simbólico el 30 de diciembre de 2025, cuando Jota le pidió matrimonio a la modelo en Roma, durante un viaje familiar por Europa junto a su hijo. La locutora radial compartió la noticia con una frase que rápidamente se volvió viral: “¡Mil veces sí!”, confirmando que había aceptado el anillo de compromiso en una de las ciudades más románticas del mundo. El gesto no solo selló su historia de amor, sino que marcó el inicio de una nueva etapa como familia.

Hoy, Angie Arizaga y Jota Benz llevan casi cinco años juntos desde que oficializaron su relación en enero de 2021, aunque su historia comenzó mucho antes, entre cámaras, competencias y largas conversaciones fuera de escena. Su romance, que nació en un reality show, evolucionó hacia una relación sólida, una paternidad compartida y un compromiso que confirma que, cuando el amor es auténtico, sabe esperar su momento.

