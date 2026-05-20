Cachay revela la secuela de su accidente en Olmos y el costo de 25 mil soles para salvar su muñeca

El cómico José Luis Cachay enfrenta una operación de emergencia de S/ 25 mil tras sufrir fractura de muñeca en Olmos.

El cómico peruano José Luis Cachay Ramos enfrenta una operación de emergencia valorizada en al menos 25 mil soles tras la fractura de muñeca que sufrió al ser empujado desde las gradas durante su presentación en Olmos, Lambayeque, y anunció que iniciará acciones legales contra su agresor, identificado como Julio M. Maraví, para exigir el pago de todos los gastos médicos y una reparación civil.

El artista, que no puede mover los dedos de la mano afectada, permanece en observación médica mientras aguarda ser trasladado a Lima para la intervención quirúrgica.

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En declaraciones al pódcast ‘Q’Bochinche’, el humorista describió con detalle el alcance de sus lesiones y los costos que enfrenta. “He llamado a mi traumatólogo en Lima y me dice que es una operación de emergencia porque tengo rota la muñeca, entonces necesito que me operen de emergencia y esa operación como mínimo en una clínica es de 25 mil soles. No lo puedo mover, tengo fracturada la muñeca”, declaró.

Al mostrar la lesión en el programa ‘América Hoy’, el cómico señaló: “Estos son los dedos que no los puedo mover, que los tengo como muertos, como que me duele”, explicó.

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El conocido cómico José Luis 'Cachay' Ramos fue víctima de una cobarde agresión por parte de un expolicía durante una presentación en Olmos, Chiclayo. El artista sufrió una fractura y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Escucha sus declaraciones tras el lamentable suceso. Exitosa.

El artista también detalló los gastos que ya viene asumiendo de su propio bolsillo desde que ocurrió la agresión. “Ahorita estoy gastando en placas, estoy gastando 130 soles. Me falta la operación y el trasladarme. Es un gasto. Si me quedo en Olmos, ¿quién me paga mi comida?, ¿quién me paga mis pasajes? Yo estoy pagando todo”, afirmó. A ello se suma la pérdida de su teléfono celular durante la caída, que también incluirá en la demanda: “Me tiene que pagar mi reparación civil, mis gastos, mi teléfono nuevecito”, señaló.

“Me ha querido matar”: el relato del ataque y las acciones legales

En declaraciones a Instarándula, Cachay fue más contundente al calificar lo ocurrido. “Que se vaya preso. Me ha querido matar”, afirmó el humorista. El artista explicó que la caída pudo haber tenido consecuencias fatales: al sentir que perdía el equilibrio, extendió los brazos hacia atrás para proteger su cabeza y columna, lo que le salvó de lesiones más graves pero le costó la fractura de muñeca.

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“Yo era para caer de espaldas, o sea, era para golpearme la cabeza. He puesto mis brazos atrás, y lo que me malogró fue la muñeca, porque me tienen que poner unos tornillos”, relató.

Sobre el momento exacto del empujón, el cómico reconstruyó la secuencia en ‘América Hoy’: estaba realizando su número de imitación de Juan Gabriel cuando notó que el hombre al que se aproximó no respondía bien a la dinámica.

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El hijo de un cómico comparte el terrible momento en que su padre fue empujado durante una presentación de show cómico en Olmos. Afortunadamente, el artista logró protegerse con el brazo y el agresor ahora enfrentará a las autoridades. Video: Instagram Janeth Cachay / Noticia Clave

“Lo veo medio serio, y ahí nada más queda, pues. Me voy a retroceder, cuando volteo, el señor me avienta desde la última escalera”, contó. El agresor fue retenido por los propios asistentes del evento y trasladado a la comisaría de Olmos, donde permanece detenido.

Cachay confirmó que procederá legalmente y que ya evalúa contratar un abogado. “Voy a consultar con un abogado para que me pueda apoyar y seguir con la denuncia. Que las autoridades pongan cartas en el asunto, porque yo esto lo voy a hacer hasta lo último, voy a ir a donde sea, porque esto no puede quedar así”, declaró. El humorista también señaló que, hasta el momento, ni el agresor ni su familia se han comunicado con él para asumir algún gasto.

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La hija pide oraciones y la familia espera traslado a Lima

Janeth Cachay, hija del cómico, volvió a pronunciarse en Instagram tras conocerse el diagnóstico completo. Además de reiterar su advertencia al agresor, la joven pidió el apoyo de los seguidores de su padre.

El comediante Cachay es atacado por un asistente durante su presentación artística nocturna en un evento, un incidente que ha llevado a una denuncia formal y posible prisión preventiva para el agresor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muchas gracias a los amigos que me escribieron para saber el estado de mi papá. Por el momento, lo que sé es que tendrán que operarlo y está esperando venir a Lima, o que lo operen allá. Dios quiera que todo esté bien. Y esperaría que incluyan en sus oraciones a mi viejito”, escribió en sus historias. La joven no detalló cómo la familia costearía los 25 mil soles de la intervención quirúrgica.

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El caso del cómico ha generado una amplia respuesta en redes sociales, donde seguidores y colegas del medio artístico han expresado su solidaridad y exigido que el proceso legal avance con rapidez. Cachay tiene 66 años y se presenta habitualmente como cómico ambulante en provincias del país.