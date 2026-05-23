Perú abre 19 nuevos mercados para productos agropecuarios en solo cuatro meses del 2026

La apertura de estos mercados permitirá diversificar destinos de exportación y fortalecer la presencia de alimentos peruanos en países con altos estándares sanitarios. Foto: Ayuda en Acción

El Perú sigue ampliando su presencia en el comercio internacional de productos agropecuarios. Durante los primeros cuatro meses del 2026, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), concretó 19 nuevos accesos sanitarios y fitosanitarios para productos nacionales en distintos mercados del exterior.

La apertura de estos mercados representa una nueva oportunidad para productores y empresas exportadoras, ya que permitirá diversificar destinos comerciales y fortalecer la participación de los alimentos peruanos en economías con altos estándares sanitarios. Con ello, también se espera impulsar la actividad económica en distintas regiones del país vinculadas al sector agroexportador.

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Nuevos destinos para productos agrícolas y pecuarios

Entre los productos vegetales que obtuvieron autorización de ingreso destacan el banano hacia Argentina, el limón sutil y Tahití a Chile, así como los cítricos peruanos al mercado venezolano. También se habilitó el acceso de granos de chía a Malasia, plantas de arándanos a Brasil, wax flower a Costa Rica y plantas de cítricos a Paraguay.

En el ámbito pecuario, el Senasa consiguió el ingreso de miel de abeja a Paraguay y la autorización para exportar productos cárnicos de aves y porcinos a Singapur, considerado uno de los mercados más competitivos del continente asiático. Además, se aprobaron envíos de huevos fértiles de gallina y de pava, así como pollos y pavos reproductores de un día hacia Ecuador.

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Entre los productos agrícolas autorizados para ingresar a nuevos mercados figuran el banano peruano en Argentina, el limón sutil y Tahití en Chile, y los cítricos nacionales en Venezuela. Foto: Andina

A ello se suma la habilitación sanitaria para exportar alimentos para mascotas a Guatemala y Argentina, además de semen y embriones equinos congelados con destino al mercado argentino. Estos avances forman parte de las estrategias para ampliar la cartera exportadora nacional y generar mayores oportunidades comerciales para el sector agropecuario.

La sanidad agraria como soporte del sector exportador

El Midagri atribuye estos resultados al fortalecimiento de la sanidad agraria y al trabajo coordinado entre el Senasa, gremios, productores y empresas exportadoras. Esta articulación permitió preservar las condiciones sanitarias y fitosanitarias del país frente a amenazas que afectan la producción agrícola, como la mosca de la fruta y el fusarium.

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Gracias a este control sanitario, el Perú ha logrado consolidarse como uno de los principales actores de la agroexportación mundial. Actualmente, el país lidera las exportaciones globales de uva y arándano, ocupa el segundo lugar en envíos de palta y mantiene una posición relevante en la comercialización internacional de cítricos y mango.

El desempeño del sector también se reflejó en las cifras alcanzadas durante el 2025, año en el que el país exportó 540 productos agrícolas a 115 mercados internacionales, superando los 3 millones de toneladas comercializadas en el exterior.

El Midagri señaló que estos avances responden al fortalecimiento de la sanidad agraria y a la articulación entre el Senasa, los gremios, productores y empresas exportadoras. Foto: El Peruano

Negociaciones continúan con nuevos mercados

El Senasa mantiene actualmente procesos de negociación sanitaria y fitosanitaria con varios mercados considerados estratégicos para la oferta peruana. Entre ellos figuran China, Japón, Vietnam, Chile, Cuba, Taiwán y Nueva Zelanda, países con los que se busca ampliar el ingreso de más productos nacionales.

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Estas gestiones apuntan a consolidar el posicionamiento internacional del Perú como proveedor agroexportador y a seguir diversificando los destinos comerciales de los productos nacionales. La estrategia también busca fortalecer la competitividad del sector mediante mayores oportunidades de acceso para productores y empresas exportadoras.