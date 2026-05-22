¿Aún no recoges tu DNI? Reniec atenderá el fin de semana previo a las elecciones

La entidad recomendó revisar el estado del trámite del DNI y confirmar la operatividad de la sede seleccionada antes de acudir a recoger el documento - Créditos: Reniec.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que ofrecerá atención durante el fin de semana, en el contexto de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Con esta medida, la entidad busca facilitar la entrega del documento nacional de identidad (DNI) y asegurar que los ciudadanos cuenten con la documentación necesaria para ejercer su derecho al voto.

Las oficinas estarán disponibles el sábado 23 y domingo 24 de mayo, con el propósito de evitar contratiempos entre quienes aún no han recogido su documento.

Esta acción forma parte de la campaña “Listo e Informados”, que tiene como propósito garantizar que la población esté debidamente identificada antes de acudir a las urnas. Reniec aconsejó a los usuarios acercarse a recoger su DNI lo antes posible, ya que el documento resulta imprescindible para acceder a diversos trámites y servicios, además de ser obligatorio para votar en las elecciones.

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Durante estas fechas, un total de 157 agencias, oficinas registrales, puntos de atención permanentes (PAP) y centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) estarán abiertos en distintas regiones del país.

Varios trámites pueden realizarse de manera virtual, con opciones de pago digital habilitadas para facilitar el acceso a servicios en el contexto electoral - Créditos: Reniec.

Entre las localidades que contarán con estos servicios se encuentran Lima, Cajamarca, Piura, Arequipa, Lambayeque, Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Los horarios de atención varían según el tipo de oficina. Las agencias, oficinas registrales y Puntos de Atención Permanentes operarán desde las 8:15 de la mañana hasta las 12:45 del mediodía. Por su parte, algunos centros MAC atenderán desde las 8:30 hasta las 12:45, mientras que otros extenderán la atención hasta la 1:00 de la tarde. Reniec puso a disposición de los usuarios una lista detallada de las sedes habilitadas para estas jornadas.

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Antes de acercarse a cualquier oficina, la entidad recomendó a los ciudadanos verificar si el trámite de su DNI figura como completado al 100 %. Para ello, deben ingresar al portal oficial y consultar el estado del proceso. Además, es necesario confirmar que la sede elegida para el recojo del documento estará operativa durante el sábado 23 y domingo 24.

La campaña “Listo e Informados” busca que los ciudadanos cuenten con su documento de identidad actualizado y puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos - Créditos: Reniec.

Por otro lado, Reniec recordó que diversos trámites relacionados con el DNI y registros civiles pueden realizarse en línea (LINK). Entre los servicios virtuales disponibles se encuentran el duplicado y la renovación del documento, así como la solicitud de copias de actas registrales, entre otros.

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Los pagos pueden efectuarse mediante Yape, agentes BCP, la plataforma Pagalo.pe o el Banco de la Nación. En el caso de los dos primeros, el usuario debe generar un ticket de 14 dígitos, aceptar los términos y registrar la información solicitada (LINK). Este código permitirá realizar el pago de manera ágil y segura.

En algunos procedimientos digitales, también se admite el pago directo a través de la página web institucional con tarjeta de crédito o débito. De este modo, Reniec busca agilizar la gestión de identificación y facilitar el acceso a los servicios para toda la ciudadanía, especialmente en el contexto electoral.

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El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)