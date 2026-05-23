Perú

Roberto Sanchez acusa de “sedición” a Fuerza Popular: “Ya sabemos, complotaron para sacar a Pedro Castillo”

Así reaccionó el candidato de Juntos por el Perú ante las polémicas declaraciones de ‘Miki’ Torres, quien admitió que la destitución del expresidente fue “una suma de esfuerzos”

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Candidato de Juntos por el Perú acusó de "sedición" a Fuerza Popular luego de que Torres admitiera que la salida de Pedro Castillo fue una "suma de esfuerzos". Video: TVi Noticias

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, arremetió contra Fuerza Popular luego de que su candidato a la vicepresidencia, Miguel Torres, afirmó que la salida de Pedro Castillo fue una “suma de esfuerzos”.

“A confesión de parte, relevo de pruebas. Sí pues, ya sabemos, ‘Miky’ Torres, complotaron. Se juntó la Fiscalía, dice, fuerzas políticas, el Congreso, medios de comunicación, para sacarlo como sea a un gobierno constitucional y democrático. Así es la sedición, así es el golpismo. Felizmente, ya el pueblo sabe que el único camino posible es recuperar el gobierno con democracia”, dijo Sánchez a su llegada a Chiclayo.

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Al candidato izquierdista también se le consultó por su campaña a paso lento en comparación de la de su contendora Keiko Fujimori, a lo que consideró que “sí está a favor el tiempo de esperanza”.

“Está a favor ese deseo profundo del Perú de justicia, de democracia, de desarrollo económico, de lucha contra la pobreza, de seguridad ciudadana. Esos son nuestros convencimientos y son tiempos de esperanza donde creemos que ese sentimiento va a derrotar todas las fuerzas oscuras, las fuerzas mafiosas y, sobre todo, a ese golpismo que hace unos días acaban de declarar”, dijo.

Acuarela que muestra a Roberto Sánchez con gafas y camisa verde, mirando a Miki Torres con traje oscuro y corbata verde; ambos con micrófonos.
Una composición en acuarela muestra a Roberto Sánchez mirando a Miki Torres, quien mantiene una postura y mirada sin dirigirla hacia Sánchez, con micrófonos frente a ambos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reafirma indulto a Pedro Castillo

Durante sus breves declaraciones a la prensa, Roberto Sánchez reafirmó una vez más su promesa de indultar al golpista expresidente Pedro Castillo en caso de que gane la presidencia de la República.

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FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

Sánchez alegó que la libertad de Castillo es la “reinvindicación de la justicia para el Perú”, pese a que el exmandatario fue condenado por conspirar contra el orden democrático.

“Ese es nuestro compromiso y yo creo que hay que forjar ese consenso necesario, restablecer la justicia y empezar a construir un proceso de unidad nacional para derrotar la delincuencia, la mafia, la corrupción, que es la clase política y la criminalidad hoy se ha hecho del gobierno en el Perú”, dijo.

¿Y Julio Velarde?

Otro punto que se le preguntó al candidato Roberto Sánchez es sobre la permanencia de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva en un eventual gobierno de Juntos por el Perú.

Julio Velarde
Julio Velarde

Como se recuerda, Sánchez inició su campaña prometiendo renovar el directorio, con críticas de por medio a Velarde. Sin embargo, con el paso de los meses, ha ido retrocediendo y ahora está abierto a ratificarlo para un periodo adicional frente al BCR.

“La Constitución del 79 habla de la estabilidad macroeconómica. La Constitución 79 dio autonomía al Banco Central de Reserva y el Consejo del equipo económico es de que aseguremos su continuidad. (¿Y Julio Velarde?) Nosotros sabemos evaluar, nosotros sabemos tomar decisiones importantes. Si hay esa necesidad, así se hará, precisamente, para garantizar esa tranquilidad y evitar esas acusaciones sin fundamento", indicó.

Además, Sánchez negó que en su eventual gestión se realicen estatizaciones o expropiaciones: “Queremos expandir los beneficios, precisamente, hacia los derechos económicos para nuestro pueblo. Eso significa industrializar el país con justicia, con trabajo, sobre todo aquí en Lambayeque, para los agricultores y el gran pueblo azucarero que nos está acompañando”.

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