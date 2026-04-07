BTS sorprende a Santos Bravos con una caja de regalos y la boyband reacciona cantando ‘Swim’

Santos Bravos recibe obsequios de BTS.

La escena musical internacional vivió un cruce inesperado cuando la reconocida banda surcoreana BTS sorprendió a los integrantes de Santos Bravos con una caja de regalos especial. El gesto, que se viralizó rápidamente en redes sociales, incluyó artículos personalizados y generó una ola de entusiasmo tanto entre los fans del K-pop como entre los seguidores de la boyband latinoamericana, que cuenta con el peruano Alejandro Aramburú entre sus miembros.

El hecho fue documentado a través de un video de unboxing publicado en las redes sociales de Santos Bravos. En las imágenes, Alejandro Aramburú muestra la caja enviada por HYBE, la agencia detrás de BTS, y comenta el asombro del grupo: “HYBE nos ha dado esta caja misteriosa. Vamos a ver qué hay”. La expectativa creció entre los seguidores, quienes esperaban conocer la reacción de los músicos frente al detalle de la banda surcoreana.

BTS y sus obsequios para Santos Bravos

Al abrir la caja, los integrantes de Santos Bravos encontraron una selección de regalos pensados para cada uno. Entre los objetos se destacaban gorras, stickers y una casaca impermeable, todos con detalles personalizados.

La reacción fue inmediata y contagiosa. “Azul, mi color favorito”, expresó Gabi Bermúdez al descubrir la casaca, mientras el resto de los miembros mostraba su entusiasmo por la sorpresa.

El video captó la emoción auténtica de los artistas, quienes revisaron cada artículo y comentaron entre risas y gestos de agradecimiento. La acción de BTS se interpretó como un reconocimiento a la proyección internacional de Santos Bravos y, en particular, a la repercusión de su interpretación de “Swim”, uno de los temas más recientes de la agrupación surcoreana.

La agrupación mostró su emoción en redes sociales y consolidó su vínculo con el fandom del K-pop tras la inesperada sorpresa. IG Santos Bravos

Santos Bravos responde cantando ‘Swim’

Como cierre del video, los integrantes de Santos Bravos respondieron al gesto interpretando su versión de “Swim”, canción de BTS incluida en su más reciente álbum. En la grabación, todos lucían los obsequios recibidos, coreando el tema y finalizando con un mensaje simple y directo: “¡Gracias, BTS!”. La publicación no tardó en viralizarse, recibiendo miles de comentarios y compartidos en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter.

La interacción entre ambas agrupaciones no solo fortaleció el vínculo entre los fandoms, sino que también evidenció el nivel de integración que la industria musical global ha alcanzado en los últimos años. La iniciativa fue ampliamente celebrada por los seguidores de Santos Bravos y por la comunidad internacional de fans del K-pop, quienes reconocieron el gesto de BTS como un ejemplo de apoyo y camaradería entre artistas.

Santos Bravos: una boyband latinoamericana en ascenso

Santos Bravos se ha consolidado como uno de los proyectos más prometedores de la música pop en América Latina. La agrupación, formada oficialmente el 11 de diciembre de 2025 bajo el sello HYBE Latin America, está integrada por Drew (Estados Unidos/México), Kauê (Brasil), Alejandro (Perú), Kenneth (México) y Gabi (Puerto Rico). El grupo representa una nueva generación de artistas latinos, caracterizada por la diversidad, el trabajo en equipo y la conexión directa con el público joven.

El debut de Santos Bravos tuvo lugar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde reunieron a 10 mil fans en su primer concierto. Desde entonces, la banda ha mantenido un ritmo ascendente, sumando hitos relevantes en su corta trayectoria. Su sencillo debut, “0%”, se posicionó en las tendencias de varios países latinoamericanos y les permitió participar en la Paris Fashion Week, donde fueron invitados a actuar en el show del diseñador Willy Chavarria.

El segundo sencillo, “Kawasaki”, logró ingresar en los charts virales de 20 países, incluyendo México, Perú y Japón. Su popularidad se consolidó aún más cuando interpretaron el tema en la ceremonia de los Premio Lo Nuestro 2026 en Miami, compartiendo escenario con artistas internacionales y reforzando su presencia en la industria musical de la región.

La boyband Santos Bravos llega a Lima con su tour Sesión Dual.