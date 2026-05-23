Natalie Vértiz habló de sus hijos durante su entrevista con Gigi Hadid en su casting de Victoria’s Secret

Natalie Vértiz posa en un set de Victoria's Secret antes de su audición, donde compartió detalles personales sobre sus hijos con Gigi Hadid durante el proceso de casting ante el panel.

La modelo e influencer peruana Natalie Vértiz vivió un momento especial durante el casting presencial de Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Miami, donde compartió detalles sobre su vida privada en una breve entrevista con la supermodelo Gigi Hadid. La aparición de Vértiz en el selecto evento, celebrado el viernes 22 de mayo, marcó un hito dentro de su trayectoria profesional, según lo reportado por diversos medios.

Al finalizar su paso por la pasarela, Natalie Vértiz fue abordada por Gigi Hadid, quien le preguntó sobre sus actividades en un día común fuera del mundo del modelaje. De acuerdo con la declaración recogida por la prensa, Vértiz respondió: “Oh, Dios mío. Un viernes normal, probablemente recogería a mis hijos de la escuela. Estaría en casa, prepararía palomitas de maíz, vería una película y me tomaría una copa de vino”. Esta respuesta generó más interés entre los miembros del jurado, quienes quisieron saber más sobre su familia.

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Ante la consulta, Vértiz relató que es madre de dos niños, Liam y Leo, y describió cómo la maternidad ha influido en su vida.

La reconocida influencer peruana intercambió palabras con la súper modelo donde habló un poco de su vida privada | TikTok

En sus palabras: “Tengo dos hijos. Son dos niños. Soy mamá de varones. Se llaman Liam y Leo. Estoy muy orgullosa de ser mamá, y creo que la maternidad realmente me ha cambiado para bien. Me ha vuelto mucho más determinada. Soy una gran soñadora y trato de decirles que todo es posible cuando sueñas en grande”, afirmó la modelo durante la conversación.

La participación de Natalie Vértiz en el proceso de selección, que congregó a modelos de diferentes países, representó un reconocimiento significativo para la peruana. El solo hecho de haber formado parte del casting presencial en Estados Unidos ya fue calificado como un logro personal y profesional por la propia Vértiz, quien utilizó sus redes sociales para compartir su emoción tras el evento.

Natalie Vértiz se presenta en el casting de Victoria's Secret, conversando sobre sus hijos con Gigi Hadid y el panel de jueces.

La pasarela de Natalie Vértiz en el casting para Victoria’s Secret

Durante la jornada del 22 de mayo, Natalie Vértiz desfiló ante el jurado del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, en el que figuró Gigi Hadid entre las personalidades encargadas de la evaluación. La modelo optó por una presentación al natural, sin maquillaje y con un conjunto negro compuesto por top, falda y tacones, una elección que fue valorada por los asistentes en el centro comercial de Miami.

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Además de Vértiz, otras representantes peruanas, como Luciana Fuster y Alexandra Morillo, participaron en el mismo proceso de selección, consolidando la presencia del país en el certamen según reportes de la prensa internacional.

A través de sus cuentas oficiales, Natalie Vértiz agradeció públicamente a Victoria’s Secret y a IMG Models por la oportunidad brindada. En su mensaje, escribió: “¡Muchísimas gracias a Victoria’s Secret y IMG Models por invitarme! Y gracias a mi hermoso Perú por tanto cariño y apoyo, ¡somos uno! ¡Perú es clave!”. Además, subrayó su deseo de motivar a otras mujeres a luchar por sus objetivos, señalando el significado especial que este paso representa para su carrera.

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La ex Miss Perú sorprendió al mostrar su belleza natural ante el jurado de la firma estadounidense. La esposa ade Yaco Eskenazi deslumbró en la pasarela, Ric Latorre

La experiencia de Natalie Vértiz en el casting de Victoria’s Secret no solo le permitió exhibir su talento como modelo, sino también compartir aspectos de su vida familiar y su identidad como madre, un rol que considera central en su vida. Según lo reflejado en la cobertura mediática, su testimonio busca inspirar a otras mujeres a combinar la maternidad con la realización de sus metas personales y profesionales.