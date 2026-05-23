Perú

Elecciones 2026: Peruanos están permitidos de votar con DNI vencido en la segunda vuelta, según resolución de Reniec

La autorización tiene un alcance limitado: rige solo para el acto de sufragar y solo el 7 de junio de 2026, día de la elección presidencial

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¿No recogiste tu DNI? Estas son las sedes abiertas en Lima este feriado
La Resolución Jefatural 000057-2026 prorrogó de forma extraordinaria la vigencia del DNI vencido o por vencer hasta el 7 de junio de 2026 - Créditos: Reniec.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) adoptó una medida excepcional para evitar que el vencimiento del documento nacional de identidad (DNI) impida votar en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. La disposición busca garantizar que los ciudadanos puedan identificarse en su mesa de sufragio, incluso si su documento está caducado o próximo a caducar, siempre que el uso se limite a la jornada electoral.

En ese marco, la entidad emitió la Resolución Jefatural 000057-2026, que prorroga de manera extraordinaria la vigencia del DNI vencido o por vencer hasta el 7 de junio de 2026, con el propósito de que la población ejerza su derecho al voto en la segunda vuelta.

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La medida tiene un alcance específico: solo operará para el acto de sufragar y solo durante la fecha en la que se elegirá al presidente de la República del Perú. En consecuencia, el documento podrá presentarse para la identificación en el local de votación, pero la norma no extiende esa validez a otras gestiones cotidianas fuera del proceso electoral.

Reniec informó que la disposición quedó oficializada tras su publicación este sábado 23 de mayo en el diario oficial El Peruano. Además, la entidad comunicará la decisión al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que adopten las acciones que correspondan dentro de sus competencias.

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El 7 de junio se aceptará el DNI azul y el DNI electrónico (versiones 1.0, 2.0 y 3.0), incluso si están vencidos, según Reniec - Créditos: Reniec.
El 7 de junio se aceptará el DNI azul y el DNI electrónico (versiones 1.0, 2.0 y 3.0), incluso si están vencidos, según Reniec - Créditos: Reniec.

DNI vencido: ¿Qué documentos se aceptarán el 7 de junio?

En la jornada de la segunda vuelta, los electores podrán identificarse con el DNI azul o el DNI electrónico, en cualquiera de sus versiones habilitadas, incluso si se encuentran vencidos. La autorización incluye el formato electrónico en sus ediciones 1.0, 2.0 y 3.0, según lo indicado por la entidad registral.

El objetivo es atender a quienes no lograron concretar la renovación a tiempo, de modo que el vencimiento no se convierta en un obstáculo para participar en los comicios. Bajo esta regla, el documento servirá para acreditar identidad ante los miembros de mesa, lo que permitirá emitir el voto y escoger al candidato de preferencia en la definición presidencial.

De acuerdo con el padrón de las elecciones generales 2026, están convocados 27.325.432 ciudadanos. Del total, 13.119.593 corresponden a mujeres y 12.995.026 a hombres, cifras que enmarcan la magnitud del proceso y la relevancia de medidas orientadas a facilitar la participación.

Los peruanos podrán votar con DNI vencido en la segunda vuelta - Créditos: Reniec.
Los peruanos podrán votar con DNI vencido en la segunda vuelta - Créditos: Reniec.

Reniec atenderá el fin de semana previo a las elecciones

Reniec anunció una jornada especial de atención durante el fin de semana previo a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, con el fin de facilitar la entrega del documento nacional de identidad (DNI) a quienes aún no lo recogen. La entidad señaló que las oficinas abrirán el sábado 23 y el domingo 24 de mayo, para reducir contratiempos antes de la votación.

La medida se enmarca en la campaña “Listo e Informados”, orientada a reforzar la identificación de los ciudadanos antes de acudir a las urnas. Reniec recomendó retirar el documento con anticipación, ya que resulta obligatorio para votar y también se requiere en distintos trámites y servicios.

En total, estarán habilitadas 157 sedes entre agencias, oficinas registrales, Puntos de Atención Permanentes (PAP) y centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) en varias regiones del país, incluida Lima. Los horarios variarán según el tipo de local: las agencias, oficinas registrales y PAP atenderán de 08:15 a 12:45; algunos MAC operarán de 08:30 a 12:45, mientras otros ampliarán hasta la 13:00.

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