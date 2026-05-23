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A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua HOY: partido por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

El conjunto ‘crema’ buscará conseguir su primer triunfo bajo el mando de Héctor Cúper cuando visite a la ‘fuerza del sur’. Conoce los detalles del encuentro

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A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua por Torneo Apertura de Liga 1 2026.
A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua por Torneo Apertura de Liga 1 2026.

Hoy, sábado 23 de mayo, Universitario de Deportes y CD Moquegua se verán las caras en el estadio 25 de Noviembre, por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos equipos llegan con objetivos claros: sumar los tres puntos para cerrar el primer campeonato del año con el mejor saldo posible y proyectarse con confianza al Clausura.

El cuadro ‘merengue’ encara este encuentro tras una seguidilla de compromisos en el certamen doméstico y la Copa Libertadores, lo que ha generado una alta demanda física y mental, y que se ubique en el cuarto puesto con 25 puntos. La derrota ante Atlético Grau en el estadio Monumental mermó las chances de un equipo que buscará redimirse en el segundo semestre de la temporada.

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Esta campaña irregular le permite al conjunto de Héctor Cúper poder llegar a Moquegua con la mira puesta en asegurar un cierre de torneo competitivo. Eso sí, el reciente empate ante Nacional en Uruguay le dio un respiro al DT argentino para intentar plasmar su idea.

El cuadro 'crema' no pudo de local y cayó 1-0 con golazo de Raúl Ruidíaz - Crédito: L1MAX.

Por su parte, CD Moquegua afronta el duelo como local en un escenario donde ha mostrado mejoría progresiva. El equipo sureño acumula 17 puntos producto de cinco triunfos, dos empates y ocho caídas. Aunque el arranque de temporada fue discreto, la escuadra dirigida por Jaime Serna —uno de los pocos técnicos peruanos que permanece desde el inicio del campeonato— ha encontrado regularidad y crecimiento en el rendimiento colectivo.

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La continuidad del exasistente de Juan Reynoso ha sido un factor diferencial para los moqueguanos. Bajo su mando, el club ha logrado mejorar su capacidad ofensiva y ajustar su sistema defensivo, lo que se refleja en una diferencia de goles que, aunque negativa, ha ido reduciéndose jornada a jornada. La suma de 17 goles a favor y 23 en contra revela un equipo aún en busca de equilibrio, pero con recursos para sorprender en casa a rivales de peso.

A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua por Torneo Apertura 2026

El partido entre Universitario y CD Moquegua, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026, está programado para iniciar a las 12:45 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (Miami), la transmisión empezará a las 13:45 horas.

En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el comienzo está previsto para las 14:45 horas. En México, el encuentro se podrá seguir desde las 11:45 horas, mientras que en España el inicio será a las 19:45 horas.

Dónde ver Universitario vs CD Moquegua por Torneo Apertura 2026

El Universitario vs CD Moquegua tendrá lugar el sábado 23 de mayo en el estadio 25 de Noviembre. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal vinculada a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales operadores de televisión por suscripción del país, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra.

La cobertura también estará accesible a través de la plataforma digital Liga 1 Play, que ofrece el servicio mediante suscripción mensual desde S/. 22,99.

De la misma manera, el portal web de Infobae Perú realizará un seguimiento especial del partido, con información previa, relato minuto a minuto y detalles relevantes del desarrollo del encuentro.

Programación de Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026
Programación de Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026

Universitario vs CD Moquegua: posibles alineaciones

Universitario: Miguel Vargas, Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Lisandro Alzugaray y Alex Valera. DT: Héctor Cúper

CD Moquegua: Carlos Grados, Aldair Perleche, Juan Diego Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuén, Cristian Mejía, Claudio Ramírez, Eros Montenegro, Allonso Dávila, Diego Ramírez y Jeferson Collazos. DT: Jaime Serna

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