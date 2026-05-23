Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 23 de mayo de 2026

Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fuerte movimiento telúrico sacudió el sur de Perú este martes 19 de mayo, cuando el Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó que un sismo de magnitud 6.1 remeció la región de Ica, provocando evacuaciones y daños en diversas infraestructuras. El evento, ocurrido a las 12:57 horas, fue seguido por dos réplicas de 4.1 y 3.6 grados en la misma zona, además de un temblor registrado en la región de Arequipa.

Las autoridades reportaron 27 personas heridas y una serie de afectaciones materiales, intensificando la preocupación sobre la vulnerabilidad sísmica del país. El último sismo del 22 de mayo fue en Salaverry en la región La Libertad cuya magnitud fue de 4 grados.

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Nuevo sismo en Loreto

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el 23 de mayo de 2026, a las 03:44:49 horas, se registró un sismo de magnitud 5.0 con una profundidad de 39 kilómetros. El epicentro se ubicó a 142 kilómetros al noroeste de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto, con coordenadas -2.71 de latitud y -77.46 de longitud, según el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0303.

Un mapa satelital conceptual del Perú muestra una señal de epicentro sísmico en la zona costera central, dramatizando el riesgo y la vigilancia del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto sísmico y vulnerabilidad estructural

El reciente sismo ocurrido en Ica el martes 19 de mayo dejó daños materiales en diversas edificaciones, principalmente en viviendas de construcción informal situadas en zonas rurales y periurbanas. Este evento expuso nuevamente la fragilidad estructural de numerosos inmuebles ante movimientos de mediana y alta magnitud, una situación que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha señalado como un riesgo persistente en el contexto nacional.

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Viviendas informales de ladrillo muestran daños estructurales y escombros en el suelo en una zona periurbana de Ica, Perú, tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los días posteriores, el IGP registró dos réplicas en Ica y nuevos movimientos telúricos en regiones como La Libertad, donde se reportó un sismo de magnitud 4 en Salaverry. A diferencia del evento principal, estos últimos movimientos no provocaron mayores daños ni víctimas, aunque fueron percibidos por la población. Las autoridades de defensa civil y los gobiernos regionales confirmaron que no se reportaron afectaciones significativas en infraestructura ni en servicios esenciales.

Un casco de seguridad sobre planos de construcción junto a una maqueta de vivienda informal con el mapa del Perú e Ica resaltada, simbolizando la urgencia de la prevención sísmica y el refuerzo estructural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto sísmico de Perú, ubicado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, intensifica la urgencia de reforzar los códigos de edificación y consolidar una cultura de prevención. Especialistas como Carlos Zavala, director de CISMID, resaltan que la prevención y el fortalecimiento de la infraestructura deben asumirse como una tarea permanente, más allá de la atención inmediata posterior a los desastres. Esta perspectiva cobra relevancia ante la frecuencia de eventos sísmicos y la vulnerabilidad de las construcciones en amplias zonas del país.

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Réplicas y nuevos movimientos en los días siguientes

Tras el sismo principal ocurrido en la región de Ica, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró dos réplicas durante las horas siguientes, con magnitudes de 4.1 y 3.6. Además, el viernes 22 de mayo se reportó un nuevo evento sísmico en la región La Libertad, en la localidad de Salaverry, provincia de Trujillo. Este sismo, de magnitud 4, fue percibido por la población, aunque no generó daños materiales ni víctimas, según información oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el gobierno regional.

La sucesión de movimientos sísmicos mantiene la alerta en las autoridades de defensa civil y entre los habitantes de zonas consideradas vulnerables. El IGP emitió recomendaciones para la ciudadanía, solicitando mantener la calma, revisar las rutas de evacuación y preparar mochilas de emergencia como parte de las acciones preventivas ante la posibilidad de nuevas réplicas.

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Residentes de Ica evacúan rápidamente edificios hacia la vía pública, con niños y mochilas, mientras vehículos de bomberos y Defensa Civil Perú atienden la emergencia tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevo sismo en Ica

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 3.7 ocurrido a las 2:59 de la madrugada del 23 de mayo de 2026. El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al oeste de la ciudad de Ica, en la región Ica, con una profundidad de 77 kilómetros. El evento sísmico alcanzó una intensidad II-III en Ica, por lo que fue percibido de manera leve por la población local.

El IGP registró un nuevo sismo en ICA el cual fue d e3.7 grados. Luego del 19 de mayo se a registrado una serie de sismo en esta región sureña del país.

Sismo en Huánuco

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.0 a las 2:31 de la madrugada del 23 de mayo de 2026. El epicentro se localizó a 40 kilómetros al sur de Puerto Inca, en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco, con una profundidad de 20 kilómetros. El movimiento telúrico presentó una intensidad III en Puerto Inca, perceptible por los habitantes de la zona.

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Según el IGP el sismo en Huánuco fue de magnitud 4 y no se ha reportado daños estructurales

El sur peruano sigue temblando

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.8 registrado a la 1:42 de la madrugada del 23 de mayo de 2026. El epicentro se ubicó a 7 kilómetros al sureste de Atico, en la provincia de Caravelí, región Arequipa, con una profundidad de 37 kilómetros. La intensidad alcanzó niveles II-III en Atico, según la escala de Mercalli, lo que indica que el movimiento fue percibido levemente por la población en esa zona.

Esta vez Arequipa registró un nuevo sismo el cual fue de magnitud de 3.8 grados según información oficial del IGP.

Sismo en Salaverry, Trujillo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.0 a las 22:09:45 horas del 22 de mayo de 2026. El evento sísmico se registró a una profundidad de 40 kilómetros, con epicentro localizado a 71 kilómetros al oeste de Salaverry, en la provincia de Trujillo, región La Libertad, con coordenadas -8.44 de latitud y -79.58 de longitud.

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Mapa físico de la costa norte del Perú, región La Libertad, muestra Trujillo y Salaverry con marcadores rojos y el epicentro sísmico a 71 km al oeste de Salaverry en el mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismo en Arequipa

Un sismo de magnitud 3.6 sacudió esta noche la costa de la región Arequipa, según el reporte oficial emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El temblor ocurrió exactamente a las 21:07 horas de este viernes 22 de mayo, con un epicentro localizado a 11 kilómetros al suroeste de Chala, en la provincia de Caravelí. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 25 kilómetros, lo que clasifica a este evento dentro de la categoría de sismos superficiales.

Este mapa físico detalla el epicentro de un sismo al suroeste de Chala, Perú, mostrando las localidades de Chala y Caravelí en la costa sur de Arequipa con marcadores rojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)