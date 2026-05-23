Perú

Jorge Luna lidera el ranking de los influencers peruanos más influyentes, superando a figuras como Ignacio Baladán y Paloma Fiuza

El conductor y creador de contenido encabeza la lista elaborada por Mercado Negro gracias a su alto nivel de interacción y alcance en Instagram, consolidándose como referente del entretenimiento digital en Perú.

Guardar
Google icon
Con cifras récord de engagement y visualizaciones, Jorge Luna se posiciona por encima de otros destacados creadores peruanos, reafirmando su liderazgo en el ecosistema digital nacional.
Con cifras récord de engagement y visualizaciones, Jorge Luna se posiciona por encima de otros destacados creadores peruanos, reafirmando su liderazgo en el ecosistema digital nacional.

Jorge Luna se ha consolidado como el influencer peruano más destacado en Instagram, encabezando el reciente ranking elaborado por Mercado Negro con información de la plataforma HypeAuditor. Este reconocimiento posiciona a Luna como la figura digital con mayor repercusión en el país, en un contexto donde el entretenimiento y la interacción en redes sociales continúan marcando la pauta en los hábitos de consumo digital.

El conductor y creador de contenido peruano mantiene una comunidad digital que supera el millón de seguidores y registra cifras que lo colocan a la vanguardia del ecosistema digital nacional. De acuerdo con el informe, Luna alcanza un índice de engagement del 4,82% y promedia 1.5 millones de visualizaciones por publicación en Instagram. Estos datos reflejan el nivel de conexión que ha logrado construir con su audiencia, así como el interés que despiertan sus contenidos dentro y fuera de Perú.

PUBLICIDAD

Reafirma su impacto en Instagram

Instagram continúa siendo una de las plataformas de mayor valor comercial para las marcas, y el ranking elaborado por Mercado Negro resalta la capacidad de ciertos creadores de generar interacción y fidelidad. En este escenario, Jorge Luna lidera la lista gracias a su alcance, engagement y volumen de visualizaciones, factores que lo convierten en un socio estratégico para campañas de marketing y branding digital.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian importante cambio en Hablando Huevadas
Jorge Luna y Ricardo Mendoza se han consolidado con Hablando Huevadas

El ranking también destaca a otros creadores y figuras del entorno digital y televisivo peruano. Entre ellos figuran Ignacio Baladán, Paloma Fiuza, Korina Rivadeneira, Isabela Merced y Fabio Agostini, quienes han construido comunidades sólidas y mantienen una presencia relevante en Instagram. Sin embargo, las métricas de Luna lo ubican como el perfil más influyente, reafirmando su liderazgo en el ecosistema digital peruano.

PUBLICIDAD

Éxito en proyectos paralelos

Más allá de Instagram, el impacto de Jorge Luna se extiende a otros proyectos vinculados al entorno digital y el entretenimiento. Como cofundador de Hablando Huevadas, uno de los espacios de comedia más exitosos de la región, Luna ha sabido diversificar su presencia en plataformas como YouTube, TikTok y servicios de streaming, ampliando así su alcance y posicionamiento.

Un hito reciente en su carrera digital lo protagoniza la plataforma No Hay Sin Suerte, creada en 2023 bajo un modelo de suscripción enfocado en sorteos, beneficios y experiencias para los usuarios, sumando valor para ellos y marcas que buscan nuevas formas de interacción en línea..

El ascenso económico de Jorge Luna. Infobae Perú
El ascenso económico de Jorge Luna. Infobae Perú

Este proyecto no solo ha consolidado una comunidad activa en Perú y el extranjero, sino que también ha alcanzado reconocimiento internacional al obtener dos Récords Guinness.

Según informó Guinness World Records, la plataforma logró la mayor cantidad de espectadores en un sorteo transmitido en vivo por Instagram —con 14,146 usuarios conectados simultáneamente el 30 de octubre de 2025— y la mayor cantidad de premios distribuidos por una página web de suscripción en un solo mes, con 5,156 premios entregados. Ambos logros fueron validados mediante supervisión notarial y procesos de verificación remota.

Jorge Luna celebra que ganó dos Récords Guinness: “Un sueño más cumplido”
Jorge Luna celebra que ganó dos Récords Guinness: “Un sueño más cumplido”

El reconocimiento otorgado por Mercado Negro refleja la evolución del ecosistema digital peruano y el protagonismo creciente de los creadores de contenido en la industria. Las marcas, cada vez más interesadas en perfiles con altos niveles de interacción y alcance, encuentran en figuras como Jorge Luna aliados estratégicos para conectar con audiencias diversas y construir campañas efectivas.

El liderazgo de Jorge Luna en el ranking de influencers peruanos más influyentes es resultado de una combinación de creatividad, consistencia y cercanía con su audiencia. Su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno digital y explorar nuevos formatos ha sido clave para mantener su vigencia y relevancia.

Temas Relacionados

Jorge LunaIgnacio BaladánPaloma Fiuzaperu-entretenimiento

Más Noticias

Ignacio Buse se ilusiona con la masificación del tenis en el Perú tras ser finalista del ATP 500 de Hamburgo: “Que llegue a zonas pobres”

El ‘Colorado’ disputará la final ante Tommy Paul, en una ocasión clave para proyectar la imagen del tenis peruano a nivel internacional

Ignacio Buse se ilusiona con la masificación del tenis en el Perú tras ser finalista del ATP 500 de Hamburgo: “Que llegue a zonas pobres”

“Es una etapa maravillosa para el tenis peruano”: elogios de Yzaga y Horna tras la histórica final de Ignacio Buse en Hamburgo

Las voces de Jaime Yzaga y Luis Horna resaltan el crecimiento, el temple y la proyección de Ignacio Buse, quien se convirtió en el primer peruano en alcanzar la final del ATP 500 de Hamburgo y renueva las expectativas del tenis nacional

“Es una etapa maravillosa para el tenis peruano”: elogios de Yzaga y Horna tras la histórica final de Ignacio Buse en Hamburgo

A qué hora juega Ignacio Buse vs Tommy Paul: final por el título del ATP 500 de Hamburgo

El tenista peruano de 22 años buscará conquistar su primer título en un torneo ATP 500. Consulta los horarios de este encuentro histórico

A qué hora juega Ignacio Buse vs Tommy Paul: final por el título del ATP 500 de Hamburgo

Empresa peruana apunta al espacio: Tumi Robotics desarrollará robots para exploración lunar tras ser elegida por la ESA

La compañía peruana instalará operaciones en Luxemburgo y probará un prototipo especializado en un laboratorio análogo lunar a finales de 2026

Empresa peruana apunta al espacio: Tumi Robotics desarrollará robots para exploración lunar tras ser elegida por la ESA

Temblor hoy en Perú: Último sismo y reporte del IGP del viernes 22 de mayo de 2026

Desde el martes 19, el Perú ha registrado una serie de sismos: el primero, de magnitud 6.1, impactó la región Ica, mientras que este jueves un temblor de 3.6 grados se reportó en Ático, Caravelí, en la región Arequipa. El Instituto Geofísico del Perú ha dado a conocer los detalles técnicos y el monitoreo de posibles daños.

Temblor hoy en Perú: Último sismo y reporte del IGP del viernes 22 de mayo de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026: Fuerza Popular y Juntos por el Perú podrán grabar el conteo de votos a través de sus personeros

Segunda vuelta 2026: Fuerza Popular y Juntos por el Perú podrán grabar el conteo de votos a través de sus personeros

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel

Médico de EsSalud admite “exageración” en diagnósticos de presunto cáncer de Pedro Castillo

Keiko Fujimori: PJ decidirá si ratifica la decisión que archivó el Caso Cócteles por fallo del TC

Roberto Sánchez anuncia al equipo técnico que participará en el debate de este domingo 24: ¿Quiénes son?

ENTRETENIMIENTO

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Mario Irivarren confiesa cómo se sintió tras el ampay en un yate de Argentina: “Mi postura fue la de jugador 1, eliminado”

Natalie Vértiz deslumbró en el casting presencial para ser parte del show de Victoria’s Secret: sin maquillaje y al natural

Suheyn Cipriani en el MGI All Star: Missólogo internacional coloca a la peruana en la cima de su top 10 en el séptimo día del certamen

Xiomy Kanashiro revela deseo de tener un bebé con Jefferson Farfán y confirma planes a futuro: “Ya se ha conversado”

DEPORTES

Ignacio Buse se ilusiona con la masificación del tenis en el Perú tras ser finalista del ATP 500 de Hamburgo: “Que llegue a zonas pobres”

Ignacio Buse se ilusiona con la masificación del tenis en el Perú tras ser finalista del ATP 500 de Hamburgo: “Que llegue a zonas pobres”

A qué hora juega Ignacio Buse vs Tommy Paul: final por el título del ATP 500 de Hamburgo

Dirigente de Los Chankas señaló que Alianza Lima prohibió ingreso de su hinchada a partido decisivo: “Se asustaron”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Ysabella Sánchez rechazó convocatoria de Antonio Rizola: la nueva baja en la selección peruana de vóley