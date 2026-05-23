Jorge Luna lidera el ranking de los influencers peruanos más influyentes, superando a figuras como Ignacio Baladán y Paloma Fiuza

Con cifras récord de engagement y visualizaciones, Jorge Luna se posiciona por encima de otros destacados creadores peruanos, reafirmando su liderazgo en el ecosistema digital nacional.

Jorge Luna se ha consolidado como el influencer peruano más destacado en Instagram, encabezando el reciente ranking elaborado por Mercado Negro con información de la plataforma HypeAuditor. Este reconocimiento posiciona a Luna como la figura digital con mayor repercusión en el país, en un contexto donde el entretenimiento y la interacción en redes sociales continúan marcando la pauta en los hábitos de consumo digital.

El conductor y creador de contenido peruano mantiene una comunidad digital que supera el millón de seguidores y registra cifras que lo colocan a la vanguardia del ecosistema digital nacional. De acuerdo con el informe, Luna alcanza un índice de engagement del 4,82% y promedia 1.5 millones de visualizaciones por publicación en Instagram. Estos datos reflejan el nivel de conexión que ha logrado construir con su audiencia, así como el interés que despiertan sus contenidos dentro y fuera de Perú.

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Reafirma su impacto en Instagram

Instagram continúa siendo una de las plataformas de mayor valor comercial para las marcas, y el ranking elaborado por Mercado Negro resalta la capacidad de ciertos creadores de generar interacción y fidelidad. En este escenario, Jorge Luna lidera la lista gracias a su alcance, engagement y volumen de visualizaciones, factores que lo convierten en un socio estratégico para campañas de marketing y branding digital.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se han consolidado con Hablando Huevadas

El ranking también destaca a otros creadores y figuras del entorno digital y televisivo peruano. Entre ellos figuran Ignacio Baladán, Paloma Fiuza, Korina Rivadeneira, Isabela Merced y Fabio Agostini, quienes han construido comunidades sólidas y mantienen una presencia relevante en Instagram. Sin embargo, las métricas de Luna lo ubican como el perfil más influyente, reafirmando su liderazgo en el ecosistema digital peruano.

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Éxito en proyectos paralelos

Más allá de Instagram, el impacto de Jorge Luna se extiende a otros proyectos vinculados al entorno digital y el entretenimiento. Como cofundador de Hablando Huevadas, uno de los espacios de comedia más exitosos de la región, Luna ha sabido diversificar su presencia en plataformas como YouTube, TikTok y servicios de streaming, ampliando así su alcance y posicionamiento.

Un hito reciente en su carrera digital lo protagoniza la plataforma No Hay Sin Suerte, creada en 2023 bajo un modelo de suscripción enfocado en sorteos, beneficios y experiencias para los usuarios, sumando valor para ellos y marcas que buscan nuevas formas de interacción en línea..

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El ascenso económico de Jorge Luna. Infobae Perú

Este proyecto no solo ha consolidado una comunidad activa en Perú y el extranjero, sino que también ha alcanzado reconocimiento internacional al obtener dos Récords Guinness.

Según informó Guinness World Records, la plataforma logró la mayor cantidad de espectadores en un sorteo transmitido en vivo por Instagram —con 14,146 usuarios conectados simultáneamente el 30 de octubre de 2025— y la mayor cantidad de premios distribuidos por una página web de suscripción en un solo mes, con 5,156 premios entregados. Ambos logros fueron validados mediante supervisión notarial y procesos de verificación remota.

Jorge Luna celebra que ganó dos Récords Guinness: “Un sueño más cumplido”

El reconocimiento otorgado por Mercado Negro refleja la evolución del ecosistema digital peruano y el protagonismo creciente de los creadores de contenido en la industria. Las marcas, cada vez más interesadas en perfiles con altos niveles de interacción y alcance, encuentran en figuras como Jorge Luna aliados estratégicos para conectar con audiencias diversas y construir campañas efectivas.

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El liderazgo de Jorge Luna en el ranking de influencers peruanos más influyentes es resultado de una combinación de creatividad, consistencia y cercanía con su audiencia. Su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno digital y explorar nuevos formatos ha sido clave para mantener su vigencia y relevancia.