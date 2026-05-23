Nuevo reintegro del FONAVI: ¿Quiénes son los beneficiarios, fecha de cobro, requisitos y dónde cobrar si estás en la lista 23?

Adultos mayores revisan atentamente formularios y documentos en una sala de espera institucional, bajo el logo de FONAVI y junto a un cartel de "Lista de Beneficiarios". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Ad Hoc del Fonavi anunció que la Lista 23 de nuevos beneficiarios se encuentra en etapa de preparación y su publicación podría concretarse en diciembre, priorizando a los fonavistas que nunca recibieron pagos ni figuraron en padrones anteriores. Esta actualización responde a un proceso que exige la revisión de registros con hasta cuatro décadas de antigüedad.

De acuerdo con Eduardo Gaytán, jefe de la Sub Unidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica de la comisión, el proceso de devolución alcanzó a más de 1,2 millones de personas y superó los S/ 3.000 millones entregados. El funcionario detalló a Andina Canal Online que estos avances reflejan el esfuerzo conjunto de la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica para completar la devolución a los aportantes del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI).

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Revisión de registros de hasta 40 años y criterios de inclusión

El proceso de selección para la Lista 23 se encuentra en evaluación, con la meta puesta en publicarla antes de fin de año. Gaytán precisó que el grupo estará integrado exclusivamente por FONAVISTAS que no hayan recibido ningún cobro ni hayan figurado en listas previas. “Estarán en el grupo N° 23 todos aquellos fonavistas que no hayan recibido ningún cobro y no hayan salido en ningún padrón”, declaró a Andina.

Esta definición apunta a personas que quedaron excluidas de devoluciones anteriores, debido a dificultades en la validación de la información histórica. La antigüedad de los registros representa el mayor desafío, ya que muchos expedientes requieren documentación adicional para confirmar los aportes realizados. “Debemos verificar la información que nos han enviado en su formulario y estamos hablando de data de hace 40 años”, explicó Gaytán al medio estatal.

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Un grupo de adultos mayores observa con gran expectativa una pantalla que simbólicamente muestra la 'Lista 23', acompañada por los logos de FONAVI y Banco de la Nación, en una atmósfera de esperanza colectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Declaraciones y recomendaciones de la Comisión Ad Hoc

El enfoque en quienes nunca cobraron fue reafirmado por Jorge Milla, representante de la Comisión Ad Hoc, quien en diálogo con RPP y señaló que el grupo previsto para diciembre atenderá a personas que no recibieron devolución en los procesos anteriores. “El tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado. Para las personas que están en evaluación, que no les han pagado, que nunca le dieron nada. Ese grupo se está preparando para fin de año”, indicó.

Milla recomendó que los fonavistas o sus herederos que no hayan sido incluidos en los 22 grupos previos presenten ante la Secretaría Técnica documentos como certificados de trabajo, boletas de pago u otros comprobantes que faciliten su incorporación al proceso. La falta de información fiable suele ser la causa principal de exclusión, por lo que la actualización de los expedientes resulta fundamental para el avance de la devolución.

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Manos de una persona mayor revisan detalladamente una pila de documentos antiguos, incluyendo certificados laborales y boletas de pago, junto a una carpeta del FONAVI, en un proceso de validación histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si se está incluido en la Lista 23

La respuesta oficial ante la consulta sobre los criterios de inclusión es concreta: la Lista 23 está dirigida a fonavistas que nunca cobraron y no fueron considerados en padrones anteriores. Sin embargo, la inclusión en esta nómina dependerá de que la Secretaría Técnica logre verificar los aportes mediante la documentación aportada por los interesados.

Los beneficiarios deben asegurarse de que su información esté completa y que la documentación respalde los datos consignados en los formularios enviados a la Comisión Ad Hoc. El proceso de revisión y validación de estos documentos es clave para que los fonavistas accedan al pago en diciembre.

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Una imagen editorial representa la validación de documentos históricos, con manos examinando papeles sellados junto a una carpeta FONAVI y el logo del Banco de la Nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago del Reintegro 5 en el Banco de la Nación

Mientras avanza la preparación de la nueva lista, la Comisión Ad Hoc confirmó que el Reintegro 5 se paga desde el 14 de mayo a nivel nacional, a través del Banco de la Nación. Este grupo corresponde a exfonavistas que ya recibieron montos parciales en listas anteriores, específicamente entre los grupos uno y 19.

De acuerdo con los criterios establecidos, el reintegro incluye a quienes hayan figurado en un grupo de pago del uno al 19 y que hayan cumplido 68 años al 31 de mayo de 2026 o 88 años a la misma fecha. También contempla a personas con discapacidad, pensionistas por invalidez y casos de enfermedades graves debidamente acreditadas ante la comisión.

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Una fila de personas mayores diversas avanza hacia un mostrador donde un empleado les recibe amablemente para gestionar sus trámites, bajo el distintivo logo del FONAVI que simboliza vivienda y comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para los beneficiarios que acuden al cobro

Las autoridades de la Comisión Ad Hoc recomendaron a los beneficiarios verificar su inclusión antes de presentarse en el banco. Para ello, deben seguir los siguientes pasos:

Primero deben ingresar a la web Fonavi

colocar el número de DNI del titular fonavista y

confirmar si figuran en la relación habilitada antes de acercarse a las ventanillas del Banco de la Nación.

El proceso de devolución de aportes del Fonavi continúa sujeto a la revisión y validación de información, especialmente en el caso de quienes buscan ingresar a la Lista 23. El objetivo de la Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica es concretar la publicación de la nueva nómina antes de fin de año, priorizando a quienes nunca recibieron pago, en un contexto marcado por la complejidad de los registros históricos y la necesidad de documentación verificable.

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