Alejandro Aramburú, el peruano que compite por un lugar en la boyband latina de HYBE en Santos Bravos

Alejandro Aramburú, joven cantante peruano de 21 años, busca su lugar en la primera boyband latina de HYBE Latin America, la filial regional de la empresa surcoreana responsable de fenómenos globales como BTS, SEVENTEEN y ENHYPEN.

Como único representante de Perú entre los 16 seleccionados de toda América Latina, España y Estados Unidos, Aramburú compite en el reality musical Santos Bravos, cuyo desenlace será el 21 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La travesía de Alejandro Aramburú en Santos Bravos comenzó tras superar un proceso de selección en el que más de 400 aspirantes participaron en audiciones para obtener uno de los codiciados lugares en el programa.

El reality, transmitido desde agosto en plataformas como YouTube, Spotify, VIX y EXA TV, documenta el entrenamiento intensivo de los participantes, quienes residen en un bootcamp en la Ciudad de México y reciben mentoría de figuras internacionales como Kenny Ortega, Johnny Goldstein, RAab Stevenson y Jaime Escallón.

Durante las semanas de competencia, Aramburú ha enfrentado jornadas exigentes de entrenamiento vocal, físico y emocional. En el episodio 4, el cantante expresó: “Sí está difícil. Más que nada porque ahora nos están poniendo más presión, los profesores están mucho más rudos con nosotros, ya no hay espacio para equivocarse”.

El apoyo de sus seguidores ha sido fundamental, ya que la interacción en redes sociales y plataformas como Weverse contribuye a reforzar su presencia en la competencia.

HYBE y Santos Bravos: el modelo K-pop llega a la música latina

El formato de Santos Bravos sigue el modelo de desarrollo artístico del K-pop, adaptado a la identidad y los ritmos latinoamericanos. Los 16 participantes, provenientes de países como México, Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, España, Estados Unidos y Perú, compiten por convertirse en uno de los cinco integrantes de la nueva agrupación, que será anunciada durante el concierto debut.

El proceso incluye evaluaciones constantes, presentaciones en vivo y la guía de un equipo de mentores con experiencia en la industria musical internacional.

HYBE, la empresa matriz de este proyecto, es reconocida por su sistema de entrenamiento y desarrollo de artistas que ha impulsado a grupos como BTS al estrellato mundial. Con la creación de HYBE Latin America, la compañía busca expandir su modelo “multi-home, multi-género” y consolidar su presencia en mercados locales sin perder su sello global.

“Nuestro objetivo no es solo crear un grupo, sino guiar a jóvenes artistas latinos a través de una transformación real, artística y personal”, afirmó Bang Si-Hyuk, presidente de HYBE.

El reality Santos Bravos se estrenó el 14 de agosto de 2025 y ha mantenido una narrativa que combina la competencia artística con la interacción digital, permitiendo a los fans participar en votaciones y seguir de cerca la evolución de los concursantes.

El concierto debut, programado para el 21 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, será gratuito y contará con invitados especiales, además de la presentación de la canción debut del grupo. Las entradas, ya agotadas en su primera etapa, se distribuyen a través de la plataforma Weverse.

¿Quién es Alejandro Aramburú?

Alejandro Aramburú, quien se formó en la Thornton School of Music de la Universidad del Sur de California, ha demostrado una versatilidad artística que abarca géneros como la salsa, los boleros, las baladas y el pop.

Desde los 13 años, Aramburú se destacó como músico callejero en el Boulevard de Asia, enfrentando al público y presentando sus primeras composiciones. A lo largo de su carrera, ha lanzado sencillos originales como ‘Besarte’ y ‘¿Quién es ella?’, este último bajo la producción de Manuel Garrido-Lecca, y ha compartido escenario con artistas reconocidos como Tony Succar.

Además de su faceta musical, Aramburú ha incursionado en la actuación, participando en la serie de televisión peruana ‘De Vuelta al Barrio’. Actualmente, continúa su formación en uno de los programas de música popular más competitivos de Estados Unidos, trabajando con maestros de la industria como Patrice Rushen y Paul Jackson Jr.. Su carisma y experiencia lo han posicionado como uno de los candidatos más completos para integrar la nueva boyband de HYBE.

El desenlace de Santos Bravos está próximo y la expectativa crece tanto en Perú como en toda la región. El proyecto representa una oportunidad para el talento latinoamericano de alcanzar escenarios internacionales y apuesta por artistas que destaquen por su autenticidad y capacidad de conectar emocionalmente con el público, como ha señalado Bang Si-Hyuk, presidente de HYBE.