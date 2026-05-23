¿Nuevo retiro de la AFP?: Afiliados al sistema privado de pensiones podrían acceder a cobrar hasta S/21.400

Una mesa de oficina muestra documentos de solicitud de retiro, billetes y monedas peruanas, una calculadora y un bolígrafo, simbolizando el proceso de gestión de fondos de una AFP y el alivio financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la República del Perú analiza un nuevo proyecto de ley que busca autorizar un retiro extraordinario y voluntario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), equivalentes a S/21.400. La propuesta ingresó el 21 de mayo y plantea este mecanismo como alternativa para aliviar la economía de los hogares, cubrir deudas y atender emergencias en un contexto de recesión e inestabilidad.

El proyecto, presentado por el congresista José Bernardo Pazo Nunura del partido Somos Perú, contempla que los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan presentar su solicitud dentro de los 90 días calendario posteriores a la publicación del reglamento. La iniciativa destaca por proponer un esquema de desembolso más rápido respecto a anteriores proyectos: hasta 2 UIT a los 30 días de la solicitud y el resto a los 60 días.

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Propuesta legislativa y condiciones del retiro de fondos

El texto legislativo consigna que cada afiliado podrá decidir de manera voluntaria si accede a sus ahorros, estableciendo que el retiro sería único y por hasta S/21.400, suma equivalente a 4 UIT. El procedimiento permitiría que la solicitud se realice tanto de forma virtual como presencial, con la opción de desistir antes de que se efectúe el desembolso.

La propuesta establece un plazo de 90 días calendario para presentar solicitudes después de publicado el reglamento. El trámite se podrá realizar por internet, a distancia o en las oficinas de las AFP, según lo detalla el proyecto.

La imagen conceptualiza la protección legal de los fondos AFP en Perú, mostrando un candado sobre billetes de soles junto a un documento AFP y una balanza de justicia con la tarjeta "Alimentos" que simboliza la única excepción legal para su intangibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fundamentos de la medida y antecedentes en retiros de AFP

Según el documento, la finalidad es “mitigar y aliviar los efectos de la crisis económica familiar, por causas de la recesión económica producidas por la convulsión social, inestabilidad política y los efectos del Fenómeno del Niño Costero y la anunciada llegada del Niño Global”. Además, resalta que los fondos podrían destinarse a aliviar la economía del hogar, pagar obligaciones financieras, impulsar pequeños negocios y contribuir a reactivar el consumo interno.

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Esta iniciativa es la novena que ingresa al Congreso con el objetivo de habilitar un nuevo acceso extraordinario a los fondos de pensiones privados.

Los antecedentes recientes de retiros extraordinarios de fondos de AFP han sido motivo de debate tanto por los beneficios inmediatos reportados, como por las advertencias sobre el impacto en el ahorro previsional futuro y la sostenibilidad de las pensiones. Los retiros previos ayudaron a dinamizar el consumo y sostener pequeñas empresas en contextos críticos.

Ilustración conceptual que muestra una bóveda bancaria abierta con billetes de soles peruanos y documentos AFP desbordándose, mientras una balanza de la justicia equilibra un sobre rotulado "Alimentos" en un platillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intangibilidad de los fondos y excepciones por deudas alimentarias

El proyecto de ley establece que los montos retirados tendrán carácter de intangibilidad. Esto significa que no podrán ser objeto de embargo, retención ni descuento judicial o administrativo, con excepción de obligaciones alimentarias. En ese caso, se autoriza la retención de hasta el 30% del monto retirado para asegurar el pago de deudas por alimentos.

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El texto también señala que, durante la tramitación y hasta la entrega del dinero, el afiliado podrá desistir del retiro, lo que representa un resguardo ante cambios en la situación económica personal o familiar.

Una mano entrega billetes peruanos con el logo de AFP y el Congreso de Perú al fondo, simbolizando el retiro de fondos como alivio económico para una familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto económico y perspectivas para los afiliados

El monto previsto para el retiro, S/21.400, representa una suma considerable para las familias afiliadas y podría destinarse tanto a consumo directo como a la cancelación de deudas o inversión en pequeños negocios. El Congreso del Perú aún debe debatir y votar la iniciativa, que permanece en fase de análisis legislativo.

La discusión sobre la viabilidad de nuevos retiros extraordinarios de AFP sigue marcada por el equilibrio entre el alivio financiero inmediato y la preservación del ahorro previsional de largo plazo, un dilema que el Legislativo peruano enfrenta en un contexto de prolongada incertidumbre económica y social.

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