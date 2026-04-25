Gratificación para los CAS se paga en julio: Estas son las entidades que lo confirmaron

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es una de las entidades a las que se les aprobó las modificaciones presupuestales para hacer el pago en julio. - Crédito Difusión

Gracias a la Ley 32563, ahora los trabajadores CAS (bajo el régimen del decreto legislativo 1057, de Contratación Administrativa de Servicios, recibirán gratificaciones y CTS. Como se sabe, estas ‘grati’ serán como en el sector privado, equivalentes a un sueldo entero y se darán en julio y diciembre. La Compensación por Tiempo de Servicios, sin embargo, se pagará al cese del trabajador.

Así, las entidades estatales ya se encuentran modificando sus presupuestos para hacer cumplir esta Ley. Como se recuerda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló que no destinará mayor presupuesto a las entidades para estos pagos, sino que tendrá que venir de sus recursos. A la fecha, estas entidades ya confirmaron que se encuentran haciendo estas gestiones para cumplir con el nuevo beneficio:

Ministerio del Interior Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Cultura Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Vivienda Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para hacer cumplir la Ley Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú Universidad Nacional de Huancavelica Municipalidad de San Luis Instituto Geofísico del Perú Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para hacer cumplir la Ley.

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Otras consultan al MEF

Además de las entidades que han comunicado efectivamente a sus trabajadores CAS que sus pagos de gratificación de julio estarán asegurados, otro cúmulo de instituciones están avanzando con las gestiones, primero, consultando al MEF sobre cómo debe darse este pago.

Estas son las siguientes entidades estatales:

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat): Esta entidad empezó a consultar al MEF para resolver dudas con el fin de cumplir con la Ley Contraloría General de la República: Esta entidad empezó a consultar al MEF para resolver dudas con el fin de cumplir con la Ley Servicio de Administración Tributaria (SAT): Esta entidad empezó a consultar al MEF para resolver dudas con el fin de cumplir con la Ley Tribunal Constitucional: Esta entidad empezó a consultar al MEF para resolver dudas con el fin de cumplir con la Ley Consejo Fiscal: Esta entidad empezó a consultar al MEF para resolver dudas con el fin de cumplir con la Ley Municipalidad Distrital de Ocongate (Cusco): Esta entidad empezó a consultar al MEF para resolver dudas con el fin de cumplir con la Ley Municipalidad Distrital de José Gálvez (Cajamarca): Esta entidad empezó a consultar al MEF para resolver dudas con el fin de cumplir con la Ley Universidad Nacional de Piura: Esta entidad empezó a consultar al MEF para resolver dudas con el fin de cumplir con la Ley.

Ministerio de Justicia ya habría confirmado que pagará la 'grati' de los CAS. Pero aún faltan otros ministerios. - Crédito Difusión

Asimismo, entre las consulta, que aún quedan por resolver, al MEF se le consulta si el pago de gratificación debe considerar todo el semestre trabajado o solo desde que se aprobó la Ley.

Otras entidades aún no confirman

Asimismo, hay otras serie de entidades, donde los mismos trabajadores CAS y gremios sindicales están solicitando claridad sobre el pago de julio. Entre estas, están las siguientes:

Ministerio de Salud ( Minsa )

Ministerio de Educación ( Minedu )

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Los trabajadores CAS recibirán su gratificación junto con el sector privado en julio. - Crédito Andina