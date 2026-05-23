¿Alejandro Aramburú de Santos Bravos en ‘De vuelta al Barrio’? La vez que el cantante estuvo en la telenovela nacional

Alejandro Aramburú, miembro de Santos Bravos, aparece en una imagen comparativa que muestra su faceta como actor en la telenovela 'De vuelta al Barrio' y su rol actual como cantante.

Pocos de sus actuales seguidores lo sabían, pero Alejandro Aramburú tenía historia en la pantalla chica peruana mucho antes de que HYBE —la compañía surcoreana detrás de BTS— lo convirtiera en integrante de Santos Bravos, la primera boyband latina de la industria del k-pop.

El artista de 22 años formó parte del elenco de De vuelta al barrio, la serie de América Televisión ambientada en los años 70, donde interpretó al personaje Facundo y participó en El Dúo Fa, una propuesta musical integrada a la trama de la ficción.

Su paso por la producción nacional fue el primer acercamiento del joven al mundo artístico frente a las cámaras. Esa experiencia temprana en la actuación y la música le permitió desarrollar una presencia escénica que, años después, resultó determinante para abrirse paso en un proceso de selección internacional.

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Antes de su inesperado éxito en Santos Bravos, el cantante participó en proyectos actorales y apareció en televisión nacional | TikTok

En 2025, Aramburú logró un lugar en la alineación oficial de Santos Bravos junto a Drew Venegas (Estados Unidos/México), Kauê Penna (Brasil), Gabi Bermúdez (Puerto Rico) y Kenneth Lavíll (México). El grupo debutó el 21 de octubre de ese año con el sencillo “0%”, una apuesta que combina sonidos latinos con la estética visual y coreográfica del k-pop.

La notoriedad internacional de Aramburú reactivó el interés por su pasado en la televisión peruana. Usuarios en redes sociales recuperaron fragmentos de sus apariciones en De vuelta al barrio y los compartieron en plataformas digitales, donde muchos seguidores descubrieron por primera vez que el artista ya había estado frente a las cámaras antes de su salto a la música internacional.

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El recorrido del cantante peruano, de una serie de América Televisión a una boyband respaldada por uno de los sellos discográficos más poderosos del mundo, ha alimentado el orgullo de una parte del público local que sigue de cerca su carrera.

Alejandro Aramburú, conocido de Santos Bravos, aparece junto a otro actor en una escena de la telenovela peruana 'De vuelta al Barrio', ambos sosteniendo bebidas.

Santos Bravos desató euforia con su llegada a Lima

El miércoles 20 de mayo, Santos Bravos aterrizó en Lima y la recepción en el aeropuerto internacional Jorge Chávez superó cualquier expectativa. Desde las primeras horas de la mañana, cientos de jóvenes y adolescentes se apostaron en la terminal con pancartas, globos y obsequios para recibir a los cinco integrantes del grupo.

La escena en el aeropuerto fue de gritos, aplausos y cánticos. Los artistas, visiblemente sorprendidos por la magnitud del recibimiento, se detuvieron a saludar a los fans y recibir los regalos que les habían preparado.

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Los videos del momento circularon con rapidez en redes sociales y se convirtieron en tendencia, con miles de reacciones de seguidores peruanos y latinoamericanos que destacaron el vínculo entre la banda y su público local.

Los integrantes de Santos Bravos saludan a sus fans peruanos tras su arribo a Lima, generando una ola de emoción en el aeropuerto.

La visita tiene un motivo concreto: Santos Bravos ofrecerá un concierto este domingo 24 de mayo en el Duomo Costa 21, uno de los principales escenarios de la capital para presentaciones internacionales. El show es uno de los eventos musicales más esperados por el público juvenil peruano en lo que va del año.