Perú

Aprueban lista de 1.618 productos autorizados para venta en Zofratacna: Se añadieron 61 nuevos

El MEF ha publicado un decreto supremo que aprueba la Lista de subpartidas nacionales de las mercancías que pueden ingresar para su comercialización en la Zona Franca y Comercial de Tacna

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Captura de Zofratacna con gente comprando
Revisa la lista de nuevos productos que llegarán a la zona franca de Tacna a precios sin impuestos. - Crédito Captura de Zofratacna

Atentos, tacneños y todo peruano interesado. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha aprobado y publicado un decreto supremo con una nueva lista de subpartidas nacionales de mercancías que están autorizadas para poder comercializarse en la Zona Franca y Comercial de Tacna (Zofratacna).

Como se sabe, en este espacio especial creado para impulsar el comercio internacional, la inversión y el desarrollo socioeconómico de la región, se ofrecen grandes ventajas logísticas y exenciones tributarias para los que vendan sus productos a través de esta.

Ahora la lista entera de productos incluye 1.618 productos que podrán comercializarse en este lugar. La relación de esto es extensa e incluyen diferentes tipos de artículos, desde relojes, pulseras, rollos para cámaras y hasta alimentos marinos.

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Zona franca Tacna entra un carro y sale un carro
Conoce la lista de productos que podrás comprar en la zona comercial de Tacna, y las limitaciones en monto y cantidad para ventas por comercio electrónico. - Crédito Difusión

Lista de productos

El MEF aprobó el nuevo decreto supremo y publicó la relación oficial de productos, llamada “Lista de subpartidas nacionales de las mercancías que, a través de los depósitos francos de la Zona Franca de Tacna pueden ingresar para su comercialización a la zona comercial”.

Puedes revisar la lista en este enlace. Esta es pública y se encuentra en la página del MEF, donde se puede leer el decreto supremo así como revisar el documento con cincuenta páginas con los 1.618 productos autorizados para venta.

"La norma actualiza y amplía el listado de bienes autorizados a ingresar a través de los depósitos francos de la Zona Franca de Tacna (Zofratacna), conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna. El objetivo es fortalecer el desarrollo económico, comercial y tecnológico de la región mediante mayores incentivos para la inversión y el comercio“, resalta El Peruano.

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Rodolfo Acuña, titular del MEF, aclaró que la operación de los F-16 proviene de gestiones anteriores y no de la administración actual del presidente Balcázar. (Exitosa)

Así, la nueva relación comprende un total de 1.618 subpartidas nacionales, donde 61 se tratan de nuevas subpartidas para Zofratacna respecto al listado aprobado anteriormente por el Decreto Supremo Nº 347-2021-EF. Además, se realizó la adecuación correspondiente al Arancel de Aduanas 2022.

Productos a precios baratos

Zofratacna es un área geográfica especial ubicada en Tacna, Perú, y funciona como un centro logístico y de negocios que ofrece grandes beneficios tributarios y aduaneros para impulsar el comercio internacional, la industria y el desarrollo socioeconómico del sur del país. También es un lugar que recibe a miles de peruanos que buscan comprar productos con precios más bajos de lo usual.

Para un ejemplo:

  • Zapatillas Jordan Pentium 4 a S/369, cuando en otras regiones está a S/599
  • Perfumes en S/100, donde en otras regiones estarían a S/200
  • Un Sauvage Eau de Toilette está a S/400, frente a S/519 en otras regiones.
barco grande en chancay
A pesar de opiniones públicas de exministros de Economía, la Comisión de Economía del Congreso aprobó la ZEE Chancay. - Crédito Andina

Como se sabe, las mercancías autorizadas para su comercialización en la Zona Comercial de Tacna mantienen beneficios tributarios como la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto de Promoción Municipal (IPM) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), debiendo pagar únicamente un arancel especial, según lo establecido por la legislación vigente.

Cabe apuntar que esta ampliación fue propuesta por el Comité de Administración de la Zofratacna y coordinada entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de la Producción.

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