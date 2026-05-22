Avistamiento de ballenas frente a Lima explicado por IMARPE: ¿este inusual evento tiene relación con el Fenómeno El Niño Costero?

Una impresionante ilustración naturalista captura a una ballena de aleta adulta emergiendo del agua en un majestuoso salto, con otras dos ballenas avistadas en el fondo marino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avistamiento de ballenas frente a la costa de Lima registrado este miércoles generó sorpresa entre bañistas, pescadores y usuarios en redes sociales, donde rápidamente circularon imágenes del imponente cetáceo desplazándose mar adentro, a pocos kilómetros del litoral capitalino. El hecho, poco habitual en esta zona del país, reavivó el interés por comprender las causas detrás de este tipo de apariciones.

Desde el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), especialistas explicaron que estos encuentros no responden a un fenómeno extraordinario, sino a patrones biológicos naturales de las especies que recorren el Pacífico sur en determinadas épocas del año.

En diálogo con la Agencia Andina, el especialista del Área de Depredadores Superiores del IMARPE, Manuel Ochoa, precisó que el registro frente a Lima corresponde a un desplazamiento migratorio habitual de estos grandes mamíferos marinos, que utilizan el litoral peruano como corredor biológico en su tránsito entre zonas de alimentación y reproducción.

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Atribuye el avistamiento a la migración natural de las ballenas y no al Fenómeno El Niño

“Estos encuentros, aunque parecen inusuales para quienes viven en la capital, responden a un proceso biológico natural y recurrente de este tipo de animales”, afirmó Manuel Ochoa. En la misma entrevista, sostuvo que las ballenas “se desplazan desde las zonas frías del sur, como la Antártida y el sur de Chile, hacia aguas más cálidas en el norte, incluyendo la zona tropical de Perú”.

Ochoa descartó que el episodio tenga relación con El Niño Costero. Según explicó, la presencia de estos animales obedece a un comportamiento habitual asociado a su ciclo biológico y no a una alteración extraordinaria del mar frente a la costa central.

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Esa aclaración contradice versiones difundidas en otro texto incluido en el material de referencia, que vinculaban la presencia de ballenas en Lima con el avance de El Niño. La nota principal atribuida a Agencia Andina sostiene, en cambio, que el paso de estos cetáceos por la capital forma parte de una dinámica histórica y recurrente.

Un increíble video compartido por 'El Hombre del Tiempo' muestra el avistamiento de ballenas en las costas de Lima, un espectáculo natural que sorprende a los peruanos. Este evento se atribuye al Fenómeno El Niño, que calienta las aguas del mar. - Canal N

La ballena de aleta puede vivir hasta 95 años y sumergirse a más de 1.000 metros

Tras revisar el registro visual, Ochoa señaló que la especie observada corresponde probablemente a una ballena de aleta. Indicó que su esperanza de vida puede situarse entre 80 y 95 años e incluso alcanzar los 100 en algunos casos.

El especialista del IMARPE explicó que estos animales son misticetos, es decir, filtran su alimento mediante los filamentos presentes en la boca. Su dieta incluye kril, crustáceos y peces pequeños, según la misma fuente.

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También precisó que no representan un peligro para bañistas ni pescadores porque no suelen interactuar con las personas durante su desplazamiento hacia el norte del hemisferio, aunque recomendó mantener distancia prudente. “A diferencia de las ballenas jorobadas, las de aleta son más difíciles de ver y no suelen saltar debido a su enorme tamaño; generalmente solo muestran el lomo antes de sumergirse a profundidades que pueden superar los 1.000 metros”, dijo Ochoa al referido medio.

Bellena en costa de Lima - X / @hombredeltiempo

En Perú los avistamientos son más habituales en Piura y Tumbes que en Lima

Ver una ballena de aleta frente a Lima constituye un “golpe de suerte” y un privilegio porque esta especie suele desplazarse en aguas profundas y alejadas de la orilla, afirmó Ochoa. Esa condición explica por qué los registros en la capital despiertan atención pública, mientras en el norte peruano los encuentros son más frecuentes.

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El ingeniero del Instituto del Mar del Perú añadió que estas ballenas conviven de manera pacífica con otras especies, entre ellas la jorobada, que también recorre aguas peruanas rumbo al norte. Según detalló, la ballena jorobada es más pequeña que la de aleta y puede alcanzar hasta 15 metros de longitud.

Especialistas advierten que esta actividad ocurre en zonas con intensa pesca y tráfico marítimo, lo que incrementa los riesgos de choques con barcos y redes de pesca. // Video: Ivan Ascuña

La diferencia de comportamiento también marca el contraste entre ambas especies, de acuerdo con Ochoa. Mientras la jorobada suele ser más visible en superficie, la ballena de aleta se deja ver menos y permanece asociada a trayectos más profundos y lejanos de la costa.