Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 21 de mayo

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,96 soles, lo que representa una disminución del -0,15% respecto al precio de cierre anterior de 3,97 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,78%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 3,41%.

El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 2,49%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,35%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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