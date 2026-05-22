Franco Torres afirma que el grupo en Los Chankas está tranquilo para el duelo contra Alianza Lima: “No hay nervios ni presión”

El futbolista destacó la serenidad del plantel, el respaldo al técnico y la influencia de una hinchada “respetuosa” que acompaña al equipo en cada plaza. (Los Chankas)

Franco Torres, jugador argentino de Los Chankas formado en River Plate, describió un vestuario sin señales de tensión a pocos días de visitar a Alianza Lima. Según relató, el plantel asumió la semana con “ansiedad tranquila” y con la idea de “disfrutar” una cita que consideran especial, sin que eso se traduzca en presión.

La previa, explicó, empezó apenas terminó el último compromiso: “Después del partido que ganamos el otro día en Moquegua, ya estábamos metidos en Alianza”, comentó.

En ese marco, insistió en que el ánimo dominante fue el de entusiasmo controlado: “Ansioso, pero tranquilo. No lo veo desesperado”. También remarcó que la expectativa no alteró la rutina: “Ha sido una semana diferente porque sabemos lo que nos estamos jugando. Pero eso no nos quita, no nos pone nerviosos ni nos pone presión”, dijo en el programa Hablemos de MAX.

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Un plantel corto, una idea compartida

El atacante argentino afirmó que Los Chankas mantiene la competitividad interna pese a tener un plantel corto, con jugadores comprometidos tanto en los entrenamientos como desde el banco. (Los Chankas)

Torres vinculó el momento del equipo con un rasgo que repitió como sello del grupo: “La humildad”. Para el atacante, esa característica se ve en el modo de trabajar durante la semana y en cómo conviven quienes son titulares con quienes esperan desde el banco.

“Sabemos que jugamos un domingo y el lunes entrenamos”, detalló, al describir una dinámica de exigencia constante. En su relato, la intensidad no baja según el resultado: “Así ganemos, perdamos o empatamos, la intensidad que meten nuestros compañeros en entrenamiento ayuda a que los que vienen jugando no se relajen”.

El futbolista también subrayó el impacto de los relevos en los partidos. “Los que entran del banco nos terminan solucionando los partidos”, sostuvo, al explicar que el funcionamiento colectivo se apoya en que todos estén preparados para responder cuando les toque. “Ves que el grupo es corto, pero estamos todos metidísimos en esto”, afirmó.

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Como ejemplo, citó un episodio puntual del último encuentro ante Cusco. Recordó el ingreso de Félix Espinoza y su aporte decisivo: “Le tocó entrar a Félix Espinoza, que creo que era la única forma, que no le había tocado sumar minutos. Entró… y meter la asistencia al gol en el último minuto”. Para Torres, esa jugada sintetizó el mensaje interno del plantel: “Qué grupo tan humilde y cómo están metidos todos”.

En la misma línea, describió el clima del día a día con una frase que retrata el estado anímico: “Vos ves los entrenamientos, no hay ninguno con mala cara, todos tirando para adelante”. Según su visión, esa cohesión resultó determinante para sostener el rendimiento y llegar a la instancia actual.

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La confianza en Paolella y el peso de la semana

Franco Torres remarcó que el plantel de Los Chankas mantiene plena confianza en el técnico Paolella y afronta con serenidad una semana marcada por tensión y expectativa deportiva. (Los Chankas)

En la entrevista, Torres también fue consultado por el técnico Walter Paolella y por cómo transitó el equipo una semana atravesada por un tema administrativo vinculado a su habilitación. La respuesta del futbolista apuntó a reforzar una idea: tranquilidad y respaldo interno.

“No, muy bien, el profe está tranquilo”, dijo. Luego profundizó en la relación entre el entrenador y el grupo: “El profe confía cien por ciento en nosotros. Como nosotros confiamos en él, él confía cien por ciento en nosotros”. En su lectura, esa confianza mutua se refleja tanto en las decisiones como en la administración del plantel: “Él y su cuerpo técnico están haciendo un trabajo muy lindo, muy importante para nosotros”.

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Torres remarcó que, más allá de la elección de titulares, el cuerpo técnico logró sostener la competitividad interna. “Sabemos que ellos toman las decisiones de quién juega, quién no juega, pero siento que el grupo lo están manejando super bien”, señaló.

Al proyectar el partido del sábado, insistió en que el vestuario se mantuvo lejos de la ansiedad desbordada. “No noto desesperado a ninguno de mis compañeros. Los veo muy tranquilos”, dijo. Y enfatizó el sentido de oportunidad que sienten por la magnitud del duelo: “Es hermoso que todos estemos disfrutando este momento… ‘Uy, qué lindo, nos toca vivir este partido’”.

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Una hinchada “respetuosa”

Torres señaló que el duelo ante Alianza Lima representa una vitrina importante, aunque aclaró que el crecimiento profesional depende del rendimiento sostenido durante toda la temporada. (Los Chankas)

Torres dedicó un tramo importante a la relación del equipo con sus seguidores. Aseguró que el acompañamiento es masivo incluso fuera de casa: “Tenemos bastante gente también… Hacer un equipo de provincia es bastante gente que llevamos”, comentó, al describir la presencia de simpatizantes en los viajes.

Pero el rasgo que más destacó no fue el aliento, sino el comportamiento. “La verdad que es una hinchada muy respetuosa”, afirmó. Para explicar su punto, apeló a la experiencia en plazas adversas: “Vamos a Lima a jugar y la gente del equipo rival nos respeta”. También mencionó que, cuando los visitantes llegan a su ciudad, la convivencia se mantiene en el mismo tono: “Respetan a todas las hinchadas que vienen”.

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Ese respeto, añadió, se traslada al trato cotidiano con los futbolistas. “Cuando estamos en entrenamiento o cuando uno está almorzando, cenando, son muy respetuosos con uno”, sostuvo. Y resumió su balance personal con una frase directa: “Por ahora no he tenido un problema, ni un problema con la hincha”.

¿Lima lo seduce?

El duelo contra Alianza Lima representa para Los Chankas una oportunidad de validar un proceso que privilegia el crecimiento colectivo frente a la presión de los grandes escenarios (Los Chankas)

Al ser consultado por el interés que podría despertar en clubes grandes, evitó personalizar preferencias y explicó que sigue la competencia con una lógica de crecimiento profesional. “Sinceramente miro todos los partidos”, indicó. “Hoy en día estoy en Los Chankas, estoy totalmente agradecido con el club… ellos me dieron una oportunidad muy linda”, añadió, al contar que debió esforzarse para adaptarse a la altura: “Realmente trabajé durísimo para adaptarme acá a la altura, pero lo logré”.

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También dejó una precisión sobre cómo interpreta la exposición de un duelo como el del sábado. Si bien reconoció que estos partidos tienen un atractivo especial, relativizó la idea de que todo se define en una tarde: “No se basa en un solo partido, sino en todo lo que hacemos en el año… yo creo que te hacen un seguimiento”. Y cerró su participación con un deseo sin estridencias: “Que sea un lindo partido para todos, para que todos lo podamos disfrutar”.