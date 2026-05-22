¿Quién fue Víctor Hugo Febre? Perfil y trayectoria política del alcalde distrital asesinado por sicarios en Piura

Composición: Infobae Perú

La muerte de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, ha provocado conmoción en la región Piura y reavivado la preocupación por el avance de la violencia criminal en el norte del país. El burgomaestre fue asesinado a balazos la tarde del jueves 21 de mayo, en un ataque atribuido a sicarios cuando se encontraba dentro de su camioneta en el asentamiento humano San Sebastián. Su chofer y su agente de seguridad resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud.

El crimen ocurrió mientras el distrito se encontraba bajo estado de emergencia y apenas un día después de que la autoridad encabezara actividades públicas vinculadas a obras municipales y operativos de fiscalización. Tras conocerse el asesinato, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre expresó sus condolencias y exigió que las autoridades esclarezcan el caso. La noticia también puso nuevamente en agenda la trayectoria política de Víctor Hugo Febre Calle, un abogado ayabaquino que pasó por distintos movimientos políticos hasta convertirse en alcalde del populoso distrito piurano.

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De Ayabaca a la alcaldía de Veintiséis de Octubre: la carrera política de Víctor Hugo Febre

El crimen ocurrió mientras el distrito se encontraba bajo estado de emergencia y apenas un día después de que la autoridad encabezara actividades públicas vinculadas a obras municipales. // Video: Paita Al Día

Víctor Hugo Febre Calle nació el 9 de junio de 1981 en la provincia de Ayabaca, en la sierra de Piura. Realizó sus estudios escolares en su ciudad natal y posteriormente se trasladó para estudiar la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su formación como abogado marcaría el inicio de una carrera vinculada a la gestión pública y la política regional.

Su primera experiencia partidaria registrada fue en Acción Popular, agrupación en la que militó entre los años 2006 y 2010. Posteriormente integró el movimiento Unión Democrática del Norte, con el que logró ser elegido regidor distrital de Veintiséis de Octubre en las Elecciones Regionales y Municipales de 2014. Durante el periodo 2015-2018 ocupó dicho cargo en la comuna distrital.

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En las elecciones municipales de 2018 intentó llegar a la alcaldía de Veintiséis de Octubre como candidato de Unión por el Perú, aunque no consiguió los votos necesarios para imponerse en los comicios. Pese a ello, continuó ligado a la actividad política y volvió a postular en 2022, esta vez representando al movimiento regional Contigo Región.

Aquella campaña terminó siendo decisiva para su carrera. Con una diferencia ajustada, Febre logró imponerse en las urnas y asumió oficialmente la alcaldía el 1 de enero de 2023, convirtiéndose en el tercer alcalde electo del distrito. Desde entonces, su gestión estuvo enfocada en proyectos de infraestructura urbana, transitabilidad y mejoramiento de espacios públicos en diversos sectores de Veintiséis de Octubre.

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Entre sus últimas actividades públicas destacó la inauguración de obras de transitabilidad en el asentamiento humano Aledaños Kurt Beer, valorizadas en más de 14 millones de soles. También participó recientemente en la inauguración de un parque en Los Ficus II Etapa y en operativos municipales que terminaron con la clausura de establecimientos informales.

Las investigaciones, controversias y el atentado que acabó con su vida

Foto: Gobierno Regional Piura / Facebook

La gestión de Víctor Hugo Febre también estuvo marcada por investigaciones y controversias políticas. En febrero de 2023 acudió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para responder sobre el respaldo que brindó a grupos de ronderos que se movilizaron hacia la ciudad de Piura durante las protestas sociales de ese año.

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Ese mismo año, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios inició investigaciones preliminares relacionadas con presuntos actos de corrupción en procesos vinculados al Programa del Vaso de Leche. Además, el Concejo Municipal aprobó suspenderlo temporalmente de sus funciones por presunto uso indebido de recursos municipales con fines políticos personales, acusación que él rechazó públicamente.

En mayo de 2025, otra investigación fiscal alcanzó a Febre y a varios regidores por presunta omisión de funciones, abuso de autoridad y colusión. El caso estaba relacionado con una denuncia sobre la supuesta entrega de terrenos a inmobiliarias mediante convenios cuestionados.

Sin embargo, el hecho que terminó conmocionando a Piura ocurrió la tarde del jueves 21 de mayo de 2026. Según versiones preliminares y testimonios recogidos en la zona, sujetos armados interceptaron la camioneta en la que se desplazaba el alcalde y dispararon varias veces directamente contra el lado del copiloto, donde se encontraba la autoridad edil.

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Tras el ataque, el burgomaestre fue llevado de emergencia al centro de salud de San Sebastián, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. En paralelo, el Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura inició diligencias junto a peritos y efectivos especializados de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional.

El asesinato de Víctor Hugo Febre Calle, de 44 años, ha generado reacciones de dirigentes vecinales, autoridades locales y ciudadanos del distrito de Veintiséis de Octubre, quienes exigen que el crimen sea esclarecido y que se identifique a los responsables del ataque armado que acabó con la vida del alcalde piurano.

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