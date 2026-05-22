Asesor legal de la FPF sobre el caso de Binacional: “Fallo del TC salta al 2027 sin pedido del club y resulta impracticable”

El abogado experto en derecho deportivo y asesor de la Federación Peruana de Fútbol expone sus preocupaciones por la resolución del Tribunal Constitucional, que introduce incertidumbre en la organización de los torneos locales (Deportivo Binacional)

La discusión sobre el futuro de Deportivo Binacional en la máxima categoría del fútbol peruano se intensificó tras una resolución del Tribunal Constitucional vinculada a un amparo presentado por el club.

En diálogo con el programa Fútbol como cancha, el abogado Aníbal Quiroga, asesor legal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sostuvo que el pronunciamiento dejó más dudas que certezas: el proceso se inició en 2023, el pedido apuntó al campeonato 2025 y, aun así, el tribunal terminó mencionando el año 2027, un escenario que describió como difícil de ejecutar dentro de un sistema deportivo que se define por resultados.

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Un fallo que, según la FPF, no se puede aplicar tal como está

El asesor legal de la FPF cuestionó que el Tribunal Constitucional incluyera el año 2027 en el caso Binacional, pese a que, según afirmó, el club nunca solicitó esa medida. (UCV)

Consultado por la posibilidad de que Binacional sea incorporado a la primera división “el próximo año”, Quiroga evitó dar una respuesta categórica sobre la implementación. Argumentó que el caso se tramitó como amparo constitucional, un mecanismo que describió como “residual” y reservado para supuestas vulneraciones constitucionales “evidentes y graves”.

En ese marco, el asesor legal de la FPF afirmó que la sentencia posee una particularidad que, a su juicio, compromete su operatividad. “La demanda es de 2023 y pide ser considerado el campeonato 2025 y sin que nunca la demandante Binacional haya pedido nada ni haya dicho nada, el tribunal sentencia en 2027, en una suerte de ‘Volver al futuro’”, señaló.

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Quiroga insistió en que el debate no puede escindirse del criterio deportivo. “Los partidos se ganan en la cancha, no se ganan en los estrados judiciales”, remarcó, al advertir que cualquier reconfiguración de ascensos y descensos por vía judicial altera el principio de competencia con reglas comunes.

El abogado también mencionó que el origen del conflicto estuvo asociado a una sanción aplicada a Sport Boys que luego se revirtió. Incluso bajo el supuesto de que esa sanción se mantuviera, sostuvo, Binacional seguiría comprometido con el descenso. “Aun si se mantuviera la sanción al Sport Boys con los puntos que se le quitaron, siempre estaría en zona de descenso Binacional”, indicó, y añadió que no entiende “cómo o por arte de qué” se arribó a la conclusión de ubicar al club en primera para 2027.

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Aclaración pendiente y debate sobre “desacato”

La FPF afirmó que todavía no existe desacato en el caso Binacional porque el Tribunal Constitucional aún debe aclarar una sentencia que, según Aníbal Quiroga, contiene vacíos e incongruencias. (Deportivo Binacional)

Tras la difusión del fallo, parte del debate se trasladó a una pregunta recurrente entre hinchas y comentaristas: si la federación no lo cumple, ¿podría incurrir en desacato? Quiroga respondió que ese escenario no corresponde en este momento porque, según su explicación, el desacato se configura cuando existe un mandato “claro y directo” emitido por el juez de ejecución.

“Todavía estamos en sede del Tribunal Constitucional y se le está diciendo al tribunal: ‘Mira, esta parte no se entiende, esta parte es incongruente. Nadie te pidió 2027, no sé de dónde lo has sacado. Por favor, corrige tu fallo y acláralo, porque así como está, es absolutamente impracticable’”, afirmó.

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El asesor legal de la FPF precisó que el recurso de aclaración fue presentado dentro del plazo legal. En su explicación, detalló que el trámite se interpone “los dos días siguientes” de la notificación con la sentencia y que, en casos sensibles, el tribunal puede tardar “un mes”, “dos meses” o “hasta tres meses” en resolver.

Por esa razón, subrayó que no existe aún una orden ejecutable que obligue a un cumplimiento inmediato. “No hay un mandato claro, directo que haya que cumplir, por lo tanto, no hay desacato alguno”, sostuvo.

Al referirse a los argumentos que, según dijo, aparecen en el pronunciamiento, Quiroga también cuestionó pasajes que vinculan al fútbol con expresiones de carácter social o cultural. Mencionó que el texto alude al fútbol como “una suerte de religión laica” y plantea “el derecho del pueblo puneño a tener un equipo en primera división”, elementos que, a su entender, no sustituyen el criterio de mérito deportivo.

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Riesgo de injerencia judicial y el vínculo con el sistema internacional

Quiroga afirmó que el Tribunal Constitucional otorgó a Binacional algo que el club nunca pidió y alertó sobre el riesgo de que los torneos se definan fuera de la cancha. (Deportivo Binacional)

Otra de las preocupaciones planteadas durante la entrevista fue la posibilidad de que la controversia derive en conflictos con el sistema internacional del fútbol y, en particular, con FIFA. Quiroga afirmó que el fallo desarrolla la idea de que, incluso con la existencia de justicia deportiva y convenios internacionales, el Tribunal Constitucional podría intervenir en materias reguladas por organismos del fútbol y por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

“Nosotros no participamos de ese criterio, porque además entraríamos en conflicto con el sistema internacional”, sostuvo. Aclaró que “no hay una amenaza directa en este momento”, aunque advirtió que, si se consolida la lógica de resolver campeonatos por vía judicial, el impacto alcanzaría a la competencia misma. “Claramente la gente ya no va a jugar los partidos, los campeonatos no se van a discutir y a disputar en la cancha de fútbol, sino en los estrados judiciales”, expresó.

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En el intercambio, Quiroga afirmó que FIFA ya está informada de lo ocurrido. “La FIFA está al tanto de lo que está ocurriendo, ha sido notificada, pero no va a intervenir hasta que no termine la aclaración en el Tribunal Constitucional”, indicó, al señalar que la expectativa de la federación es que el tribunal “reflexione” y precise el alcance real del fallo.

El asesor legal también explicó que, en su lectura, el tribunal se apartó de un criterio básico del proceso. Puso el foco en lo que denominó una decisión “extra petita” o “pluspetición”, al sostener que el tribunal otorgó algo no solicitado. “En ningún escrito de Binacional, ni en la demanda, ni en ningún alegato, hasta la sentencia, se hablaba del campeonato 2027. Nadie sabe cómo salió el campeonato 2027”, afirmó.

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Finalmente, aludiendo al debate sobre el contexto del fútbol peruano, Quiroga interpretó que este tipo de litigios revela una fragilidad estructural y un incentivo a buscar ventajas fuera del terreno de juego. En esa línea, insistió en que, bajo reglas comunes, “los equipos juegan en condiciones de igualdad con reglas establecidas y gana el mejor que juega en la cancha, no el que alega mejor en un tribunal de justicia”.