“Perú, Mucho Gusto” 2026 ya tiene fechas: conoce las ciudades donde se realizará la feria gastronómica

Promperú presentó el calendario oficial 2026 de la feria gastronómica “Perú, Mucho Gusto”. Difusión

La gastronomía peruana ocupará nuevamente un lugar central en la estrategia de promoción turística del país durante 2026. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció el calendario oficial de “Perú, Mucho Gusto”, feria organizada por Promperú que recorrerá varias ciudades del país y contará con una edición internacional en España. La propuesta busca reunir a cocineros regionales, productores y representantes del sector turístico en espacios abiertos al público.

La programación contempla actividades en Ayacucho, Tacna, Piura y Lima, además de una edición en Madrid. Según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el objetivo consiste en reforzar la presencia de la cocina peruana dentro y fuera del país, además de impulsar el turismo interno y receptivo mediante eventos descentralizados.

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Durante la presentación oficial del calendario, autoridades nacionales, representantes regionales y actores del sector gastronómico participaron en la ceremonia organizada por Promperú. Entre los asistentes figuraron el presidente ejecutivo de Promperú, Freddy Solano; el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison; y el chef Mitsuharu Tsumura.

Fechas y ciudades confirmadas para la feria

Las sedes nacionales serán Ayacucho, Tacna, Piura y Lima, mientras que Madrid tendrá la edición internacional. Difusión

El calendario oficial difundido por Promperú establece cinco sedes para “Perú, Mucho Gusto” durante 2026. La primera edición nacional tendrá lugar en Ayacucho del 27 al 29 de junio. Posteriormente, la feria llegará a Tacna entre el 25 y el 28 de julio.

La tercera parada se desarrollará en Piura del 7 al 9 de agosto. Finalmente, Lima recibirá la actividad del 30 de octubre al 1 de noviembre. En el plano internacional, la edición “Perú, Mucho Gusto Madrid” se realizará del 18 al 20 de septiembre en la capital española.

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El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, señaló que las cuatro ferias nacionales reunirán a más de 500 expositores. Según indicó durante la ceremonia, estos encuentros proyectan convocar a más de 560 mil asistentes y generar un movimiento económico superior a los S/37 millones.

“Las ediciones que se desarrollarán este año en Ayacucho, Tacna, Piura y Lima, con más de 500 expositores nacionales en conjunto, permitirán seguir promoviendo el turismo interno y receptivo, descentralizando oportunidades y fortaleciendo el orgullo por nuestra identidad culinaria. Estas cuatro ferias nacionales proyectan convocar a más de 560 mil asistentes y generar un movimiento económico superior a los S/37 millones”, detalló el ministro.

Madrid concentrará la estrategia internacional

La feria 'Perú Mucho Gusto', que tuvo lugar en Lima del 24 al 26 de noviembre, reunió los sabores característicos de las 25 regiones peruanas. En este evento, los restaurantes más distinguidos de cada región presentaron sus platillos regionales, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de degustar la diversidad culinaria del país. | Foto composición: Infobae Perú.

La edición internacional volverá a instalarse en Madrid, ciudad que Promperú considera estratégica para la promoción gastronómica y turística peruana en Europa. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la feria buscará acercar la oferta culinaria nacional a potenciales visitantes internacionales.

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Durante la presentación, el ministro José Reyes explicó que la actividad en España tendrá una orientación temática específica. “La edición internacional en Madrid continuará posicionando al Perú en mercados prioritarios y acercando nuestra oferta gastronómica y turística a miles de potenciales visitantes, teniendo como ejes principales la cocina arequipeña, la ruta del Pisco, el café y el cacao”, enfatizó.

La participación peruana en Madrid formará parte de la estrategia de internacionalización que Promperú impulsa desde años anteriores. La organización precisó que la feria funciona como una vitrina para restaurantes, productores y representantes del sector turístico interesados en ampliar la presencia de productos y experiencias peruanas en mercados extranjeros.

Una plataforma dedicada a las cocinas regionales

La cocina peruana mantiene una relación creciente con el público brasileño, ahora reforzada con un evento de mayor alcance.

“Perú, Mucho Gusto” constituye la feria gastronómica oficial del Estado peruano y se encuentra a cargo de PROMPERÚ. La iniciativa nació con la finalidad de promover la cocina nacional, los ingredientes originarios y las tradiciones culinarias de las 25 regiones del país.

El evento reúne cocineros, picanterías, productores y emprendimientos vinculados a la gastronomía regional. Además de los espacios dedicados a platos típicos, la feria incluye áreas temáticas enfocadas en mariscos, carnes, postres y bebidas tradicionales.

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La organización también incorpora mercados y zonas artesanales vinculadas a las expresiones culturales regionales. Según la información oficial difundida por Promperú, la feria busca utilizar la gastronomía como herramienta para incentivar el turismo y fortalecer la difusión de las cocinas regionales.

En la ceremonia de lanzamiento, el ministro José Reyes resaltó el trabajo conjunto entre Promperú, gobiernos regionales, municipalidades y representantes del sector privado. El funcionario agradeció la participación de las instituciones involucradas en la organización de las distintas sedes programadas para 2026.

Promperú indicó que la marca “Perú, Mucho Gusto” mantiene una estrategia orientada a posicionar la cocina peruana dentro y fuera del país, además de poner en valor la diversidad cultural y culinaria de las regiones peruanas.

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