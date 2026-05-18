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JNJ revela a los siete candidatos aptos para dirigir la ONPE: revisa quiénes podrían reemplazar a Piero Corvetto

Entre los perfiles que continúan en competencia figuran exfuncionarios públicos y postulantes con experiencia previa en concursos vinculados al sistema electoral peruano

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JNJ publicó la lista final de candidatos para elegir al próximo titular de la ONPE. Canal N

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio a conocer la lista oficial de postulantes declarados aptos en el concurso público para elegir al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada de organizar las elecciones en el Perú. El proceso avanza en medio de una fuerte expectativa política y ciudadana, especialmente tras los cuestionamientos surgidos durante los últimos comicios y la salida de Piero Corvetto.

De acuerdo con la publicación oficial de la convocatoria n.° 001-2026-SN-JNJ, únicamente siete candidatos lograron superar la etapa de evaluación documental y continúan en competencia para asumir uno de los cargos más importantes del sistema electoral peruano. En paralelo, también se difundió la relación de postulantes no aptos, una lista que supera la decena de participantes que quedaron fuera del proceso.

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¿Quiénes son los siete postulantes aptos para convertirse en jefe de la ONPE?

ONPE - JNE - JNJ - Elecciones 2026 - Perú - 18 mayo
Foto: JNJ / X

La lista oficial publicada por la JNJ incluye a profesionales con experiencia en gestión pública, ingeniería, derecho, administración y procesos electorales. Algunos de ellos incluso han participado anteriormente en concursos para liderar organismos electorales como la ONPE y el Reniec.

Los postulantes declarados aptos son:

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  • Ernesto Antonio Aranda Vergara
  • Augusto Ernesto Bernuy Alva
  • Raúl Edmundo Caro Tumba
  • Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo
  • Hialmer Saturnino Ordinola Calle
  • Amparo Ortega Campana
  • José Alfredo Pérez Duharte

Entre los nombres que continúan en carrera destaca el de Carlos Martín Loyola Escajadillo, quien, según registros de la Contraloría, ocupó cargos vinculados a la Gerencia de Modernización y Planeamiento. Asimismo, varios candidatos cuentan con experiencia previa en instituciones del Estado y estudios de posgrado relacionados con gestión pública, administración, derecho constitucional y políticas públicas.

La publicación de esta lista representa uno de los filtros más importantes del proceso de selección impulsado por la Junta Nacional de Justicia, ya que reduce considerablemente el número inicial de aspirantes inscritos. Hace apenas unos días, el concurso contaba con 21 postulantes provenientes de distintas especialidades profesionales.

La convocatoria despertó interés debido a la importancia estratégica de la ONPE, organismo responsable de planificar y ejecutar elecciones generales, regionales, municipales y consultas populares en el país. El próximo jefe de la entidad tendrá además la misión de conducir futuros procesos electorales en un contexto marcado por exigencias de mayor transparencia y eficiencia.

¿Qué etapas faltan en el concurso de la JNJ para elegir al nuevo titular de la ONPE?

Nuevo jefe de la ONPE será elegido por concurso: estos son los requisitos exigidos por la JNJ. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Nuevo jefe de la ONPE será elegido por concurso: estos son los requisitos exigidos por la JNJ. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Tras la publicación de la lista de candidatos aptos, el proceso de selección continuará con una serie de evaluaciones eliminatorias que definirán quién asumirá la jefatura de la ONPE para los próximos años.

Según el cronograma establecido por la JNJ, los postulantes deberán afrontar evaluaciones de conocimientos, revisión curricular, sustentación de planes de trabajo, pruebas de confianza y entrevistas personales. Cada una de estas etapas tiene carácter eliminatorio y busca medir tanto la capacidad técnica como la solvencia ética de los participantes.

La votación final de la Junta Nacional de Justicia está prevista para julio, fecha en la que se conocerá oficialmente al reemplazante de Piero Corvetto. Posteriormente, el candidato elegido deberá juramentar en el cargo y asumir la conducción del organismo electoral.

El proceso ocurre en un momento particularmente sensible para las instituciones electorales peruanas. En los últimos meses, distintos sectores políticos y ciudadanos expresaron críticas por problemas logísticos registrados durante procesos electorales recientes, situación que incrementó la atención sobre la elección del nuevo titular de la ONPE.

Entre los aspirantes que inicialmente participaron del concurso figuraban abogados, ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, economistas y especialistas en gestión pública. Algunos perfiles contaban con experiencia previa en entidades electorales, mientras que otros habían postulado anteriormente a cargos en el Reniec y otros organismos públicos.

La difusión de la lista definitiva de postulantes aptos marca ahora el inicio de la etapa decisiva del concurso público organizado por la JNJ, que deberá definir quién quedará al frente de una de las instituciones más relevantes para la organización de las próximas elecciones en el Perú.

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