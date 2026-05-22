Qué es el “Door Kick Challenge”, el reto viral que alarma en Perú tras ataques a viviendas grabados por adolescentes para redes sociales

Vecinos de Surco denuncian ataques reiterados a viviendas por parte de adolescentes vinculados al reto viral “Door Kick Challenge”. (Visuales IA)

Las escenas registradas en una urbanización de Surco encendieron una nueva alerta sobre los retos virales que circulan entre adolescentes en redes sociales. Vecinos del pasaje Pedro Labarte denunciaron ataques reiterados contra viviendas por parte de grupos de escolares que patean puertas, registran las reacciones con celulares y luego escapan. El fenómeno, conocido como “Door Kick Challenge”, volvió a expandirse en plataformas digitales durante los últimos meses.

Las denuncias se concentran en viviendas ocupadas por adultos mayores, quienes relataron episodios constantes de miedo, daños materiales y alteraciones en su rutina diaria. Las cámaras de seguridad captaron a jóvenes con uniforme escolar acercándose a las casas, tomando impulso y golpeando violentamente las puertas antes de correr por las calles cercanas.

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El caso abrió nuevamente el debate sobre los límites de los contenidos virales y el impacto de ciertas tendencias digitales entre menores de edad. Vecinos, autoridades y especialistas coinciden en que el reto dejó de ser una simple broma para convertirse en una práctica que provoca afectaciones físicas, psicológicas y económicas.

Qué es el “Door Kick Challenge” y cómo surgió

El “Door Kick Challenge” consiste en correr hacia la puerta de una vivienda, departamento o dormitorio y golpearla con fuerza, generalmente con patadas, mientras otra persona registra la escena en video. El objetivo principal radica en publicar el contenido en redes sociales para conseguir reproducciones, comentarios y notoriedad entre otros usuarios.

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Según reportes internacionales, esta tendencia empezó a circular en TikTok durante octubre de 2021 entre estudiantes universitarios de Estados Unidos y Reino Unido. En los primeros videos, los participantes utilizaban la canción “Die Young” de la cantante Kesha y ejecutaban la patada en sincronía con parte de la letra.

Inicialmente, el reto apareció como una práctica entre compañeros de residencias universitarias. Sin embargo, con el tiempo pasó a espacios públicos y zonas residenciales. Las grabaciones comenzaron a incluir ataques a casas de desconocidos y daños a propiedades privadas.

Policías de distintos estados norteamericanos emitieron alertas luego de reportarse puertas rotas y situaciones confundidas con intentos de robo o invasión domiciliaria. Las autoridades advirtieron que este tipo de acciones podía derivar en denuncias por vandalismo y daños materiales.

Vecinos de Surco denuncian ataques constantes

Grupos de escolares en Surco han adoptado el peligroso reto viral conocido como 'Tumba Puerta', atacando violentamente las viviendas de adultos mayores. Las cámaras de seguridad registran los actos de vandalismo mientras los vecinos, atemorizados, denuncian la falta de acción por parte de las autoridades escolares. ATV

En la urbanización Los Precursores, en Surco, residentes denunciaron que los ataques ocurren en distintos horarios del día. Una vecina de 75 años relató que los jóvenes “golpean la puerta y emprenden la corrida”. Además, explicó que los responsables suelen grabarse mientras realizan los ataques.

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Otra residente indicó que los adolescentes “programan cómo lo van a hacer” y escapan rápidamente por las calles cercanas después de las patadas. Según los testimonios recogidos, varias viviendas presentan daños visibles en puertas y paredes.

“Ese golpe fue como si fuese un temblor”, declaró una de las afectadas al describir el impacto de los ataques. También afirmó que parte del cemento y la pintura de su vivienda terminó desprendida tras los golpes.

Los vecinos sostienen que los grupos utilizan uniformes escolares y merodean la zona antes de ejecutar las agresiones. “Siempre andan en grupo”, comentó una residente, quien además señaló que algunos jóvenes incluso hacen gestos hacia las cámaras de seguridad.

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La junta vecinal informó que presentó reportes ante directivos de colegios cercanos y también acudió a la comisaría de la jurisdicción. Sin embargo, los residentes afirmaron que hasta el momento no reciben soluciones concretas.

Una vecina aseguró que la respuesta obtenida por parte de una directora escolar generó molestia entre los afectados. “Solamente refiere a que es su ámbito el colegio, no del entorno”, declaró.

Durante la cobertura televisiva, vecinos mencionaron a instituciones educativas cercanas cuyos alumnos utilizarían buzos escolares identificables en los videos registrados por cámaras de seguridad. También indicaron que algunos adolescentes recorren el sector en grupo luego del horario de salida escolar.

Otra residente contó que espera a los jóvenes cerca de las siete de la noche porque los ataques suelen producirse a esa hora. “Mi puerta también la han pateado”, relató. La mujer explicó que evita enfrentamientos directos por temor a represalias debido a su edad.

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Adultos mayores describen escenas de miedo y tensión

El reto consiste en patear puertas y grabar la reacción para publicar el contenido en redes sociales y obtener visualizaciones. Captura de pantalla

Los testimonios recogidos en Surco muestran que las principales víctimas son adultos mayores que viven solos o en pareja. Varias personas describieron episodios de miedo intenso debido al estruendo provocado por las patadas.

“Nos asustamos porque no sabemos qué actitud van a tomar”, señaló una vecina durante la entrevista televisiva. Otra afectada explicó que los ataques ocurren mientras descansan o miran televisión durante la noche.

Los residentes también expresaron preocupación por el aumento de hechos violentos en la zona. Según indicaron, la urbanización mantuvo durante décadas un ambiente tranquilo, situación que cambió con la aparición de estos ataques y otros episodios de inseguridad.

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Las denuncias continúan mientras los vecinos solicitan mayor presencia de serenazgo y acciones preventivas para evitar nuevos ataques relacionados con este reto viral.