Asesinato de alcalde en Piura: PNP realiza operativos y allana viviendas en busca de los implicados en el crimen

El despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Piura marcó una jornada tensa tras el asesinato de Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre. La tarde del jueves, Febre fue atacado a balazos mientras circulaba junto a su seguridad personal, quien también resultó herido. El crimen desencadenó un operativo policial de gran escala, con allanamientos simultáneos y búsqueda intensiva de los responsables. La policía activó el denominado Plan Cerco, reforzando el control de identidad y la vigilancia en diversos puntos de la ciudad.
PNP detrás de las pesquisas tras asesinato de alcalde en Piura
La reacción inicial de la PNP consistió en instalar puestos de control en el centro de Piura y en sectores periféricos, con la intención de cerrar posibles rutas de escape de los atacantes. El operativo se concentró en identificar a los ocupantes de una motocicleta lineal que, según imágenes de videovigilancia, siguió a la camioneta municipal durante varios segundos antes de que los sicarios abrieran fuego. Las cámaras registraron el momento en el que varios proyectiles atravesaron la luna del vehículo y uno de ellos impactó en la cabeza del alcalde, quien falleció poco después, de acuerdo con el reporte de Canal N.
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Mientras el cuerpo de Febre era trasladado desde la morgue de Fibra hasta la sede de la Municipalidad para un homenaje póstumo, la Policía Nacional intensificó los allanamientos en inmuebles de interés. Un equipo de inteligencia ingresó a una vivienda en el sector de San Sebastián, a escasa distancia del lugar del atentado. Se detalló que los agentes buscaban evidencia relevante y posibles vinculaciones directas con el ataque, aunque no se ofrecieron detalles sobre detenciones inmediatas.
La investigación, según información difundida por América Noticias, mantiene abiertas todas las hipótesis respecto al móvil del asesinato. No se ha confirmado si el alcalde había recibido amenazas previas, era víctima de extorsión o estaba siendo vigilado antes del atentado. Vecinos consultados por el medio señalaron que Febre habría sido perseguido en ocasiones anteriores, aunque las autoridades aún no han validado esa versión.
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Piura de duelo tras este crimen
Uno de los aspectos más sensibles para la comunidad local radica en el impacto social del crimen. Durante el homenaje en la municipalidad, trabajadores y funcionarios expresaron su pesar por el asesinato. “El alcalde tenía comunicación directa con nosotros y apostaba por proyectos que beneficiaban a los vecinos”, expresó una empleada municipal, citada por América Noticias. Las imágenes de la ceremonia mostraron rostros conmocionados y reclamos de justicia por parte de la población.
Entre los testimonios recogidos en la zona de San Sebastián, varios residentes manifestaron su preocupación por el avance de la criminalidad en la región. “Piura vive una ola de violencia y necesitamos respuestas claras”, afirmó un vecino frente a las cámaras de America Noticias. El pedido de seguridad se intensificó tras el asesinato, en un contexto donde la percepción de riesgo se ha elevado en los últimos meses.
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¿Cómo se encuentra el chofer del alcalde de Veintiséis de Octubre?
El chofer del fallecido alcalde, Víctor Hugo Febre, quien lo acompañaba en la camioneta, resultó herido durante el ataque y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Su testimonio se considera clave para la investigación, dado que podría aportar detalles sobre los atacantes o el modus operandi empleado. La Policía Nacional ha señalado que el equipo de investigación busca identificar tanto al autor material como a los posibles autores intelectuales del crimen.
La cobertura de América Televisión también mostró la presencia de peritos y agentes de la División de Homicidios en el lugar del ataque, levantando pruebas balísticas y recolectando indicios en la escena. El análisis de las grabaciones de videovigilancia se encuentra bajo reserva, pero constituye uno de los principales elementos para establecer la ruta de fuga de los responsables.
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Avance en las investigaciones
Hasta el cierre de la jornada, la PNP no había informado sobre detenciones ni había revelado la identidad de los presuntos autores del asesinato. El jefe policial a cargo del operativo indicó que se están explorando diferentes líneas de investigación. “No descartamos ninguna hipótesis y el caso se está abordando con máxima prioridad”, declaró para América Noticias.
El distrito de Veintiséis de Octubre permanece bajo una fuerte presencia policial, con patrulleros y efectivos desplegados en puntos estratégicos. La comunidad exige avances concretos en la investigación y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables. Mientras tanto, el homenaje a Víctor Hugo Febre se desarrolló en un clima de pesar y reclamo ciudadano, en el que se reiteró la necesidad de frenar la violencia que atraviesa la región.
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A la espera de nuevos reportes oficiales, la atención se mantiene sobre los resultados de los allanamientos y la localización de la motocicleta empleada por los atacantes. La Policía Nacional ha pedido la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer el crimen y dar con los responsables, en una investigación que sigue abierta.