Perú

Asesinato de alcalde en Piura: PNP realiza operativos y allana viviendas en busca de los implicados en el crimen

Agentes intensifican la persecución de los presuntos autores y examinan posibles vínculos con el entorno local, mientras trabajadores municipales y vecinos manifiestan su preocupación ante el incremento de la inseguridad

Guardar
Google icon
Este video es una cobertura noticiosa sobre eventos criminales en Perú. Se muestra un reporte en vivo desde Piura sobre el asesinato de un alcalde distrital, con imágenes del vehículo impactado por disparos y la presencia policial en el lugar. También se observa la remoción de un cuerpo cubierto por una sábana blanca y un reporte posterior sobre un enfrentamiento entre bandas criminales que dejó dos muertos y tres heridos. Una presentadora de noticias en un estudio y una reportera en el campo proporcionan información sobre los hechos.

El despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Piura marcó una jornada tensa tras el asesinato de Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre. La tarde del jueves, Febre fue atacado a balazos mientras circulaba junto a su seguridad personal, quien también resultó herido. El crimen desencadenó un operativo policial de gran escala, con allanamientos simultáneos y búsqueda intensiva de los responsables. La policía activó el denominado Plan Cerco, reforzando el control de identidad y la vigilancia en diversos puntos de la ciudad.

PNP detrás de las pesquisas tras asesinato de alcalde en Piura

La reacción inicial de la PNP consistió en instalar puestos de control en el centro de Piura y en sectores periféricos, con la intención de cerrar posibles rutas de escape de los atacantes. El operativo se concentró en identificar a los ocupantes de una motocicleta lineal que, según imágenes de videovigilancia, siguió a la camioneta municipal durante varios segundos antes de que los sicarios abrieran fuego. Las cámaras registraron el momento en el que varios proyectiles atravesaron la luna del vehículo y uno de ellos impactó en la cabeza del alcalde, quien falleció poco después, de acuerdo con el reporte de Canal N.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de un video que muestra el interior de un vehículo con un asiento de cuero oscuro y una figura borrosa. Dos hombres observan desde el exterior
Captura de pantalla de un informe de Noticia América que muestra a un alcalde en el asiento de un vehículo, con personas observando de fondo, mientras se repite la frase '¡Es el alcalde!'.

Mientras el cuerpo de Febre era trasladado desde la morgue de Fibra hasta la sede de la Municipalidad para un homenaje póstumo, la Policía Nacional intensificó los allanamientos en inmuebles de interés. Un equipo de inteligencia ingresó a una vivienda en el sector de San Sebastián, a escasa distancia del lugar del atentado. Se detalló que los agentes buscaban evidencia relevante y posibles vinculaciones directas con el ataque, aunque no se ofrecieron detalles sobre detenciones inmediatas.

Una camioneta SUV oscura con el vidrio de la ventanilla del lado del pasajero perforado por múltiples impactos de bala, con personas observando alrededor
Vehículo SUV con múltiples impactos de bala tras el asesinato de un alcalde distrital en Piura, Perú.

La investigación, según información difundida por América Noticias, mantiene abiertas todas las hipótesis respecto al móvil del asesinato. No se ha confirmado si el alcalde había recibido amenazas previas, era víctima de extorsión o estaba siendo vigilado antes del atentado. Vecinos consultados por el medio señalaron que Febre habría sido perseguido en ocasiones anteriores, aunque las autoridades aún no han validado esa versión.

PUBLICIDAD

El video de Exitoso muestra operativos de la Policía Nacional del Perú en Piura. Se observa a agentes policiales con uniformes y armamento ingresando a varios inmuebles y recorriendo calles, buscando a los implicados en el asesinato del alcalde del distrito Veintiséis de Octubre. Las imágenes capturan el desarrollo de los allanamientos y búsquedas, presentando la cobertura en vivo de un evento noticioso. Los agentes están equipados con rifles y realizan inspecciones en interiores y exteriores.

Piura de duelo tras este crimen

Uno de los aspectos más sensibles para la comunidad local radica en el impacto social del crimen. Durante el homenaje en la municipalidad, trabajadores y funcionarios expresaron su pesar por el asesinato. “El alcalde tenía comunicación directa con nosotros y apostaba por proyectos que beneficiaban a los vecinos”, expresó una empleada municipal, citada por América Noticias. Las imágenes de la ceremonia mostraron rostros conmocionados y reclamos de justicia por parte de la población.

Policías y personal de serenazgo, junto a una multitud, rodean un coche oscuro en una calle; algunos sostienen una sábana blanca ocultando la escena
Autoridades y la población se congregan en el lugar donde fue asesinado el alcalde del Distrito 26 de Octubre, mostrando el impacto del suceso.

Entre los testimonios recogidos en la zona de San Sebastián, varios residentes manifestaron su preocupación por el avance de la criminalidad en la región. “Piura vive una ola de violencia y necesitamos respuestas claras”, afirmó un vecino frente a las cámaras de America Noticias. El pedido de seguridad se intensificó tras el asesinato, en un contexto donde la percepción de riesgo se ha elevado en los últimos meses.

Primer plano de un cartel azul grande que dice 'Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre' sobre un edificio con el letrero 'multiRed'
Un cartel de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre se ve en el lugar donde fue asesinado el alcalde, un crimen que conmociona a la comunidad.

¿Cómo se encuentra el chofer del alcalde de Veintiséis de Octubre?

El chofer del fallecido alcalde, Víctor Hugo Febre, quien lo acompañaba en la camioneta, resultó herido durante el ataque y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Su testimonio se considera clave para la investigación, dado que podría aportar detalles sobre los atacantes o el modus operandi empleado. La Policía Nacional ha señalado que el equipo de investigación busca identificar tanto al autor material como a los posibles autores intelectuales del crimen.

La cobertura de América Televisión también mostró la presencia de peritos y agentes de la División de Homicidios en el lugar del ataque, levantando pruebas balísticas y recolectando indicios en la escena. El análisis de las grabaciones de videovigilancia se encuentra bajo reserva, pero constituye uno de los principales elementos para establecer la ruta de fuga de los responsables.

Agentes de policía y una multitud de personas se agrupan en una calle soleada alrededor de un sedán oscuro, mientras algunos sostienen una sábana blanca
Efectivos policiales y una multitud se congregan alrededor de un vehículo oscuro y una sábana blanca, tras el asesinato de un alcalde distrital en Piura, Perú.

Avance en las investigaciones

Hasta el cierre de la jornada, la PNP no había informado sobre detenciones ni había revelado la identidad de los presuntos autores del asesinato. El jefe policial a cargo del operativo indicó que se están explorando diferentes líneas de investigación. “No descartamos ninguna hipótesis y el caso se está abordando con máxima prioridad”, declaró para América Noticias.

El distrito de Veintiséis de Octubre permanece bajo una fuerte presencia policial, con patrulleros y efectivos desplegados en puntos estratégicos. La comunidad exige avances concretos en la investigación y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables. Mientras tanto, el homenaje a Víctor Hugo Febre se desarrolló en un clima de pesar y reclamo ciudadano, en el que se reiteró la necesidad de frenar la violencia que atraviesa la región.

A la espera de nuevos reportes oficiales, la atención se mantiene sobre los resultados de los allanamientos y la localización de la motocicleta empleada por los atacantes. La Policía Nacional ha pedido la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer el crimen y dar con los responsables, en una investigación que sigue abierta.

Temas Relacionados

Policía Nacional del Perúinseguridad ciudadanaperu-noticiasPiuraAsesinatos en Perú

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 22 de mayo

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 22 de mayo

Enormes grietas generar alarma entre los vecinos de Pariña Grande en Ica

Vecinos advirtieron falta de alumbrado y señalización, pues la cinta de seguridad colocada resultó insuficiente, sobre todo durante la noche

Enormes grietas generar alarma entre los vecinos de Pariña Grande en Ica

María Alejandra Marín confirmó continuidad y reveló su deseo de retirarse en Alianza Lima: “Dos o tres años más y ya”

La armadora colombiana renovó por una temporada más tras lograr el tricampeonato. Y también detalló sobre su plan de vida y su sueño de ser mamá

María Alejandra Marín confirmó continuidad y reveló su deseo de retirarse en Alianza Lima: “Dos o tres años más y ya”

Roberto Sánchez insiste con aumentar el sueldo mínimo: ¿Cuándo se subiría a S/1.500 si es elegido?

Justo como los gremios sindicales en Perú proponen, el candidato de izquierda busca que el sueldo mínimo se eleve a S/1.500 con miras a alcanzar la canasta básica familiar

Roberto Sánchez insiste con aumentar el sueldo mínimo: ¿Cuándo se subiría a S/1.500 si es elegido?

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas: partido decisivo en Matute por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

En Matute se disputará el encuentro decisivo por el trofeo del Torneo Apertura. Revisa la programación completa, el horario y todos los detalles de un encuentro que podría definir al ganador del primer campeonato corto del año

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas: partido decisivo en Matute por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las estrategias de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta para llegar a ser el nuevo huésped de Palacio de Gobierno

Las estrategias de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta para llegar a ser el nuevo huésped de Palacio de Gobierno

ONPE aún no toma una decisión sobre pedido de Fuerza Popular para grabar escrutinio de votos

Debate presidencial en la segunda vuelta 2026: El orden y los temas que se tocarán en las dos jornadas este 24 y 31 de mayo

¿José Domingo Pérez mintió al decir que es arequipeño? Ficha de RENIEC revela su lugar de nacimiento

¿Es viable aumentar el sueldo mínimo pese a no contar con un expediente técnico? Representante de MYPES envío mensaje a Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomenda ciones para ingresar a sus shows

Conciertos de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomenda ciones para ingresar a sus shows

María Pia Copello y +QTV en reestructuración: los programas que no funcionaron, la salida de Peter Fajardo y la crisis en su canal de streaming

Korina Rivadeneira le hizo inesperado reclamo a Diana Sánchez por admitir que le gustaba Mario Hart: “¡Me dio un palmazo!”

Magaly Medina tras ‘pelea televisiva’ entre Jazmín Pinedo y J. Benz: “Se están diciendo cosas bastante personales”

Magaly Medina impactada por confesión de Paloma Fiuza sobre Mario Hart: “Ha aceptado que le gusta, no cierra la puerta”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas: partido decisivo en Matute por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas: partido decisivo en Matute por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

No hay figurita imposible en el Álbum Panini 2026: Estudio ‘Paninimanía’ revela que el intercambio es clave para completar la colección

Álbum Panini 2026: historia de la colección más grande del mundo, el valor de esta nueva edición y la posible despedida de una generación

Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?