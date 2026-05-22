Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, viernes 22 de mayo de 2026

La plataforma Facilito de Osinergmin revela variaciones de hasta cinco soles por galón en el precio de la gasolina en Lima, destacando la importancia de comparar para ahorrar combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Lima mantiene la atención de conductores, transportistas y familias peruanas por la significativa diferencia observada entre estaciones de servicio. Según la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), este viernes 22 de mayo de 2026 se registran variaciones de hasta cinco soles por galón entre los puntos de venta más caros y los más económicos de la ciudad. Esta situación evidencia la importancia del comparador de precios, que se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan administrar mejor el gasto en combustible.

Precios de la gasolina en Lima al 22 de mayo de 2026

Según los datos actualizados de la plataforma Facilito, los precios en Lima para este jueves son los siguientes:

PUBLICIDAD

Gasohol Regular (90 octanos)

Precio mínimo: S/ 18,39 por galón

Precio máximo: S/ 23,65 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos)

Precio mínimo: S/ 19,49 por galón

Precio máximo: S/ 25,99 por galón

Diésel B5 S-50 UV

Precio mínimo: S/ 21,58 por galón

Precio máximo: S/ 27,99 por galón

La variación entre el precio mínimo y máximo refleja la dispersión tarifaria entre distritos y estaciones de servicio. Conocer esta diferencia puede representar un ahorro significativo para quienes cargan combustible con frecuencia.

Ilustración de la herramienta Facilito de Osinergmin que compara precios de combustible en Lima, destacando ubicaciones con distintos valores para gasolina y diésel, mientras vehículos esperan en surtidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar la gasolina más barata por zona en Lima

La distribución de precios varía según el distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,62, uno de los valores más bajos registrados en Lima Este. En Villa El Salvador, el precio mínimo del gasohol regular es de S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se ubica en S/ 21,44 en ese mismo distrito.

PUBLICIDAD

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre S/ 18,39 y S/ 23,65, y el premium entre S/ 21,58 y S/ 27,99. En Los Olivos, zona norte de la capital, el regular va de S/ 18,15 a S/ 21,99 y el diésel de S/ 21,15 a S/ 25,19. En el Callao, el gasohol de 90 octanos puede encontrarse desde S/ 18,02 y el diésel desde S/ 24,89.

Fuera de Lima, los precios también varían de forma considerable. En Cusco, el diésel se negocia entre S/ 19,99 y S/ 20,99 por galón, reflejo del mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 19,21 en el distrito de Santiago.

PUBLICIDAD

Una persona utiliza un smartphone con la aplicación Facilito de Osinergmin en la pantalla para consultar los precios de combustible en una estación de servicio, promoviendo decisiones informadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la plataforma Facilito para encontrar el grifo más barato

Para encontrar el grifo más barato utilizando la plataforma Facilito, lo primero es acceder al sitio web o la aplicación móvil oficial de Facilito. Una vez dentro, el usuario debe seleccionar la opción de búsqueda de grifos o estaciones de servicio, donde podrá ingresar su ubicación actual o la zona de interés. Facilito utiliza la información geográfica para mostrar un listado o un mapa con los grifos cercanos, junto con los precios actualizados de los diferentes tipos de combustible.

Un despachador de gasolina atiende a un conductor en Perú, quien muestra preocupación por el alza del precio a S/ 25.10 por galón, visible en el surtidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al visualizar los resultados, es posible comparar rápidamente los precios que ofrece cada grifo en tiempo real. La plataforma destaca el precio más bajo en la zona, facilitando la identificación de la opción más económica. Además, permite filtrar por tipo de combustible, distancia o marcas preferidas, lo que agiliza la búsqueda para quienes buscan ahorrar en sus compras de gasolina o diésel.

PUBLICIDAD

Un despachador de gasolina de Primax señala el precio de S/ 25.00 por galón a un conductor visiblemente preocupado en un grifo de Perú, reflejando el impacto del alza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez elegido el grifo más barato, Facilito ofrece la ruta más directa desde la ubicación actual del usuario hasta la estación seleccionada. Así, la plataforma no solo ayuda a comparar precios, sino que también optimiza el tiempo y el consumo de combustible en el trayecto. Esta herramienta resulta útil para conductores particulares, taxistas y empresas de transporte que buscan reducir sus costos operativos de manera sencilla y accesible.

Por qué sube el precio de la gasolina en Perú

El precio de la gasolina en Perú sube principalmente por el aumento en los precios internacionales del petróleo. Perú importa una parte significativa del crudo y sus derivados, por lo que las variaciones en el mercado global afectan de manera directa el costo local de los combustibles. Factores como conflictos geopolíticos, recortes en la producción de los países exportadores y variaciones en la demanda mundial influyen en el precio del barril, lo que repercute en los precios que pagan los consumidores peruanos.

PUBLICIDAD

Otro factor que incide en el precio de la gasolina es el tipo de cambio. Cuando el sol peruano se deprecia frente al dólar estadounidense, el costo de importar petróleo y combustibles refinados aumenta. Dado que las transacciones internacionales de petróleo se realizan principalmente en dólares, cualquier fluctuación cambiaria afecta los precios locales, incluso si el precio internacional del petróleo se mantiene estable.

Finalmente, los impuestos y las políticas internas también impactan en el precio de la gasolina. El impuesto selectivo al consumo (ISC) y otros gravámenes aplicados por el Estado influyen en el costo final que paga el usuario. A esto se suman los costos de transporte, almacenamiento y distribución dentro del país, que varían según la distancia y la infraestructura disponible en cada región.

PUBLICIDAD

Una estación de servicio de Petroperú en Lima, Perú, exhibe surtidores de combustible y un cartel electrónico con precios elevados, evidenciando la situación económica actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del alza de combustibles en el transporte y la economía familiar

El alza de los combustibles impacta de manera directa en el sector transporte, ya que incrementa los costos operativos de los vehículos particulares, el transporte público y el transporte de carga. Esto genera que muchas empresas y conductores deban ajustar sus tarifas para compensar el aumento en el gasto por combustible. En consecuencia, servicios como taxis, buses y fletes suelen registrar incrementos en sus precios, afectando la movilidad de la población.

En el ámbito de la economía familiar, el encarecimiento de los combustibles se traduce en un aumento de los gastos cotidianos. Las familias no solo enfrentan mayores costos para movilizarse, sino que también experimentan incrementos en el precio de bienes y servicios. Esto ocurre porque el transporte de productos básicos y alimentos depende en gran medida del uso de combustibles, por lo que cualquier variación en su precio repercute en la cadena de distribución y en los precios finales al consumidor.

PUBLICIDAD

El efecto acumulativo del alza de los combustibles puede reducir el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en aquellos sectores con ingresos limitados. La necesidad de destinar una mayor parte del presupuesto familiar al transporte y a la compra de productos más caros limita la capacidad de ahorro y el acceso a otros bienes o servicios. Estas situaciones pueden impulsar la demanda de medidas de alivio o subsidios por parte del Estado para mitigar el impacto en la población más vulnerable.

Un grifo en Lima, Perú, muestra surtidores de gasolina, GNV y GLP con precios digitales visibles, flanqueado por los logos de Petroperú, Primax y Repsol, reflejando el panorama actual del mercado de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para gastar menos en gasolina

Ante el alza sostenida, los expertos recomiendan varias estrategias para reducir el consumo:

Mantener el vehículo en buen estado: revisar el motor, cambiar filtros y controlar la presión de los neumáticos mejora el rendimiento y reduce el gasto de combustible.

Planificar rutas: usar aplicaciones de navegación para evitar el tráfico y elegir horarios de menor congestión.

Conducir de forma moderada: evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener velocidad constante y apagar el motor en paradas prolongadas.

Compartir el vehículo: distribuir los gastos de combustible entre varios pasajeros en trayectos similares.

Comparar precios antes de cargar: usar Facilito para identificar el grifo más económico en la zona antes de salir.

Para denuncias sobre precios distintos a los declarados, Osinergmin habilitó los siguientes canales: teléfonos (01) 219 3410 y 0800-41800, correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe y la ventanilla virtual en www.osinergmin.gob.pe.

PUBLICIDAD

Una estación de servicio de Petroperú en Lima exhibe precios elevados para gasohol, diésel y GNV, impactando la economía local bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede denunciar alzas irregulares del petróleo en Perú?

En Perú, los consumidores pueden denunciar alzas irregulares en el precio del petróleo y sus derivados ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Esta entidad supervisa el mercado de combustibles y brinda canales para que los ciudadanos reporten posibles prácticas abusivas o incrementos injustificados en los precios. Las denuncias pueden presentarse a través de la página web oficial, líneas telefónicas o directamente en las oficinas de Osinergmin.

Al recibir una denuncia, Osinergmin realiza investigaciones para verificar si existen irregularidades, como concertación de precios o falta de transparencia en la información que deben brindar los grifos y distribuidores. El organismo también exige que las estaciones publiquen de manera visible los precios de los combustibles, facilitando el control ciudadano y la fiscalización. Si se detectan infracciones, Osinergmin puede sancionar a las empresas responsables conforme a la normativa vigente.

Actualmente, se reportan niveles reducidos de inventarios de gasolinas, gasoholes Regular y Premium, así como de diésel B5. Foto: Petroperú

Además de Osinergmin, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) interviene en casos de prácticas anticompetitivas o acuerdos ilegales entre empresas para fijar precios. De esta manera, el marco legal peruano ofrece mecanismos para que los usuarios denuncien y se protejan frente a alzas irregulares en los precios del petróleo y los combustibles.