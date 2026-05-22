Magaly Medina impactada por confesión de Paloma Fiuza sobre Mario Hart: “Ha aceptado que le gusta, no cierra la puerta”

Durante el streaming ‘Sin más que decir’, Paloma Fiuza confesó que mantiene una relación cercana con el piloto desde la época de ‘Combate’. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las recientes declaraciones de Paloma Fiuza sobre Mario Hart no pasaron desapercibidas y rápidamente se convirtieron en tema de conversación. La exchica reality sorprendió al sincerarse sobre la cercanía que mantiene con el piloto de carreras y admitir públicamente que le parece atractivo, una confesión que incluso dejó impactada a Magaly Medina, quien no dudó en analizar cada una de sus palabras durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’.

Todo comenzó cuando la conductora abordó en su programa los rumores que desde hace algunos días vienen vinculando sentimentalmente a la modelo brasileña y el corredor de autos. Aunque ambos habían salido anteriormente a poner ‘paños fríos’ a las especulaciones, las recientes declaraciones de la brasileña en el streaming ‘Sin más que decir’ terminaron alimentando aún más los comentarios sobre un posible acercamiento sentimental.

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Desde el inicio del informe, Magaly dejó en claro que quedó sorprendida por la sinceridad con la que la exchica reality habló sobre el tema, especialmente considerando la experiencia mediática que tiene y el impacto que podrían generar sus palabras.

Paloma Fiuza se sincera sobre Mario Hart y Magaly Medina queda sorprendida por su confesión. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pero Paloma Fiuza. ¿Se acuerdan que hace unos días leímos por ahí que en Esto es Guerra comenzaron, o en algún otro programa, comenzaron a vincular a Mario Hart con Paloma Fiuza? Los dos salieron a poner paños fríos, a decir que no pasaba nada con ellos. Sin embargo, esta vez Paloma Fiuza, entrevistada en el programa Sin más que decir, en el streaming ‘Sin más que decir’, confesó abiertamente con una ingenuidad que me asombró viniendo de una persona tan mediática, que sabe lo que sus declaraciones podrían provocar, de aceptar públicamente que conoce a Mario Hart y que son amigos desde la época de Combate, que charlan mucho, que se tienen mucha confianza, que Mario Hart le gusta”, expresó la conductora.

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Tras ello, el programa mostró las declaraciones completas de la brasileña, quien habló con evidente nerviosismo y entre risas sobre el vínculo que mantiene con el exchico reality. Aunque intentó dejar claro que no existe actualmente una relación sentimental, sí reconoció el cariño y admiración que siente hacia él.

“Yo creo que Mario es... Mario es lindo, es educado, nos trata superbien. Tenemos como una confianza de la época de Combate que es como que algo que... El corazón. Me encanta Mario, pero no, o sea...”, comentó Paloma Fiuza mientras buscaba las palabras correctas para explicar lo que sentía.

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Paloma Fiuza se sincera sobre Mario Hart y Magaly Medina queda sorprendida por su confesión. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Paloma Fiuza?

Entre risas nerviosas, Paloma Fiuza intentó manejar la situación sin cerrar completamente las puertas a una posibilidad futura. Fue entonces cuando apareció la pregunta más directa de la entrevista. “¿Vas o no vas?”, le consultaron. La influencer brasileña no ocultó la incomodidad que sintió frente a la interrogante y dejó entrever que cualquier respuesta podría generar una ola de especulaciones.

Es que si yo respondo que voy, queda una situación complicada. Entonces...”, respondió entre risas. Los conductores insistieron señalando que guardar silencio podría terminar generando todavía más sospechas. “Es peor no decir nada porque nos imaginamos...”, comentaron.

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Lejos de esquivar definitivamente el tema, Paloma Fiuza terminó confesando que sí considera atractivo a Mario Hart, aunque remarcó que actualmente él atraviesa un momento complicado en el plano personal y emocional.

“No, no, no, no es eso, pero, o sea, a mí me parece atractivo, pero fue como Diana dijo. O sea, creo que él está pasando por un proceso. Nosotros no queremos hacer tanta pregunta para él porque es algo incómodo. Creo que él tiene que primero solucionar su situación. Yo estoy viviendo una etapa de mi vida que estoy soltera, estoy libre, estoy abierta para conocer. A él ya lo conozco, por supuesto, pero yo creo que él tiene que solucionar su vida primero antes de que yo pueda decir algo aquí que se va a malinterpretar”, expresó con sinceridad.

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Paloma Fiuza se sincera sobre Mario Hart y Magaly Medina queda sorprendida por su confesión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cosidera que Paloma Fiuza le gusta Mario Hart

Las declaraciones inmediatamente llamaron la atención de Magaly Medina, quien interpretó las palabras de la brasileña como una confirmación indirecta de que sí existiría interés hacia el exchico reality, aunque las circunstancias actuales impedirían que algo ocurra por ahora.

“Oh, yo estoy soltera, él tiene que solucionar sus problemas antes que yo pueda decir algo aquí que se vaya a malinterpretar. Eso es lo que dice Paloma Fiuza. O sea, está diciendo en otras palabras que a ella le gusta, que a ella sí le va a Mario Hart, pero que lo único que la detiene es que él tendría que solucionar los problemas porque está saliendo de una relación larga con hijos con Korina Rivadeneira”, comentó la conductora.

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A partir de ello, Magaly Medina realizó una reflexión sobre las relaciones sentimentales que terminan después de muchos años y la necesidad de atravesar un proceso de sanación antes de iniciar una nueva historia amorosa.

Paloma Fiuza se sincera sobre Mario Hart y Magaly Medina queda sorprendida por su confesión. Captura: Magaly TV La Firme.

“Evidentemente, no es el mejor momento para que un hombre tenga una nueva relación y empiece un nuevo comienzo, porque todos sabemos que cuando una relación se rompe, rompemos una relación con una pareja, necesitamos algo de tiempo para reencontrarnos, para sanar heridas, para saber qué hacer. Necesitamos un tiempo de libertad como absoluta y ese no es el momento que actualmente está Mario Hart”, señaló.

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La popular ‘Urraca’ también consideró que Paloma Fiuza fue consciente y prudente al no involucrarse emocionalmente con alguien que recién estaría atravesando una separación complicada. “Creo que Paloma Fiuza es bien consciente de eso, es bien consciente de que meterse ahora con una persona que acaba de romper una relación, pues ella sería el paño de lágrimas, sería el clavo que está sacando otro clavo. Ayudaría un poco, pero eso no le garantiza que sea una relación a largo plazo. Es lo más lógico y normal”, sostuvo.

Paloma Fiuza se sincera sobre Mario Hart y Magaly Medina queda sorprendida por su confesión. Captura: Magaly TV La Firme.

Pese a ello, para Magaly Medina quedó claro que la exchica reality no descartó un eventual romance con el piloto de carreras. Por el contrario, consideró que la brasileña dejó abierta la posibilidad de iniciar algo más adelante si las circunstancias cambian.

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“Pero ella no cierra la puerta. O sea, se ha aguantado mucho de decir, pero ha aceptado que le gusta, ha aceptado que conversan y ha dicho: ‘Estoy soltera’, pero él tiene que resolver sus problemas. O sea, si Mario resuelve sus problemas, se reencuentra a sí mismo rápidamente, parece que a ella no le disgustaría para nada iniciar algo con el Chato Hart”, concluyó la conductora.

Paloma Fiuza se sincera sobre Mario Hart y Magaly Medina queda sorprendida por su confesión. Captura: Magaly TV La Firme.