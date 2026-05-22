Perú Deportes

Álbum Panini 2026: historia de la colección más grande del mundo, el valor de esta nueva edición y la posible despedida de una generación

La colección más emblemática del fútbol suma su edición más extensa mientras la empresa italiana afronta la recta final de su convenio con la FIFA, en medio de una fiebre global por las estampas y la nostalgia

Guardar
Google icon
Collage digital con tres álbumes Panini históricos (1961, 1970, 2026), rodeados de cromos, sobres y monedas, sobre un fondo de calendario y papel rasgado.
Una ilustración conceptual tipo collage digital narra visualmente la evolución de los álbumes Panini desde 1961 hasta 2026, mostrando diseños históricos junto a cromos y monedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Panini se prepara para marcar un nuevo hito en 2026 con el lanzamiento del álbum más grande en la historia de la Copa del Mundo: una edición de 112 páginas y 980 estampas que circulará en más de diez idiomas y llegará a un total de 150 países. Este volumen representa un punto culminante para una tradición que atraviesa generaciones y fronteras.

Historia del álbum Panini

El contrato de Panini con la FIFA expirará en 2030, por lo que la edición de 2026 se perfila como el posible penúltimo álbum oficial de la empresa y el último que documentará la histórica generación de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Este contexto otorga al álbum un valor adicional: “Debido a su antigüedad y significado histórico, hoy un álbum completo y en buen estado puede valer hasta 12.000 euros”, destaca Rea en declaraciones recogidas por La historia de Panini la cual se remonta a 1961.

PUBLICIDAD

Ilustración plana de Messi en camiseta argentina y Ronaldo en camiseta portuguesa, mirando un álbum Panini abierto sobre un fondo azul con destellos dorados.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, íconos del fútbol, observan un álbum Panini de la Copa del Mundo 2026, simbolizando la despedida de su era dorada en el deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero todo esto se dio gracias a los hermanos Benito, Giuseppe, Humberto y Franco Panini quienes adquirieron un lote de estampas de fútbol en un pequeño kiosco de periódicos en Módena, Italia. En vez de comercializar las estampas de forma individual, los hermanos innovaron al empaquetarlas en sobres, lo que transformó el modelo de negocio y sentó las bases de la editorial. El éxito de esa fórmula condujo a la fundación de la empresa y, nueve años después, a la consolidación de Panini como socio exclusivo de la FIFA.

Primer plano de un álbum Panini abierto con páginas llenas de estampas de futbolistas y un álbum cerrado con el logo Panini. Manos y sobres desenfocados en el fondo.
Una fotografía publicitaria de alto impacto muestra el álbum Panini Copa del Mundo 2026 abierto con estampas coloridas y sobres esparcidos, mientras manos intercambian coleccionables en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primeros mundiales, primero álbunes

En 1970, Panini presentó el primer álbum oficial con adhesivos coleccionables para el Mundial de México. Ese año marcó el inicio de una tradición global. La edición inaugural se distingue no solo por su carácter pionero, sino también por su relevancia para la cultura popular. Es el primer álbum con estampas autoadhesivas y se considera uno de los más buscados por coleccionistas debido a su papel en la documentación de uno de los mundiales más recordados.

PUBLICIDAD

Desde entonces, los álbumes Panini han evolucionado notablemente. Las primeras ediciones ofrecían estampas en blanco y negro, mientras que las versiones actuales presentan fotografías a color, datos estadísticos de los jugadores y ediciones especiales. Para la edición de 2026, la editorial propone opciones de pasta suave, dura y una especial pero más cara que las anteriores. Todas están disponibles en varios colores, adaptándose a las preferencias de un público cada vez más diverso y global.

Vista cenital de manos de diferentes edades intercambiando estampas y sobres de Panini alrededor de un álbum cerrado de la Copa del Mundo sobre mesa de madera clara.
Manos de niños, jóvenes y adultos intercambian sobres y estampas del álbum Panini Copa del Mundo 2026 sobre una mesa de madera clara, simbolizando un rito transgeneracional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Completar el álbum Panini se ha convertido en una costumbre transgeneracional. Más allá de su valor económico, representa un rito social vinculado al intercambio y la colección. La emoción de obtener la estampa faltante y el acto de compartir sobres y duplicados forman parte de la experiencia colectiva que acompaña a cada Copa del Mundo. Para muchos aficionados, la satisfacción de completar el álbum rivaliza con la emoción de presenciar los partidos.

El impacto económico de la colección es significativo. Según el reporte el costo para completar la edición 2026 puede superar los 2.100 soles, y el valor de un álbum completo y conservado puede alcanzar hasta 2.000 soles en el mercado de coleccionistas. Esta tendencia refleja el carácter de inversión que ha adquirido el objeto, potenciada por la inminente expiración del contrato entre Panini y la FIFA.

Vista aérea de varias manos de diferentes edades intercambiando estampas y sobres Panini sobre una mesa de madera, con el álbum Copa del Mundo 2026 en el centro.
Diversas manos de todas las edades se congregan alrededor de una mesa de madera para intercambiar sobres y estampas del álbum Panini de la Copa del Mundo 2026, celebrando una tradición que une a generaciones a través del fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de Panini en todo el mundo

El recorrido de Panini, desde un pequeño lote olvidado en una tienda de periódicos en Italia hasta el álbum más extenso de la historia, ilustra la consolidación de una tradición global.

“El álbum de 2026 podría ser el último en retratar a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo”, puntualiza Alejandra Rea en su informe. Este hecho añade un matiz de nostalgia y exclusividad a una colección que ha acompañado a generaciones de aficionados.

Una montaña de figuritas Panini de la Copa Mundial FIFA 2026, con sobres rojos en la cima. Una mano de niño o joven se estira hacia ellas sin alcanzarlas.
Una mano intenta alcanzar la cima de una montaña de sobres y figuritas Panini de la Copa Mundial FIFA 2026, simbolizando el reto de completar la colección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible recta final de los álbumes Panini oficiales tras el Mundial de 2030 refuerza el interés por la edición de 2026, que se perfila como un objeto de culto. Su historia, marcada por la innovación, la capacidad de adaptación y el arraigo cultural, se mantiene vigente más de seis décadas después de su creación. La empresa ha logrado transformar una simple colección de estampas en un fenómeno editorial y social que trasciende fronteras y épocas.

En este contexto, la edición de 2026 no solo representa un récord en cuanto a volumen y cobertura, sino que materializa el legado de una marca cuya influencia en la cultura futbolística mundial resulta indiscutible. Panini continúa reuniendo a coleccionistas, familias y amigos en torno a la pasión por el fútbol, consolidando una costumbre que, según los especialistas podría estar entrando en su fase final.

Temas Relacionados

Álbum PaniniÁlbum Panini 2026Mundial 2026peru-deportesperu-economia

Más Noticias

Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Se inicia la jornada crucial que podría definir al ganador del campeonato: Alianza Lima recibe a Los Chankas en Matute, Universitario visita a CD Moquegua, Sporting Cristal hará lo suyo con ADT, y mucho más

Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?

A menos de un mes del torneo, el proceso de visados del combinado iraní continúa sin resolverse por completo, generando preocupación en la federación y seguimiento directo de la FIFA

Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?

Franco Velazco zanja polémica de José Rivera: “Es un tema superado, está a las órdenes del comando técnico de Héctor Cúper”

El delantero nacional, que ocupa un rol de suplente en la estructura ‘crema’, estuvo en el ojo de la tormenta por un irrespeto hacia la institución tras maltratar la camiseta frente a la afición

Franco Velazco zanja polémica de José Rivera: “Es un tema superado, está a las órdenes del comando técnico de Héctor Cúper”

La espina clavada de Leao Butrón: “Deportivamente sí debía ir al Mundial 2018, mi rendimiento estaba por encima de cualquier otro arquero”

Excluyendo a Pedro Gallese, a quien lo ubica en un pedestal, el otrora portero de Alianza Lima considera que su nivel superaba al resto de guardametas que militaban en la Liga 1

La espina clavada de Leao Butrón: “Deportivamente sí debía ir al Mundial 2018, mi rendimiento estaba por encima de cualquier otro arquero”

Vanessa Palacios apunta a dirigir la selección y se prepara en Europa: “Quiero ayudar a que el vóley peruano vuelva a crecer”

La exlíbero de la ‘blanquirroja’ reveló que atraviesa un exigente proceso de formación en Francia con el objetivo de convertirse en entrenadora y, en el futuro, dirigir al equipo patrio

Vanessa Palacios apunta a dirigir la selección y se prepara en Europa: “Quiero ayudar a que el vóley peruano vuelva a crecer”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Es viable aumentar el sueldo mínimo pese a no contar con un expediente técnico? Representante de MYPES envío mensaje a Roberto Sánchez

¿Es viable aumentar el sueldo mínimo pese a no contar con un expediente técnico? Representante de MYPES envío mensaje a Roberto Sánchez

José Balcázar se reunió en Palacio con el exsacerdote expulsado por el Vaticano por escándalo sexual, guía de Roberto Sánchez

Keiko Fujimori afirma que pidió perdón en Puno por muertes en protestas y por sostener a Dina Boluarte en el poder

La polémica reacción de María del Carmen Alva tras disolución de la bancada Podemos Perú: “No quieren trabajar”

Crimen de alcalde en Piura: Presidencia emite mensaje escueto, Congreso exige buscar sicarios y Defensoría convoca reunión urgente

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomenda ciones para ingresar a sus shows

Conciertos de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomenda ciones para ingresar a sus shows

María Pia Copello y +QTV en reestructuración: los programas que no funcionaron, la salida de Peter Fajardo y la crisis en su canal de streaming

Korina Rivadeneira le hizo inesperado reclamo a Diana Sánchez por admitir que le gustaba Mario Hart: “¡Me dio un palmazo!”

Magaly Medina tras ‘pelea televisiva’ entre Jazmín Pinedo y J. Benz: “Se están diciendo cosas bastante personales”

Magaly Medina impactada por confesión de Paloma Fiuza sobre Mario Hart: “Ha aceptado que le gusta, no cierra la puerta”

DEPORTES

Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?

Franco Velazco zanja polémica de José Rivera: “Es un tema superado, está a las órdenes del comando técnico de Héctor Cúper”

La espina clavada de Leao Butrón: “Deportivamente sí debía ir al Mundial 2018, mi rendimiento estaba por encima de cualquier otro arquero”

Vanessa Palacios apunta a dirigir la selección y se prepara en Europa: “Quiero ayudar a que el vóley peruano vuelva a crecer”