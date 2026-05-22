Álbum Panini 2026: historia de la colección más grande del mundo, el valor de esta nueva edición y la posible despedida de una generación

Una ilustración conceptual tipo collage digital narra visualmente la evolución de los álbumes Panini desde 1961 hasta 2026, mostrando diseños históricos junto a cromos y monedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa Panini se prepara para marcar un nuevo hito en 2026 con el lanzamiento del álbum más grande en la historia de la Copa del Mundo: una edición de 112 páginas y 980 estampas que circulará en más de diez idiomas y llegará a un total de 150 países. Este volumen representa un punto culminante para una tradición que atraviesa generaciones y fronteras.

Historia del álbum Panini

El contrato de Panini con la FIFA expirará en 2030, por lo que la edición de 2026 se perfila como el posible penúltimo álbum oficial de la empresa y el último que documentará la histórica generación de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Este contexto otorga al álbum un valor adicional: “Debido a su antigüedad y significado histórico, hoy un álbum completo y en buen estado puede valer hasta 12.000 euros”, destaca Rea en declaraciones recogidas por La historia de Panini la cual se remonta a 1961.

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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, íconos del fútbol, observan un álbum Panini de la Copa del Mundo 2026, simbolizando la despedida de su era dorada en el deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero todo esto se dio gracias a los hermanos Benito, Giuseppe, Humberto y Franco Panini quienes adquirieron un lote de estampas de fútbol en un pequeño kiosco de periódicos en Módena, Italia. En vez de comercializar las estampas de forma individual, los hermanos innovaron al empaquetarlas en sobres, lo que transformó el modelo de negocio y sentó las bases de la editorial. El éxito de esa fórmula condujo a la fundación de la empresa y, nueve años después, a la consolidación de Panini como socio exclusivo de la FIFA.

Una fotografía publicitaria de alto impacto muestra el álbum Panini Copa del Mundo 2026 abierto con estampas coloridas y sobres esparcidos, mientras manos intercambian coleccionables en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primeros mundiales, primero álbunes

En 1970, Panini presentó el primer álbum oficial con adhesivos coleccionables para el Mundial de México. Ese año marcó el inicio de una tradición global. La edición inaugural se distingue no solo por su carácter pionero, sino también por su relevancia para la cultura popular. Es el primer álbum con estampas autoadhesivas y se considera uno de los más buscados por coleccionistas debido a su papel en la documentación de uno de los mundiales más recordados.

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Desde entonces, los álbumes Panini han evolucionado notablemente. Las primeras ediciones ofrecían estampas en blanco y negro, mientras que las versiones actuales presentan fotografías a color, datos estadísticos de los jugadores y ediciones especiales. Para la edición de 2026, la editorial propone opciones de pasta suave, dura y una especial pero más cara que las anteriores. Todas están disponibles en varios colores, adaptándose a las preferencias de un público cada vez más diverso y global.

Manos de niños, jóvenes y adultos intercambian sobres y estampas del álbum Panini Copa del Mundo 2026 sobre una mesa de madera clara, simbolizando un rito transgeneracional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Completar el álbum Panini se ha convertido en una costumbre transgeneracional. Más allá de su valor económico, representa un rito social vinculado al intercambio y la colección. La emoción de obtener la estampa faltante y el acto de compartir sobres y duplicados forman parte de la experiencia colectiva que acompaña a cada Copa del Mundo. Para muchos aficionados, la satisfacción de completar el álbum rivaliza con la emoción de presenciar los partidos.

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El impacto económico de la colección es significativo. Según el reporte el costo para completar la edición 2026 puede superar los 2.100 soles, y el valor de un álbum completo y conservado puede alcanzar hasta 2.000 soles en el mercado de coleccionistas. Esta tendencia refleja el carácter de inversión que ha adquirido el objeto, potenciada por la inminente expiración del contrato entre Panini y la FIFA.

Diversas manos de todas las edades se congregan alrededor de una mesa de madera para intercambiar sobres y estampas del álbum Panini de la Copa del Mundo 2026, celebrando una tradición que une a generaciones a través del fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución de Panini en todo el mundo

El recorrido de Panini, desde un pequeño lote olvidado en una tienda de periódicos en Italia hasta el álbum más extenso de la historia, ilustra la consolidación de una tradición global.

“El álbum de 2026 podría ser el último en retratar a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo”, puntualiza Alejandra Rea en su informe. Este hecho añade un matiz de nostalgia y exclusividad a una colección que ha acompañado a generaciones de aficionados.

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Una mano intenta alcanzar la cima de una montaña de sobres y figuritas Panini de la Copa Mundial FIFA 2026, simbolizando el reto de completar la colección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible recta final de los álbumes Panini oficiales tras el Mundial de 2030 refuerza el interés por la edición de 2026, que se perfila como un objeto de culto. Su historia, marcada por la innovación, la capacidad de adaptación y el arraigo cultural, se mantiene vigente más de seis décadas después de su creación. La empresa ha logrado transformar una simple colección de estampas en un fenómeno editorial y social que trasciende fronteras y épocas.

En este contexto, la edición de 2026 no solo representa un récord en cuanto a volumen y cobertura, sino que materializa el legado de una marca cuya influencia en la cultura futbolística mundial resulta indiscutible. Panini continúa reuniendo a coleccionistas, familias y amigos en torno a la pasión por el fútbol, consolidando una costumbre que, según los especialistas podría estar entrando en su fase final.

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