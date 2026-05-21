Barranco y San Isidro tienen los precios de alquiler más altos de Lima: ambos superan los S/ 4.200 mensuales en promedio

El informe de abril de 2026 también indica que el alquiler promedio en Lima alcanzó los S/ 3.356 mensuales. Foto: Urbania

Barranco y San Isidro se consolidan como los distritos con los alquileres más altos de Lima, al registrar precios promedio mensuales superiores a los S/ 4.200 para departamentos de 100 metros cuadrados y tres habitaciones. De acuerdo con el más reciente informe de Urbania, Barranco alcanza un promedio de S/ 4.317 mensuales, mientras que San Isidro llega a S/ 4.213, ubicándose por encima del promedio de la capital.

El reporte inmobiliario correspondiente a abril de 2026 señala además que el precio medio de alquiler en Lima se ubicó en S/ 3.356 por mes, aunque registró una ligera caída mensual de 0,2%. Pese a ello, el mercado mantiene una tendencia alcista en el acumulado del año, con un crecimiento de 4,0%, cifra que duplica la inflación registrada en el mismo periodo.

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Barranco y San Isidro lideran el mercado de alquileres

El informe evidencia una marcada diferencia entre los distritos de mayor demanda y las zonas con alquileres más accesibles. Barranco encabeza el ranking de precios promedio con S/ 4.317 mensuales, seguido de San Isidro con S/ 4.213. Más atrás aparecen Miraflores, con S/ 3.868, y La Victoria, con S/ 3.760.

En contraste, los precios más bajos se encuentran en distritos como Lince, con S/ 2.690, y La Molina, con S/ 2.583. La diferencia entre los extremos supera los S/ 1.700 mensuales, reflejando la brecha existente entre los sectores más exclusivos y las zonas de menor valorización inmobiliaria de la capital.

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Barranco lidera la lista de distritos con los alquileres más elevados, con un promedio mensual de S/ 4.317, mientras que San Isidro ocupa el segundo lugar con S/ 4.213. Foto: La Encontré

Las zonas más caras y más económicas de Lima

A nivel de zonas específicas, San Isidro Financiero registra el alquiler más elevado de toda la ciudad, con un promedio de S/ 5.161 mensuales. También destacan Barranco Tradicional, con S/ 4.786, y Lince Financiero, con S/ 4.553. Estas áreas concentran proyectos orientados a segmentos de mayores ingresos y una oferta inmobiliaria vinculada a oficinas, comercios y servicios.

En el otro extremo, Los Olivos Sur aparece como la zona más económica de Lima, con un alquiler promedio de S/ 1.583 al mes. Otras áreas con precios reducidos son Los Olivos Centro y Chorrillos Centro y Norte, cuyos valores permanecen muy por debajo del promedio limeño.

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El mercado mantiene incrementos en 2026

Aunque abril mostró una leve reducción mensual de 0,2% en el precio promedio de alquiler, el balance acumulado de 2026 sigue siendo positivo. Urbania reporta que los alquileres en Lima han aumentado 4,0% durante los primeros cuatro meses del año, superando ampliamente la inflación de 2,0%.

Además, varios distritos presentan incrementos interanuales importantes. Jesús María lidera la lista con un crecimiento de 11,6%, seguido por San Isidro con 9,5% y La Molina con 9,3%. Barranco también registra un aumento relevante de 4,6% frente al mismo periodo del año anterior.

Precios del alquiler en diversos distritos de Lima. Foto: Urbania

Venta y rentabilidad inmobiliaria

El reporte también incluye indicadores sobre el mercado de compraventa. El precio medio de venta en Lima alcanzó los S/ 6.886 por metro cuadrado en abril, tras subir 0,3% en el mes y acumular un avance de 1,0% en lo que va del año. Un departamento promedio de dos habitaciones y 60 metros cuadrados tiene actualmente un valor cercano a S/ 429 mil.

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En cuanto a la rentabilidad, la relación entre alquiler anual y precio de compra se ubica en 5,44%. Según el informe, se requieren 18,4 años de alquiler para recuperar la inversión de compra de un inmueble. Las zonas de Chorrillos Norte y Sur destacan como las más atractivas para inversionistas que buscan retorno por renta.