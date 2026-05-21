Perú

Barranco y San Isidro tienen los precios de alquiler más altos de Lima: ambos superan los S/ 4.200 mensuales en promedio

El mercado inmobiliario limeño mantiene una tendencia alcista en 2026, con incrementos en los alquileres por encima de la inflación y fuertes diferencias entre los distritos más exclusivos y las zonas con precios más accesibles

Guardar
Google icon
El informe de abril de 2026 también indica que el alquiler promedio en Lima alcanzó los S/ 3.356 mensuales.
El informe de abril de 2026 también indica que el alquiler promedio en Lima alcanzó los S/ 3.356 mensuales. Foto: Urbania

Barranco y San Isidro se consolidan como los distritos con los alquileres más altos de Lima, al registrar precios promedio mensuales superiores a los S/ 4.200 para departamentos de 100 metros cuadrados y tres habitaciones. De acuerdo con el más reciente informe de Urbania, Barranco alcanza un promedio de S/ 4.317 mensuales, mientras que San Isidro llega a S/ 4.213, ubicándose por encima del promedio de la capital.

El reporte inmobiliario correspondiente a abril de 2026 señala además que el precio medio de alquiler en Lima se ubicó en S/ 3.356 por mes, aunque registró una ligera caída mensual de 0,2%. Pese a ello, el mercado mantiene una tendencia alcista en el acumulado del año, con un crecimiento de 4,0%, cifra que duplica la inflación registrada en el mismo periodo.

PUBLICIDAD

Barranco y San Isidro lideran el mercado de alquileres

El informe evidencia una marcada diferencia entre los distritos de mayor demanda y las zonas con alquileres más accesibles. Barranco encabeza el ranking de precios promedio con S/ 4.317 mensuales, seguido de San Isidro con S/ 4.213. Más atrás aparecen Miraflores, con S/ 3.868, y La Victoria, con S/ 3.760.

En contraste, los precios más bajos se encuentran en distritos como Lince, con S/ 2.690, y La Molina, con S/ 2.583. La diferencia entre los extremos supera los S/ 1.700 mensuales, reflejando la brecha existente entre los sectores más exclusivos y las zonas de menor valorización inmobiliaria de la capital.

PUBLICIDAD

Barranco lidera la lista de distritos con los alquileres más elevados, con un promedio mensual de S/ 4.317, mientras que San Isidro ocupa el segundo lugar con S/ 4.213.
Barranco lidera la lista de distritos con los alquileres más elevados, con un promedio mensual de S/ 4.317, mientras que San Isidro ocupa el segundo lugar con S/ 4.213. Foto: La Encontré

Las zonas más caras y más económicas de Lima

A nivel de zonas específicas, San Isidro Financiero registra el alquiler más elevado de toda la ciudad, con un promedio de S/ 5.161 mensuales. También destacan Barranco Tradicional, con S/ 4.786, y Lince Financiero, con S/ 4.553. Estas áreas concentran proyectos orientados a segmentos de mayores ingresos y una oferta inmobiliaria vinculada a oficinas, comercios y servicios.

En el otro extremo, Los Olivos Sur aparece como la zona más económica de Lima, con un alquiler promedio de S/ 1.583 al mes. Otras áreas con precios reducidos son Los Olivos Centro y Chorrillos Centro y Norte, cuyos valores permanecen muy por debajo del promedio limeño.

El mercado mantiene incrementos en 2026

Aunque abril mostró una leve reducción mensual de 0,2% en el precio promedio de alquiler, el balance acumulado de 2026 sigue siendo positivo. Urbania reporta que los alquileres en Lima han aumentado 4,0% durante los primeros cuatro meses del año, superando ampliamente la inflación de 2,0%.

Además, varios distritos presentan incrementos interanuales importantes. Jesús María lidera la lista con un crecimiento de 11,6%, seguido por San Isidro con 9,5% y La Molina con 9,3%. Barranco también registra un aumento relevante de 4,6% frente al mismo periodo del año anterior.

Precios del alquiler en diversos distritos de Lima.
Precios del alquiler en diversos distritos de Lima. Foto: Urbania

Venta y rentabilidad inmobiliaria

El reporte también incluye indicadores sobre el mercado de compraventa. El precio medio de venta en Lima alcanzó los S/ 6.886 por metro cuadrado en abril, tras subir 0,3% en el mes y acumular un avance de 1,0% en lo que va del año. Un departamento promedio de dos habitaciones y 60 metros cuadrados tiene actualmente un valor cercano a S/ 429 mil.

En cuanto a la rentabilidad, la relación entre alquiler anual y precio de compra se ubica en 5,44%. Según el informe, se requieren 18,4 años de alquiler para recuperar la inversión de compra de un inmueble. Las zonas de Chorrillos Norte y Sur destacan como las más atractivas para inversionistas que buscan retorno por renta.

Temas Relacionados

BarrancoSan Isidroprecio del alquilersector inmobiliarioperu-economia

Más Noticias

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 21 de mayo

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 21 de mayo

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Ignacio Buse recibe grandes elogios del prestigioso Hamburger Morgenpost, en cuyas páginas se aseguró que “solicitó un pasaporte alemán”

El diario más importante de la ciudad de Hamburgo ha reportado el emocionante recorrido del ‘Colo’ en el ATP Rothenbaum al tiempo que ha revelado un paso burocrático del peruano en Alemania

Ignacio Buse recibe grandes elogios del prestigioso Hamburger Morgenpost, en cuyas páginas se aseguró que “solicitó un pasaporte alemán”

Hallan sin vida a turista australiano desaparecido en el Camino Inca a Machu Picchu

La Policía Nacional informó que el visitante habría tropezado y caído a un abismo en una zona agreste y de difícil acceso

Hallan sin vida a turista australiano desaparecido en el Camino Inca a Machu Picchu

Organizadores de ‘Vibra Perú’ cuestionan salida de Corazón Serrano y denuncian show propio y el mismo día

Festival asegura que agrupación de cumbia tomó decisión unilateral al retirarse y denunció que Edwin Guerrero anunció evento el mismo día y cerca al recinto del Vibra Perú.

Organizadores de ‘Vibra Perú’ cuestionan salida de Corazón Serrano y denuncian show propio y el mismo día
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular reconoce que no se le pagará a personeros: “El incentivo es amar a tu país”

Fuerza Popular reconoce que no se le pagará a personeros: “El incentivo es amar a tu país”

César Acuña y Rafael López Aliaga aparecen como personeros de Fuerza Popular para la segunda vuelta

En plena audiencia ante el TC, la JNJ modifica su demanda contra el PJ por el caso de Delia Espinoza

Minjus anuncia investigación por el hackeo al SISMATE para difundir mensaje sobre “fraude electoral”

Elecciones 2026: ¿Cuál es el rol de los personeros en esta segunda vuelta electoral?

ENTRETENIMIENTO

Carlos Álvarez y Jorge Benavides juntos otra vez en ‘JB Noticias’ y crecen los pedidos por su regreso permanente: “Él está dispuesto y yo también”

Carlos Álvarez y Jorge Benavides juntos otra vez en ‘JB Noticias’ y crecen los pedidos por su regreso permanente: “Él está dispuesto y yo también”

Organizadores de ‘Vibra Perú’ cuestionan salida de Corazón Serrano y denuncian show propio y el mismo día

Ed Sheeran conquistó Lima: una noche de clásicos, nostalgia, sorpresas y orgullo nacional con Christian Meier

Los Mirlos, Hermanos Yaipén y Combinación de la Habana en concierto: cuándo y dónde es el Buenazo Fest 2

Corazón Serrano se retira del Festival Vibra Perú 2026 y anuncian nuevo concierto

DEPORTES

Ignacio Buse recibe grandes elogios del prestigioso Hamburger Morgenpost, en cuyas páginas se aseguró que “solicitó un pasaporte alemán”

Ignacio Buse recibe grandes elogios del prestigioso Hamburger Morgenpost, en cuyas páginas se aseguró que “solicitó un pasaporte alemán”

Zé Ricardo decepcionado por los errores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “Tuvimos el empate”

Cienciano vs Atlético Mineiro: ¿Qué pasa si el ‘papá’ gana, empata o pierde rumbo a clasificación a octavos de la Copa Sudamericana 2026?

Ignacio Buse vs Andrey Rublev: programación del debut del peruano en Roland Garros 2026

¿Gastar S/ 4.200 en el álbum Panini del Mundial 2026? Peruano en TikTok explica cómo llenarlo con menos de mil soles