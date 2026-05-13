Perú

Departamentos pequeños y áreas comunes marcan la nueva demanda inmobiliaria

El comprador limeño prioriza hoy la conectividad, la rentabilidad y los espacios compartidos al momento de elegir una vivienda, impulsando cambios en la oferta inmobiliaria y en las estrategias de venta del sector

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El valor de las viviendas mantiene una tendencia de crecimiento gradual
El valor de las viviendas mantiene una tendencia de crecimiento gradual. Foto: Inmobiliaria Edifica

El mercado inmobiliario limeño atraviesa una etapa de transformación impulsada por un comprador más informado y estratégico. El acceso a mayor información sobre precios, financiamiento y valorización ha modificado la forma en que las personas eligen una vivienda, generando cambios tanto en la demanda como en las estrategias comerciales de las inmobiliarias.

Este escenario ocurre mientras los precios de los inmuebles continúan mostrando un avance moderado. De acuerdo con el Índice del Mercado Inmobiliario de Urbania, el valor promedio del metro cuadrado en Lima llegó a S/6.886 en abril de 2026, lo que representa un incremento de 0,3% respecto al mes previo y un crecimiento acumulado de 1% en lo que va del año.

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Compradores priorizan eficiencia y conectividad

Según Tale Inmobiliaria, el perfil predominante de compradores se ubica entre los 25 y 45 años. Se trata de usuarios que comparan proyectos, analizan alternativas de financiamiento y evalúan el potencial de valorización antes de concretar una operación, ya sea para vivienda propia o como inversión.

“Hoy vemos un cliente mucho más informado, que busca optimizar su decisión de compra. Evalúa precio, ubicación y potencial de valorización de acuerdo con las expectativas del mercado antes de tomar una decisión”, señala David Velásquez, subgerente de marketing y ventas digitales de Tale Inmobiliaria.

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La mayoría de compradores de vivienda tiene entre 25 y 45 años.
La mayoría de compradores de vivienda tiene entre 25 y 45 años. Foto: Adobe Stock

Las preferencias actuales se concentran principalmente en departamentos de 1 y 2 dormitorios, con áreas que oscilan entre 45 m2 y 80 m2. Además del tamaño, la ubicación juega un rol clave, especialmente en distritos con buena conexión vial, acceso a servicios y cercanía a zonas comerciales.

A ello se suma la creciente relevancia de los espacios compartidos dentro de los proyectos inmobiliarios. Coworkings, gimnasios, zonas sociales y áreas para mascotas se han convertido en elementos cada vez más valorados por los compradores, en un contexto marcado por el teletrabajo y una mayor búsqueda de comodidad.

“Hoy, la decisión de compra no solo pasa por el metraje del departamento, sino por el estilo de vida que ofrece el proyecto. Espacios como coworking, gimnasios, zonas sociales y áreas para mascotas han pasado de ser un valor agregado a un estándar del mercado, en línea con nuevas dinámicas como el home office y una mayor valoración del tiempo”, agrega Velásquez.

Lima Moderna gana protagonismo

Distritos como Magdalena del Mar, San Miguel y Surquillo continúan consolidándose como algunos de los puntos más atractivos para quienes buscan adquirir un inmueble en Lima. Estas zonas, agrupadas dentro del concepto de Lima Moderna, destacan por ofrecer precios relativamente más accesibles y perspectivas de valorización.

Magdalena del Mar, San Miguel y Surquillo siguen ganando protagonismo entre las zonas preferidas por quienes planean comprar una vivienda en Lima.
Magdalena del Mar, San Miguel y Surquillo siguen ganando protagonismo entre las zonas preferidas por quienes planean comprar una vivienda en Lima. Foto: ¿Y tú qué planes?

Datos del portal Urbania muestran que el precio promedio por metro cuadrado alcanza S/ 7.326 en Magdalena del Mar, S/ 6.186 en San Miguel y S/ 6.873 en Surquillo. En paralelo, mercados tradicionalmente consolidados como San Borja y San Isidro mantienen una demanda sostenida, con valores de S/ 7.161 y S/ 9.268 por m2, respectivamente.

El interés de los compradores también evidencia una mayor segmentación del mercado. Según Urbania, las consultas para adquirir propiedades en Lima Moderna crecieron 16% en el último año, mientras que en San Borja y San Isidro el incremento fue de 23%.

“Esto indica una dispersión no solo de precios, sino también de demanda, que refleja un mercado más segmentado, donde el comprador elige estratégicamente según su presupuesto y objetivo, es decir, que analiza si lo utilizaría como vivienda o como inversión”, explica Luciano Barredo, gerente de Marketing de Urbania.

Inversión inmobiliaria mantiene atractivo

El interés por adquirir viviendas como mecanismo de inversión también se mantiene vigente. Actualmente, la rentabilidad bruta anual en Lima se sitúa en 5,44%, mientras que el plazo promedio de recuperación de la inversión se redujo a 18,4 años, cifra 2,5% menor frente al año anterior.

Surquillo figura entre los distritos con mayor desempeño en rentabilidad, al registrar indicadores por encima del promedio del mercado.
Surquillo figura entre los distritos con mayor desempeño en rentabilidad, al registrar indicadores por encima del promedio del mercado. Foto: Grupo Jar

Entre los distritos con mejores indicadores destaca Surquillo, cuyos niveles de rentabilidad superan el promedio del mercado. Este desempeño ha reforzado el interés de quienes buscan generar ingresos mediante alquileres.

En este contexto, las ferias inmobiliarias continúan siendo un canal importante para acelerar decisiones de compra. Tale Inmobiliaria indicó que entre el 20% y 30% de las separaciones de viviendas de su portafolio se concretan durante estos eventos o en los días posteriores.

“Por ejemplo, Expo Urbania es una vitrina clave porque reúne a un público que ya está en etapa de decisión. Nos permite no solo mostrar nuestra oferta, sino también concretar ventas en plazos mucho más cortos”, explica Velásquez.

Del 15 al 17 de mayo se realizará la Expo Urbania en el Parque de la Exposición, en Lima, evento que reunirá a desarrolladores inmobiliarios, entidades financieras y potenciales compradores. El encuentro permitirá comparar propuestas de vivienda e inversión en un solo espacio, en un mercado donde la toma de decisiones es cada vez más analítica y competitiva.

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