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Aeropuerto Jorge Chávez: estos son los devíos en la av. Morales Dúarez por la construcción del puente definitivo Santa Rosa

El plan de tránsito contempla vías auxiliares, carriles temporales y orientadores para mantener la circulación vehicular durante las obras

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Obras del puente Santa Rosa modificarán circulación vehicular en una zona clave del Callao. (Foto: Difusión)
Obras del puente Santa Rosa modificarán circulación vehicular en una zona clave del Callao. (Foto: Difusión)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que desde este domingo 17 de mayo entrará en vigencia la primera etapa del plan de desvíos vehiculares en un tramo de la avenida Morales Duárez, como parte de las obras del Proyecto Puente Santa Rosa, infraestructura que conectará de manera definitiva con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La medida contempla restricciones parciales al tránsito entre el jirón Ucayali y la calle 28 de Julio, zona donde se iniciarán los trabajos preliminares del proyecto vial impulsado por Provías Nacional y PMO Vías. Según informó Andina, el objetivo es mejorar la conectividad entre Lima y Callao y facilitar el acceso hacia el aeropuerto y el Puerto del Callao.

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El proyecto del puente definitivo Santa Rosa es considerado una de las principales intervenciones de infraestructura vial vinculadas al nuevo terminal aéreo del Jorge Chávez. La obra busca reducir la congestión vehicular en las vías cercanas y optimizar el tránsito de pasajeros, transporte de carga y vehículos particulares.

fachada del antiguo aeropuerto Jorge Chávez
Así se usará el antiguo aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito Difusión

Obras y cambios en el tránsito vehicular

Durante esta primera etapa se ejecutarán trabajos relacionados con:

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  • Construcción de muros de contención
  • Paso a desnivel
  • Puentes de giro Este y Oeste
  • Ramales de ingreso y salida al aeropuerto
  • Rampas de acceso
  • Puente principal sobre el río Rímac

Las autoridades precisaron que el tránsito no será interrumpido totalmente en la avenida Morales Duárez. Para mantener la circulación vehicular se habilitarán vías auxiliares y carriles temporales en sentido inverso, a fin de reducir el impacto en el desplazamiento de conductores y pasajeros.

Asimismo, se implementó señalización temporal vertical y horizontal, además de ajustes en los tiempos de semaforización. También se contará con orientadores de tránsito en la zona para facilitar el flujo vehicular y peatonal durante la ejecución de las obras.

Nuevo Jorge Chávez: habilitan plan de desvíos por construcción de puente y pasos a desnivel. (Foto: MTC)
Nuevo Jorge Chávez: habilitan plan de desvíos por construcción de puente y pasos a desnivel. (Foto: MTC)

Mejora conexión al nuevo aeropuerto

El Ministerio de Transportes indicó que el plan de desvíos fue elaborado de acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito y coordinado con la Policía de Tránsito de la Región Callao y la Municipalidad Provincial del Callao.

La obra estará a cargo del Consorcio Puente Chalaco y tiene previsto culminar a finales del año 2028. El proyecto forma parte de las intervenciones destinadas a mejorar la integración logística entre Lima y Callao, especialmente en el entorno del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Según detalló el MTC, la infraestructura permitirá contar con un acceso moderno y más seguro hacia el terminal aéreo, además de contribuir al ordenamiento urbano y al mejoramiento paisajístico en una de las principales vías de ingreso al aeropuerto.

LATAM - aeropuerto jorge chavez
LATAM - aeropuerto jorge chavez

Aeropuerto en alerta por hantavirus

El aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao, activó un protocolo sanitario riguroso tras la alarma internacional generada por un brote de hantavirus en el crucero HV Ondius, que dejó tres fallecidos y cinco personas graves por la cepa Andes. Aunque no se han registrado casos en Perú, el Ministerio de Salud implementó un sistema de vigilancia epidemiológica en la terminal aérea principal del país. El protocolo incluye la identificación y aislamiento inmediato de pasajeros con síntomas compatibles, así como la realización de pruebas rápidas para descartar o confirmar el contagio.

El procedimiento establece que, ante la sospecha de infección, el pasajero y quienes hayan tenido contacto cercano serán trasladados a una zona remota para su evaluación clínica. Si se detectan síntomas como fiebre alta o dolores musculares, el paciente será derivado al hospital Alberto Leopoldo Barton para su aislamiento y seguimiento. Las autoridades sanitarias subrayaron que estos lineamientos forman parte del Reglamento Sanitario Internacional y permiten una respuesta rápida ante la posible llegada de enfermedades infecciosas.

Se refuerzan medidas en el aeropuerto Jorge Chávez por posible caso de Hantavirus. TV Perú

La alerta responde a la crisis sanitaria que se desató tras el brote internacional de hantavirus, especialmente tras la llegada del crucero a Tenerife, España, con pasajeros de diferentes nacionalidades. Las autoridades peruanas mantienen controles reforzados tanto en aeropuertos como en puertos, y en coordinación con organismos internacionales, monitorean posibles casos. Aunque el riesgo de transmisión se considera bajo, el sistema de salud permanece en estado de vigilancia y preparado para aislar y tratar cualquier caso sospechoso que se presente.

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