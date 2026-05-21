T’Aqrachullo: así luce el interior del complejo arqueológico de Espinar en Cusco

El sitio presenta edificaciones redondas y rectangulares, con diferencias en muros y acabados (Créditos: Latina)

El complejo arqueológico de T’Aqrachullo, en la provincia cusqueña de Espinar, quedó bajo atención pública tras la difusión de nuevas imágenes del interior de sus recintos. En el lugar se aprecia un conjunto amplio de edificaciones con técnicas constructivas distintas y una distribución que sugiere usos domésticos, ceremoniales y funerarios.

La visita periodística de Latina Televisión aportó registro en video y testimonios locales sobre el sitio. Se identificaron cerca de 600 estructuras, en su mayoría redondas y rectangulares, dentro de un mismo perímetro.

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Ramiro Maquera, especialista de turismo de la municipalidad de Espinar, explicó al medio que la diversidad arquitectónica se relaciona con la convivencia entre incas, kana, colla y guari. Según esa versión, al recorrer el complejo se observan diferencias en la forma, el levantamiento de muros y la terminación de las piedras.

Predominan construcciones redondas y rectangulares dentro de un mismo perímetro, con diferencias visibles en el levantamiento de muros y la terminación de piedras - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El registro muestra construcciones circulares que se asemejan a tambos y otras de planta rectangular. La explicación recogida en el lugar atribuye a los incas un trabajo más fino en los detalles, mientras que kana, colla y guari conservaron acabados más rústicos en varias secciones del asentamiento.

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Uno de los sectores descritos por el equipo fue una explanada de aproximadamente 20 m² con 3 pozos, conectados por canales que conducen agua hacia cada cavidad. La interpretación local sostiene que el sistema no tuvo un fin agrícola, sino una función de observación astronómica y lectura del clima.

De acuerdo con el testimonio difundido, si uno de esos tres se llenaba por completo se interpretaba como un augurio favorable. Luego, en la tarde y la noche, se evaluaba cómo la luz de la luna y las estrellas iluminaba el agua. El hoyo con mayor iluminación se asoció con un pronóstico de clima favorable para la cosecha.

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El complejo se ubica cerca del cruce de 3 cañones y la confluencia de 3 ríos que forman el Apurímac - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La ubicación también aparece como un factor central del sitio. La fortaleza se ubica cerca del cruce de tres cañones, un atractivo natural de Espinar donde confluyen tres ríos que, más adelante, forman el río Apurímac, señalado en el reporte como una ruta que desemboca en el océano Atlántico.

El entorno está dominado por farallones y grandes paredes rocosas con formas irregulares, atribuidas a la erosión por lluvia y al paso del tiempo. Desde los puntos más altos del complejo se aprecia un paisaje abierto, con elevación natural y un horizonte despejado en varias tomas del material audiovisual.

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En materia de control, el medio indicó que el flujo de visitantes oscila entre 20 y 50 personas diarias. La mayoría corresponde a residentes del área y a viajeros que llegan desde Arequipa. Por ahora hay guardianía del Ministerio de Cultura, pero no se reportó presencia policial permanente.

Las diferencias de acabado en muros se plantean como un indicador para distinguir técnicas asociadas a incas frente a otros grupos mencionados - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Ese escenario deja el ingreso con pocas restricciones operativas: las personas pueden recorrer recintos, acercarse a muros y transitar por el sector descrito como “centro astronómico”, siempre bajo condiciones básicas de cuidado y sin dejar residuos. El equipo advirtió que el crecimiento del interés turístico exige medidas de protección más claras.

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El acceso tampoco cuenta con un sistema de transporte regular. El trayecto desde Espinar toma aproximadamente 1 hora, sin edificaciones ni instituciones cercanas en gran parte del camino. No hay un bus público directo; para llegar se requiere movilidad privada o coordinación con la municipalidad para orientación y guiado.

Sobre objetos asociados al sitio, el corresponsal mencionó utensilios y piezas de metales, además de restos de vajilla. También indicó que ese material quedó bajo resguardo de la DDC del Cusco y que se proyecta un museo en la provincia para exhibir lo hallado al público.

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