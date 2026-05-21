Perú

Delia Espinoza denuncia que magistrado del TC adelantó opinión y pide su abstención en caso JNJ vs. PJ

Exfiscal de la Nación requiere que Gustavo Gutiérrez Ticse no intervenga en la demanda competencial porque “generaría una duda razonable sobre la neutralidad del órgano colegiado”

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Durante una audiencia pública remota del Pleno del Tribunal Constitucional, el magistrado Gutiérrez Ticse compara la situación de Vladimir Cerrón con el de Delia Espinoza

La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, denunció que el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse adelantó opinión sobre la demanda competencial de la Junta Nacional de Justicia contra el Poder Judicial.

Como se recuerda, la JNJ recurrió al Tribunal Constitucional para no cumplir con la medida cautelar que ordenaba reponer a Espinoza como fiscal de la Nación, por haberse vulnerado sus derechos durante el proceso disciplinario a cargo de los consejeros.

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A través de un escrito, Delia Espinoza ha pedido formalmente la abstención del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse en este caso debido a que habría adelantado opinión durante la audiencia donde se debatió el habeas corpus del prófugo Vladimir Cerrón. Allí el tribuno preguntó a Humberto Abanto si consideraba que, al igual que el excandidato, la exfiscal de la Nación hizo uso de su “derecho a la resistencia” ante una resolución.

“Cómo se podría enfocar este punto de la entonces fiscal de la Nación Delia Espinoza, que pese a que había un mandato, una orden de la Junta Nacional de Justicia –que es un órgano constitucional autónomo, no es un órgano administrativo como está tratando de decir, es un Poder del Estado, prácticamente–; sin embargo, la señora consideró que no debía cumplir ese mandato porque le faltaba A o B razones. Entonces, ella también ejerció un derecho de resistencia", fue la pregunta.

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Escrito de Delia Espinoza
Escrito de Delia Espinoza

Para la decana del CAL, la opinión de Gutiérrez presupone “la validez del mandato de la JNJ, la improcedencia de cuestionarlo en sede judicial y una lectura reprochable de mi conducta como un ‘desacato’ a una orden legítima”. Por ello, consideró que adelantó opinión y que corresponde que se abstenga de seguir conociendo el caso, participar en la audiencia e intervenir en la resolución.

“Su participación, luego de haber adelantado opinión y mostrado una actitud ostensiblemente hostil hacia la suscrita, generaría una duda razonable sobre la neutralidad del órgano colegiado y afectaría la confianza en la decisión que se adopte”, indicó.

Delia Espinoza con lentes y blazer oscuro, mirando a la derecha. A la izquierda, un círculo naranja sobrepuesto muestra el rostro de Gustavo Gutiérrez Ticse con gafas.
La fiscal Delia Espinoza mira atentamente, mientras la imagen de Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, aparece en un círculo sobrepuesto en esta importante reunión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuestiona que audiencia sea en Huánuco

La demanda competencial de la JNJ contra el PJ fue admitida a trámite y la audiencia se llevará a cabo hoy jueves 21 de mayo, pero no en la sede del TC en Lima, sino en la sede de la Corte Superior de Huánuco. Delia Espinoza también cuestiona esto.

Si bien reconoce que “audiencias descentralizadas constituye, en principio, una manifestación positiva d e transparencia y acercamiento de la justicia constitucional a la ciudadanía”; sin embargo, ninguno de los casos que el TC verá no guarda relación Huánuco.

“En mi condición de tercera con interés legítimo, ya de por sí cuento con una participación limitada en e l proceso; disponer que la audiencia se lleve a cabo en una ciudad distinta a aquella donde radican las partes y se desarrollaron los hechos agrava esa situación, al introducir barreras adicionales para ejercer mi derecho a participar de manera efectiva en la audiencia, coordinar con defensa técnica y asegurar mi presencia física en un acto procesal de evidente relevancia para mis derechos”, se lee en el escrito.

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