Hijo del actor mexicano Jorge Salinas sorprende al aparecer en ‘Esto es Guerra’ como postulante: busca quedarse en reality peruano

Santiago Salinas, modelo e hijo del famoso intérprete mexicano, se suma al casting del programa, que atraviesa un proceso de recambio con participación de nuevos talentos. Esto es Guerra/ América TV

El programa juvenil ‘Esto es Guerra’ inició una nueva etapa de recambio en su elenco y sorprendió en una de sus últimas ediciones al presentar como postulante a Santiago Salinas, hijo del reconocido actor mexicano Jorge Salinas. La noticia generó repercusión inmediata entre los seguidores del reality y fanáticos de las telenovelas, quienes no tardaron en reconocerlo y manifestar su apoyo al joven aspirante a través de redes sociales.

El ingreso de Salinas al popular formato de competencia física y talento se da en un contexto de renovación del show, que busca refrescar su plantel con rostros nuevos y figuras atractivas para el público joven.

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La producción de ‘Esto es Guerra’ presentó el martes 19 de mayo a seis nuevos candidatos, entre los que Santiago Salinas acaparó la atención tanto en el estudio como en plataformas digitales. Los conductores Mathías Brivio y Katia Palma explicaron que los postulantes deberán atravesar un proceso de selección en vivo, enfrentando diferentes pruebas que medirán su destreza física y carisma frente a las cámaras. “Vamos a ver cómo se desempeñan en diferentes pruebas. No sabemos cuántos quedarán. Lo que sí sabemos es que cada vez que entran nuevos, salen participantes que ya están en el programa”, detalló Brivio en el arranque del programa.

y despierta expectativa en la audiencia El hijo de Jorge Salinas busca un lugar en ‘Esto es guerra’. IG

El arribo de Salinas, hijo del primer actor Jorge Salinas, despertó un interés especial por tratarse de la primera incursión mediática del joven en el mundo del entretenimiento peruano. A través de sus cuentas en redes sociales, Santiago compartió imágenes desde el set de grabación y escribió: “¿En qué equipo creen que quedemos? Los leo”, invitando a sus seguidores a opinar sobre su posible integración a uno de los equipos emblemáticos del reality. El post recibió múltiples mensajes de aliento como “Buena hermano. Rómpela”, “Vamos con todo” y “The best warrior”, evidenciando el entusiasmo de la audiencia ante su debut televisivo.

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Santiago Salinas sorprende al aparecer en el casting en vivo de Esto es Guerra. IG

De México para Perú

Santiago Salinas cuenta con más de 28.000 seguidores en Instagram y se desempeña como modelo. Su llegada a la televisión despierta curiosidad también por su entorno familiar: tiene un hermano gemelo, Jorge Emilio, y cuatro hermanos más, todos descendientes de uno de los actores más populares de la televisión mexicana.

Jorge Salinas ha protagonizado recordados melodramas como ‘La que no podía amar’, ‘Mi corazón es tuyo’, ‘Pasión y poder’, ‘Tres mujeres’, ‘Fuego en la sangre’ y ‘Mariana de la noche’. La trayectoria de su padre y el peso del apellido Salinas agregan un componente de expectativa sobre el desempeño de Santiago en las pruebas del reality.

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El formato de ‘Esto es guerra’, producido por América Televisión en Perú, estructura su dinámica a partir de competencias físicas y retos de habilidad donde los participantes buscan consolidar su lugar en el programa. La edición actual atraviesa una etapa de recambio, lo que implica que los nuevos aspirantes deben superar a integrantes históricos para conseguir un cupo fijo en el elenco. Además de Santiago Salinas, los otros postulantes presentados fueron Hamid, Fabrizio, Álvaro, Stefano y Piero, todos dispuestos a asumir los desafíos y captar la atención del público.

El seguimiento a la participación de Santiago Salinas promete convertirse en uno de los focos de atención de la nueva temporada, tanto por la expectativa en torno a su rendimiento físico como por el interés que despierta su vínculo con el mundo del espectáculo mexicano.

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La postulación de Santiago Salinas, descendiente del reconocido actor mexicano, genera expectativa.