Perú

Congreso de la República: buscan restringir acceso a extranjeros a determinados puestos del sector público

La iniciativa presentada por Wilson Soto, legislador de Acción Popular, propone limitar la participación de personas sin nacionalidad peruana en entidades estatales vinculadas con la defensa, la inteligencia, el sistema electoral y otras áreas consideradas estratégicas

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En este grupo se identificó a cuatro extranjeros con requisitorias, tres de Perú y una internacional.
El Congreso debate la ley para restringir el acceso de ciudadanos extranjeros a cargos estatales con información clasificada en Perú. (Andina)

El Congreso de la República podría debatir un proyecto de ley que propone restringir el acceso de ciudadanos extranjeros a cargos estatales vinculados al manejo de información clasificada y la seguridad nacional.

La iniciativa, presentada por el congresista Wilson Soto Palacios, representante de la bancada de Acción Popular, generó atención por las implicancias que plantea para la administración pública y la protección de datos críticos del Estado.

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La propuesta legislativa, registrada como PL 14645/2025-CR, busca limitar la presencia de personal extranjero en entidades públicas que gestionan información estratégica del Estado. Entre los sectores comprendidos se encuentran defensa, inteligencia, orden interno, ciberseguridad y el sistema electoral.

Según el texto, el objetivo es evitar que individuos sin nacionalidad peruana accedan a funciones que puedan comprometer la soberanía nacional.

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La propuesta establece restricciones para extranjeros en entidades clave como defensa, inteligencia, ciberseguridad, sistema electoral y orden interno. (REUTERS/Angela Ponce)
La propuesta establece restricciones para extranjeros en entidades clave como defensa, inteligencia, ciberseguridad, sistema electoral y orden interno. (REUTERS/Angela Ponce)

El documento define conceptos clave como “información clasificada”, “datos sensibles” y “personal extranjero”. Se especifica que la restricción afecta a cargos en organismos del Sistema de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Migraciones, inteligencia antiterrorista y organismos electorales. La medida también alcanzaría a puestos de alta dirección en empresas estatales vinculadas con recursos estratégicos.

El proyecto establece que, si llegara a aprobarse, el Poder Ejecutivo debe aprobar y actualizar cada año una lista con los cargos críticos donde no podrá desempeñarse personal extranjero, a través de un decreto supremo.

Entre las entidades incluidas figuran la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Migraciones y el Ministerio de Defensa.

La fórmula legal

Bajo la denominación “Ley que restringe el ingreso de extranjeros al servicio público para evitar el manejo de información clasificada, datos sensibles o funciones vinculadas a la seguridad nacional”, el texto fija lineamientos claros para el acceso a estos cargos.

Congresista Wilson Soto presentó proyecto de ley que no permitiría que el REINFO vuelva a extenderse. (Foto: Congreso)
El proyecto PL 14645/2025-CR de Wilson Soto Palacios busca limitar el ingreso de personal extranjero a sectores estratégicos del Estado. (Congreso)

El artículo 1 señala que la ley busca establecer restricciones y medidas de seguridad para el acceso y desempeño de personal extranjero en el servicio público, orientadas a prevenir el manejo no autorizado de información clasificada o funciones críticas para la seguridad nacional.

El ámbito de aplicación abarca a todas las entidades del sector público que manejen información considerada clasificada, datos sensibles o funciones vinculadas a la seguridad nacional y a los sectores estratégicos del Estado.

Entre las definiciones incluidas, la iniciativa precisa que la información clasificada se refiere a material considerado secreto, reservado o confidencial por ley, cuyo conocimiento no autorizado podría afectar la soberanía, integridad territorial, intereses estratégicos o la integridad de las personas.

Los datos sensibles corresponden a información personal cuyo acceso injustificado podría vulnerar derechos fundamentales. Además, se define al personal extranjero como cualquier ciudadano extranjero, apátrida o persona con doble nacionalidad que no incluya la peruana, sin distinción de residencia.

Perú emite 36 resoluciones de expulsión de extranjeros en el distrito de San Martín de Porres
La iniciativa define información clasificada, datos sensibles y personal extranjero para uniformar criterios en la administración pública. (Migraciones)

El texto incorpora el concepto de evaluación de seguridad, un procedimiento destinado a determinar la idoneidad y confiabilidad de quienes accedan a información clasificada. Este proceso involucra entrevistas personales, verificación de antecedentes penales, policiales y migratorios, análisis de situación patrimonial, estudios de vínculos con organizaciones ilícitas o extranjeras, y evaluación psicológica de confiabilidad.

Restricciones y sanciones

La normativa propuesta prohíbe el acceso de personal extranjero a los siguientes cargos:

  • Dirección, jefatura y personal operativo con acceso a información calificada como “secreto nacional” o “ultrasecreto” en organismos de defensa e inteligencia.
  • Mandos operativos, estratégicos y de planificación en la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
  • Personal encargado de la custodia física, lógica o administrativa de instalaciones críticas de seguridad, como centros de comando o repositorios de información clasificada.
  • Funcionarios responsables de control migratorio, fiscalización de fronteras o inteligencia antiterrorista.
  • Altos directivos en empresas estatales que administren recursos naturales estratégicos.
  • Servidores del sistema electoral.
senadores
El proyecto fija sanciones administrativas que incluyen destitución e inhabilitación para funcionarios que incumplan las restricciones. (Congreso)

De promulgarse el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo deberá aprobar y mantener actualizada una lista de estos cargos a través de un decreto supremo, incorporando especialmente puestos en Migraciones, ONPE, JNE, RENIEC, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y otras entidades determinadas por criterios de seguridad e interés público.

El articulado establece un esquema de infracciones y sanciones administrativas para funcionarios que incumplan la ley. Entre las faltas figuran:

  • Infracción leve: Omitir la evaluación de seguridad requerida para un puesto, sancionada con amonestación escrita.
  • Infracción grave: Permitir el acceso de personal extranjero a información clasificada sin autorización previa, sancionada con suspensión sin goce de haber por treinta días.
  • Infracción muy grave: Revelar o entregar de manera dolosa información clasificada a personal extranjero no autorizado, o designar a extranjeros en cargos restringidos, sancionada con destitución e inhabilitación de uno a cinco años, además de la posible responsabilidad penal.

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