Australiano que cayó a precipicio camino a Machu Picchu sigue desaparecido e intensifican su búsqueda

Matthew Cameron Patron desaparece tras caer a un barranco mientras recorría el Camino Inca hacia Machu Picchu, según autoridades locales. (Andina)

La desaparición de Matthew Cameron Patron, ciudadano australiano de 53 años, mantiene movilizados a equipos de emergencia en el Camino Inca, uno de los senderos turísticos más emblemáticos de Cusco, Perú.

El incidente ocurrió la tarde del pasado 20 de mayo, cuando el turista se precipitó a un barranco en una zona de difícil acceso cerca del sector conocido como Wiñayhuayna e Inti Punku, a escasos kilómetros de la ciudadela de Machu Picchu.

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Según reportó RPP Noticias, las autoridades intensificaron las labores de búsqueda tras la caída del excursionista, quien permanece desaparecido.

El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 13:30 horas del miércoles, cuando un grupo de excursionistas, entre los que se encontraba Patron, avanzaba junto a guías oficiales por el tramo comprendido entre Wiñayhuayna e Inti Punku.

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FOTO DE ARCHIVO: Una vista general de la ciudadela inca de Machu Picchu se ve en Cusco, Perú. 2 de diciembre 2014. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil/Archivo

Los acompañantes alertaron de inmediato a las autoridades tras presenciar la caída del visitante por un barranco, hecho que permitió activar con rapidez el protocolo de emergencia.

El tramo donde ocurrió la emergencia es reconocido por su dificultad, ya que posee pendientes pronunciadas y sectores angostos, lo que complica tanto el tránsito de los caminantes como el acceso de los rescatistas.

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La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco detalló en un comunicado oficial que el turista “habría caído a un precipicio en una zona cercana al sector conocido como ‘Cincuenta Gradas’”.

Operativo de rescate

El reciente reporte de RPP Noticias subraya la participación coordinada de personal especializado en rescate del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, guardaparques, brigadas de emergencia, efectivos de la Comisaría de Machu Picchu y miembros del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Las brigadas emplean técnicas de progresión vertical para desplazarse por la escarpada geografía del área afectada.

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Turista cayó por un barranco mientras recorría el Camino Inca rumbo a Machu Picchu. (Composición: Infobae)

Durante las labores de rastreo, los equipos localizaron algunas pertenencias que, según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, “podrían corresponder al ciudadano desaparecido”. Las pesquisas y la búsqueda continúan bajo la coordinación del personal especializado, con apoyo de la Policía Nacional del Perú como parte del Sistema de Comando de Incidentes.

Dificultades para el rescate

La zona donde se produjo el accidente presenta obstáculos naturales que dificultan la operación. La vegetación espesa y las profundidades de la pendiente impiden el avance rápido de los rescatistas. El terreno, caracterizado por su inclinación y caminos estrechos, exige el uso de herramientas y técnicas específicas para descender con seguridad.

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Testigos indicaron que el turista no habría llegado hasta el fondo del barranco, ya que algunas versiones sostienen que quedó suspendido en una parte intermedia de la pendiente. Esta circunstancia ha guiado el enfoque de las brigadas hacia zonas concretas donde se presume podría encontrarse Patron.

Las brigadas emplean técnicas de progresión vertical y herramientas especiales para descender por el terreno escarpado que complica la operación de rescate.

Reacciones e impacto

La emergencia ha generado preocupación entre los visitantes y operadores turísticos de la región. El Camino Inca, parte de la red del Qhapaq Ñan, es una de las rutas más transitadas por quienes buscan llegar a la antigua ciudadela incaica y disfrutar de vistas panorámicas de Machu Picchu. El grupo de excursionistas al que pertenecía Matthew Cameron Patron se encontraba a unos 45 minutos de culminar la caminata cuando ocurrió el accidente, según los reportes oficiales.

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La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y las autoridades regionales han reiterado la importancia de extremar precauciones en los tramos de mayor riesgo y han señalado que las investigaciones sobre las causas del accidente permanecen abiertas.

Hasta el último reporte difundido, no se ha confirmado el estado ni el paradero de Matthew Cameron Patron. Los equipos de rescate, en coordinación con la Policía Nacional y las brigadas del parque arqueológico, mantienen las operaciones en la zona, reforzando los esfuerzos para localizar al ciudadano australiano.

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La situación permanece en desarrollo, mientras las autoridades y familiares aguardan novedades sobre el desenlace de esta búsqueda en uno de los paisajes más emblemáticos de los Andes peruanos.