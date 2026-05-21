Este año, mamá salió ganando: la venta de joyas rompió récord en Perú por el Día de la Madre

Las joyerías de plata, carteras y accesorios de moda reportaron subas significativas, de hasta 35%, impulsando el comercio minorista. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

El Día de la Madre volvió a marcar un hito en el calendario comercial peruano. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas durante la campaña de 2026 aumentaron hasta 9% respecto al año anterior, con un movimiento comercial que alcanzó los S/3.650 millones.

Este incremento resalta la importancia de la fecha, que no solo representa un momento de homenaje familiar, sino también una oportunidad clave para miles de comercios en el país.

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Joyería y accesorios, los preferidos

Un análisis realizado por Bsale, empresa especializada en gestión omnicanal de ventas, señaló que las categorías con mayor crecimiento durante el Día de la Madre fueron Joyerías de plata y Metales preciosos, con un crecimiento del 35%.

También se observó un avance en Carteras, Accesorios de moda y Bisutería, que subieron un 27%. Los productos de Belleza y Estética crecieron un 19%.

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Los artículos más demandados se ubicaron en el segmento de cuidado personal, mostrando una marcada preferencia por opciones asociadas al bienestar, accesorios y detalles personalizados. De acuerdo con Bsale, esta tendencia responde a la búsqueda de regalos con valor emocional y utilidad cotidiana para las madres.

La preferencia de los consumidores peruanos por productos de belleza y detalles personalizados se acentuó en la campaña del Día de la Madre.

Experiencias y entretenimiento ganan terreno

El sector de entretenimiento mostró un dinamismo destacado. El segmento de venta de entradas y experiencias reportó un crecimiento del 22% respecto al año anterior.

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Las familias optaron por regalar actividades y momentos especiales, como conciertos, funciones teatrales o cenas temáticas, incorporando nuevas formas de celebración más allá de los obsequios materiales.

Esta tendencia refleja una evolución en los hábitos de consumo, donde las experiencias compartidas adquieren un lugar relevante como parte de la conmemoración del Día de la Madre, según el informe de Bsale.

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Textiles y moda impulsan la demanda de insumos

Otro de los segmentos con mayor crecimiento fue el de telas y textiles por metro, que experimentó un incremento del 38%.

Este comportamiento se asoció principalmente a la demanda de insumos para confección y abastecimiento de comercios vinculados a la moda y vestimenta durante la temporada.

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El informe de Bsale indica que la industria textil aprovechó la campaña para responder al aumento de pedidos personalizados y ventas directas.

El sector de telas y textiles lideró el crecimiento durante el Día de la Madre, con un incremento del 38% en ventas según Bsale.

Planificación y tecnología, claves para el éxito comercial

Según Carla Follegatti, Country Manager de Bsale, las fechas como el Día de la Madre permiten identificar patrones de consumo y subrayan la necesidad de que los negocios estén preparados para picos de demanda.

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“Hoy, tener visibilidad sobre ventas, inventario y horarios de mayor movimiento se vuelve clave para tomar mejores decisiones”, afirmó la ejecutiva.

La gestión eficiente incluye anticipar el stock, identificar los productos de mayor demanda y contar con información de ventas en tiempo real. Estas herramientas resultan fundamentales para evitar quiebres de inventario y optimizar la operación, especialmente en campañas de alta demanda.

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Claves para potenciar las ventas en fechas especiales

Finalmente, Bsale destacó tres recomendaciones para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) mejoren su desempeño en campañas comerciales:

Anticipar el inventario y analizar las categorías más exitosas en años previos para responder con rapidez a los picos de ventas.

Identificar los horarios de mayor movimiento y reforzar canales digitales para optimizar la atención al cliente.

Utilizar sistemas que permitan visibilidad en tiempo real del inventario, métodos de pago y comportamiento de compra, facilitando la toma de decisiones.

La campaña del Día de la Madre demostró que la capacidad de adaptación y la integración de tecnología en la gestión comercial pueden marcar una diferencia decisiva en la competitividad de los negocios peruanos durante las temporadas de mayor consumo.

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