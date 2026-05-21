Campaña de salud gratis para este 22 de mayo: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

La Municipalidad de Puente Piedra anunció que llevará a cabo una campaña de salud gratuita para este viernes 22 de mayo con atención desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m. en el parque del A. H. Jerusalén Jesús Zona Norte.
La comuna informó que la jornada busca acercar prestaciones médicas y orientación preventiva a los vecinos del distrito en una sola mañana de evaluación y consejería.
PUBLICIDAD
También se recomienda acudir temprano debido a la alta demanda prevista, ya que en este tipo de convocatorias suelen formarse colas extensas desde las primeras horas.
La actividad reunirá varias especialidades y módulos de descarte, con énfasis en prevención y control. El municipio indicó que la atención se brindará por orden de llegada y que el objetivo es facilitar evaluaciones básicas, tamizajes y orientación, en especial para personas que no acceden con rapidez a consultas regulares.
PUBLICIDAD
Servicios de salud
- Triaje: control inicial de signos vitales y priorización de atención.
- Medicina general: consulta clínica y orientación de cuidados básicos.
- Odontología: evaluación bucal y recomendaciones de higiene.
- Fluorización: aplicación de flúor para prevención de caries.
- Optometría: revisión de agudeza visual y orientación por hallazgos.
- Obstetricia: consejería en salud sexual y reproductiva.
- Nutrición: evaluación alimentaria y pautas de mejora.
- Sesión educativa de nutrición: charla breve sobre hábitos y porciones.
- Despistaje de tuberculosis: evaluación de riesgo y tamizaje según criterio.
- Prueba molecular VPH (mujeres 30 a 49 años): prueba para detección del virus del papiloma humano.
- Vacunas: aplicación según esquema y disponibilidad.
- Terapia física: orientación por molestias musculares o articulares.
- Despistaje de cáncer PSA y de piel: tamizaje orientativo para próstata y lesiones cutáneas.
- Laboratorio: toma de muestras y pruebas básicas según módulo.
- Psicología: consejería y orientación en bienestar emocional.
- Podología: revisión de pies y cuidado preventivo.
- Descarte de VIH: prueba de tamizaje y consejería previa y posterior.
- Crecimiento y desarrollo (0 a 11 años): control infantil y seguimiento de indicadores.
Servicios variados
- Corte de cabello: atención básica gratuita para público asistente.
- Caritas pintadas: pintado facial para niñas y niños durante la jornada.
La municipalidad señaló que la campaña está dirigida a vecinos que busquen una evaluación rápida o un control preventivo, con énfasis en detección temprana y educación en salud. También recordó que el documento de identidad resulta necesario para el registro y el orden de atención.
Beneficios de la campaña de salud gratis
- Reducen barreras económicas: ofrecen consultas y tamizajes sin costo para familias con presupuesto limitado.
- Favorecen detección temprana: identifican factores de riesgo y signos iniciales de enfermedades frecuentes.
- Ordenan prioridades de atención: el triaje ayuda a derivar casos urgentes o que requieren seguimiento.
- Actualizan esquemas de inmunización: facilitan acceso a vacunas y refuerzos según disponibilidad.
- Mejoran educación sanitaria: brindan orientación práctica sobre alimentación, higiene, salud sexual y autocuidado.
- Acercan servicios al barrio: disminuyen tiempos y gastos de traslado hacia centros de salud.
- Promueven controles infantiles: apoyan seguimiento de crecimiento y desarrollo en niñas y niños.
- Derivan a establecimientos: conectan a pacientes con postas u hospitales para diagnóstico y tratamiento.
- Fortalecen prevención comunitaria: impulsan hábitos saludables y disminuyen riesgos en la población.
- Aumentan registro y trazabilidad: el DNI permite ordenar atención y facilitar referencias posteriores.