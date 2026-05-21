Campaña de salud gratis para este 22 de mayo: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

Se recomienda acudir temprano por la alta demanda prevista y la formación de colas extensas desde las primeras horas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Puente Piedra anunció que llevará a cabo una campaña de salud gratuita para este viernes 22 de mayo con atención desde las 8:00 a. m. hasta las 12:30 p. m. en el parque del A. H. Jerusalén Jesús Zona Norte.

La comuna informó que la jornada busca acercar prestaciones médicas y orientación preventiva a los vecinos del distrito en una sola mañana de evaluación y consejería.

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También se recomienda acudir temprano debido a la alta demanda prevista, ya que en este tipo de convocatorias suelen formarse colas extensas desde las primeras horas.

La actividad reunirá varias especialidades y módulos de descarte, con énfasis en prevención y control. El municipio indicó que la atención se brindará por orden de llegada y que el objetivo es facilitar evaluaciones básicas, tamizajes y orientación, en especial para personas que no acceden con rapidez a consultas regulares.

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La campaña ofrecerá servicios clínicos y preventivos, entre ellos triaje, medicina general, odontología, optometría, obstetricia, entre otros - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Servicios de salud

Triaje: control inicial de signos vitales y priorización de atención.

Medicina general: consulta clínica y orientación de cuidados básicos.

Odontología: evaluación bucal y recomendaciones de higiene.

Fluorización: aplicación de flúor para prevención de caries.

Optometría: revisión de agudeza visual y orientación por hallazgos.

Obstetricia: consejería en salud sexual y reproductiva.

Nutrición: evaluación alimentaria y pautas de mejora.

Sesión educativa de nutrición: charla breve sobre hábitos y porciones.

Despistaje de tuberculosis: evaluación de riesgo y tamizaje según criterio.

Prueba molecular VPH (mujeres 30 a 49 años): prueba para detección del virus del papiloma humano.

Vacunas: aplicación según esquema y disponibilidad.

Terapia física: orientación por molestias musculares o articulares.

Despistaje de cáncer PSA y de piel: tamizaje orientativo para próstata y lesiones cutáneas.

Laboratorio: toma de muestras y pruebas básicas según módulo.

Psicología: consejería y orientación en bienestar emocional.

Podología: revisión de pies y cuidado preventivo.

Descarte de VIH: prueba de tamizaje y consejería previa y posterior.

Crecimiento y desarrollo (0 a 11 años): control infantil y seguimiento de indicadores.

La campaña se llevará a cabo este viernes 22 de mayo - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

Servicios variados

Corte de cabello: atención básica gratuita para público asistente.

Caritas pintadas: pintado facial para niñas y niños durante la jornada.

La municipalidad señaló que la campaña está dirigida a vecinos que busquen una evaluación rápida o un control preventivo, con énfasis en detección temprana y educación en salud. También recordó que el documento de identidad resulta necesario para el registro y el orden de atención.

La Municipalidad de Puente Piedra organizará una campaña de salud gratuita este viernes 22 de mayo - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Beneficios de la campaña de salud gratis

Reducen barreras económicas: ofrecen consultas y tamizajes sin costo para familias con presupuesto limitado.

Favorecen detección temprana: identifican factores de riesgo y signos iniciales de enfermedades frecuentes.

Ordenan prioridades de atención: el triaje ayuda a derivar casos urgentes o que requieren seguimiento.

Actualizan esquemas de inmunización: facilitan acceso a vacunas y refuerzos según disponibilidad.

Mejoran educación sanitaria: brindan orientación práctica sobre alimentación, higiene, salud sexual y autocuidado.

Acercan servicios al barrio: disminuyen tiempos y gastos de traslado hacia centros de salud.

Promueven controles infantiles: apoyan seguimiento de crecimiento y desarrollo en niñas y niños.

Derivan a establecimientos: conectan a pacientes con postas u hospitales para diagnóstico y tratamiento.

Fortalecen prevención comunitaria: impulsan hábitos saludables y disminuyen riesgos en la población.

Aumentan registro y trazabilidad: el DNI permite ordenar atención y facilitar referencias posteriores.