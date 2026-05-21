“Le han destrozado la cara”: Adolescentes fueron brutalmente golpeados y asesinados en Puno

Este reportaje noticioso documenta los eventos en Azángaro, Puno. Las imágenes muestran a personas en una ladera durante el día, seguida de multitudes en un entorno nocturno. Se observa una entrevista con un familiar de las víctimas y una procesión con un ataúd blanco adornado con flores, transportado por varias personas. Las escenas reflejan la conmoción pública tras el asesinato de adolescentes en la localidad.

Un violento y confuso crimen ha conmocionado a la provincia de Azángaro, en la región Puno, donde una pareja de adolescentes fue encontrada sin vida en un mirador ubicado frente a la pequeña capilla de la Virgen de Copacabana, en el cerro Choquechambi, un punto frecuentado por vecinos y visitantes de la zona.

El hallazgo se produjo cuando moradores del sector advirtieron la presencia de dos cuerpos tendidos en el suelo, aparentemente inconscientes. De inmediato dieron aviso a la Policía, que llegó al lugar y confirmó que ambos jóvenes ya no presentaban signos vitales. Según las primeras diligencias, las víctimas habrían sido asesinadas el último domingo 17 de mayo, presuntamente a pedradas y golpes en la cabeza, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

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Las investigaciones iniciales señalan que el crimen presenta signos de extrema violencia. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado identificar a los responsables ni establecer con precisión el móvil del doble homicidio, lo que ha generado preocupación e indignación en la población de la zona altiplánica.

Dos individuos yacen en el suelo de un área exterior en Azangaro, en una escena que requiere investigación de las autoridades locales. (Latina)

De acuerdo con el testimonio del hermano de la adolescente de 16 años, la joven habría sido víctima de abuso sexual antes de su muerte. El familiar también aseguró que su hermana, quien era deportista y jugadora de fútbol, intentó defenderse hasta el final. “Porque mi menor sabe defenderse; es futbolista y tiene entrenamiento. Por eso creo que se defendió mucho y por eso le destrozaron la cara”, señaló.

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Asimismo, el mismo familiar sostuvo que la violencia del ataque fue tal que el rostro de la menor quedó irreconocible, por lo que la identificación se realizó principalmente a través de sus pertenencias personales y características físicas.

En cuanto al otro adolescente, un joven de 17 años, las versiones familiares indican que no residía en Azángaro, sino en una comunidad cercana, y que habría acudido al lugar el domingo como parte de una salida recreativa o paseo. Su cuerpo también presentaba múltiples golpes en la cabeza, según las primeras evaluaciones.

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Otro familiar de las víctimas exigió justicia y pidió que las autoridades no detengan las investigaciones hasta dar con los responsables. “Simplemente, al pedido de la familia, con el fin de exigir la justicia que ambas familias piden”, manifestó.

Asimismo, los deudos hicieron un llamado público a la población para que cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido la proporcione, incluso de manera anónima, a fin de contribuir con el esclarecimiento del caso. “Fiscalía, al Poder Judicial, que siga con esta investigación hasta dar con el paradero de los responsables”, solicitaron.

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En medio del profundo dolor, las familias despidieron a los adolescentes en la plaza principal de Azángaro, donde realizaron un último adiós marcado por pedidos de justicia y condena al brutal crimen que ha dejado en shock a toda la comunidad. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los responsables.

Cientos de personas asisten a un funeral nocturno en Azangaro, Puno, para despedir a las víctimas de la violencia, incluyendo al joven Adrien Misigaro, con dos ataúdes blancos en primer plano. (Latina)

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.