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“Era amplio favorito a ganar el grupo e hizo un papelón”, la furiosa reacción de prensa uruguaya tras empate de Nacional ante Universitario

El ‘decano’ no pudo hacer respetar la casa y cedió una igualdad ante la ‘U’, que estrenó a Héctor Cúper como DT, lo que generó el malestar en los medios ‘charrúas’

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La furiosa reacción de prensa uruguaya tras empate de Nacional ante Universitario en Copa Libertadores 2026. - créditos: AP
La furiosa reacción de prensa uruguaya tras empate de Nacional ante Universitario en Copa Libertadores 2026. - créditos: AP

El empate sin goles de Universitario de Deportes ante Nacional de Uruguay en Montevideo, correspondiente a la quinta fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026, dejó una sensación amarga en la prensa local. El partido no solo marcó el debut de Héctor Cúper como entrenador de la ‘U’, sino que también significó el golpe definitivo a las aspiraciones del ‘decano’, que partía como favorito en la zona y ahora solo le queda pelear por un cupo en la Copa Sudamericana.

El desarrollo del encuentro estuvo signado por la falta de profundidad ofensiva del ‘bolso’, que no logró inquietar al arquero defendido por Miguel Vargas y terminó despidiéndose prematuramente del sueño continental.

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La jugada más clara del partido la protagonizó Martín Pérez Guedes, quien tras una gran acción de Sekou Gassama erró la ocasión que pudo cambiar el rumbo del resultado. El desenlace, lejos de conformar a la hinchada local, desató una ola de críticas y frustración en los medios más influyentes del país.

El cuadro 'crema' rescató un empate de visita y sueña con la clasificación a octavos de final - Crédito: ESPN.

Ovación

La cobertura de Ovación no escatimó calificativos para describir la actuación de Nacional. El medio tituló el resultado como “el papelón de Nacional en la Libertadores”, subrayando que el equipo no atacó a Universitario y terminó eliminado con la desaprobación manifiesta de sus hinchas. Para esta publicación, “Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores a una fecha del final en un grupo donde era el amplio favorito a ganarlo”.

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Además, insistió en que Nacional mostró “un equipo sin actitud, sin funcionamiento y con rendimientos muy bajos”. El análisis fue lapidario sobre el cierre: el panorama en el final del partido fue “desolador”, ya que ni siquiera lograron rematar al arco rival en su propio estadio. El medio relató que la reacción en las tribunas fue de furia, con abucheos y cánticos exigiendo más actitud, mientras el equipo se despedía de la Libertadores a falta de una fecha.

Reacción de Ovación tras el Nacional vs Universitario por Copa Libertadores 2026. - captura: Ovación
Reacción de Ovación tras el Nacional vs Universitario por Copa Libertadores 2026. - captura: Ovación

El Observador

Para El Observador, el desempeño de Nacional fue “pobrísimo” y la eliminación, a falta de una jornada, resultó inevitable. El medio enfatizó que los dirigidos por Jorge Bava “tocaron fondo en su juego”, sin mostrar absolutamente nada en el momento más determinante del semestre.

La crónica remarca la mala imagen que dejó el equipo ante su gente, que lo despidió con silbidos en todo el estadio. Ahora, según El Observador, al club solo le queda apostar por la Copa Sudamericana, un premio consuelo que no compensa la decepción de quedarse fuera del máximo torneo continental de clubes.

Reacción de El Observador al empate de Nacional ante Universitario en Copa Libertadores 2026. - captura: El Observador
Reacción de El Observador al empate de Nacional ante Universitario en Copa Libertadores 2026. - captura: El Observador

ESPN Uruguay

Desde ESPN Uruguay se señaló el mismo desenlace: “Nacional empató con Universitario y quedó eliminado de la CONMEBOL Libertadores”. El análisis del canal deportivo recalcó que la igualdad dejó al ‘bolso’ sin posibilidades de avanzar a octavos de final, limitando sus aspiraciones a la Sudamericana.

ESPN destacó que la falta de goles, sumada a la incapacidad para generar peligro en el área rival, selló el destino del conjunto uruguayo. El medio consideró que el equipo falló en el momento clave y no estuvo a la altura de las expectativas del público y de la historia del club en la competencia.

Así reaccionó ESPN Uruguay al empate de Nacional ante Universitario en Montevideo. - captura: ESPN Uruguay
Así reaccionó ESPN Uruguay al empate de Nacional ante Universitario en Montevideo. - captura: ESPN Uruguay

Montevideo Portal

La cobertura de Montevideo Portal coincidió en el tono crítico y enfatizó que Nacional jugó “un partido para el olvido” ante Universitario. El portal recordó que el equipo estaba “obligado a ganar de local” en el Gran Parque Central, que lució repleto pero terminó sumido en la desilusión.

En su análisis, este medio resaltó que la presentación de Nacional fue “tristísima”, ya que no pudo incomodar al rival y terminó empatando sin goles, resultado que lo deja sin chances de acceder a los octavos de final. La presión de la hinchada y la magnitud de la eliminación fueron parte central del relato, que recogió el clima de frustración vivido en el estadio.

La reacción de Montevideo Portal al empate de Nacional ante Universitario por Copa Libertadores 2026. - captura: Montevideo Portal
La reacción de Montevideo Portal al empate de Nacional ante Universitario por Copa Libertadores 2026. - captura: Montevideo Portal

La Diaria

Finalmente, La Diaria sintetizó la noche como una despedida: “Nacional empató y quedó eliminado”. El medio describió el encuentro como “cerrado”, con apenas un tiro al arco, y lamentó que el tricolor dejó pasar su oportunidad. Ahora, solo le resta intentar ingresar a los playoffs de la Sudamericana.

Para este portal, Nacional “le dijo adiós a la Libertadores” sin haberse hallado nunca en un grupo que parecía accesible en la previa. La autocrítica se centró en la imposibilidad de imponer condiciones y la sensación de oportunidad desperdiciada, en contraste con la expectativa inicial.

Así reaccionó La Diaria al empate de Nacional ante Universitario en Montevideo por Copa Libertadores 2026. - captura: La Diaria
Así reaccionó La Diaria al empate de Nacional ante Universitario en Montevideo por Copa Libertadores 2026. - captura: La Diaria

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