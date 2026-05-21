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La aceituna y un secreto que podría llevar energía al Perú: el ‘oro negro’ del sur

Tacna produce cada año 100 mil toneladas de aceituna, pero el 80% se convierte en residuos industriales como alperujo, según OEFA

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El OEFA impulsa en Tacna la gestión sostenible de residuos de la industria olivícola junto a expertos de España y Argentina.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) organizó una conferencia en Tacna, en colaboración con especialistas de España y Argentina, con el propósito de impulsar la gestión sostenible de los residuos generados por la industria del olivo.

El evento reunió a cerca de 200 productores de aceituna y aceite de oliva de las regiones de Tacna y Moquegua, junto a autoridades locales y representantes del sector académico.

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Tacna: un polo olivícola con grandes desafíos ambientales

Tacna concentra más de 3 mil empresas dedicadas al rubro y más de 23 mil hectáreas de cultivo. La producción anual en la región alcanza las 100 mil toneladas de aceituna, pero solo un 20% se destina a consumo y procesamiento.

El 80% restante se convierte en residuos industriales, principalmente alperujo, que plantea retos de almacenamiento y disposición final.

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Las alternativas propuestas para la gestión de residuos olivícolas consideran variables locales como el clima, los suelos y los procesos productivos de Tacna.

En la inauguración de la conferencia, Elizabeth Cruz, jefa de la Oficina Desconcentrada del OEFA en Tacna, subrayó la importancia de articular acciones para mejorar la gestión del alperujo y de los efluentes generados por la industria olivícola.

“Tacna es el principal productor de aceituna del país y queremos que esta actividad continúe desarrollándose de manera sostenible. Esperamos que lo aprendido hoy contribuya a una mejor gestión del alperujo y de los efluentes generados por la industria”, señaló la funcionaria.

Lecciones de España y Argentina para el aprovechamiento del alperujo

El taller contó con la participación de Pablo Monetta, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, y de María África, Guillermo Rodríguez, Bárbara Rincón, Concepción Romero y Francisco Rodríguez, todos especialistas del Instituto de la Grasa de España.

Durante las exposiciones se compartieron experiencias sobre tratamientos alternativos para el alperujo, como el compostaje, la alimentación animal y la producción de energía a través de biodigestión.

Además, se abordaron tendencias en el desarrollo de subproductos derivados de los residuos de la industria olivícola, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades para la economía regional.

Un primer plano de un frasco de vidrio transparente y herméticamente cerrado, repleto de aceitunas verdes rellenas con trozos de pimientos rojos.
El taller regional destacó la importancia de la economía circular para transformar los residuos del olivo en subproductos aprovechables.

Debate y perspectivas locales sobre la viabilidad de nuevas soluciones

Los participantes del encuentro tuvieron la oportunidad de consultar a los expertos internacionales, planteando dudas sobre la aplicación de estas alternativas en el contexto peruano.

Factores como el clima, el tipo de suelo, las características de los procesos productivos y la cantidad de alperujo generado en Tacna fueron temas clave en la discusión.

Primer plano de una rama de olivo con hojas verde grisáceas y pequeñas aceitunas verdes y negras con gotas de agua, destacando la textura.
El OEFA y la AECID preparan proyectos piloto para adaptar modelos internacionales de valorización de residuos olivícolas al contexto de Tacna.

Uno de los consensos al cierre del taller fue la necesidad de modificar la percepción del alperujo. El residuo, históricamente visto como un pasivo ambiental, se perfila como una oportunidad para la generación de nuevos subproductos, si se gestiona adecuadamente.

Además, se recalcó la importancia de fortalecer la prevención para evitar impactos negativos sobre el suelo y las aguas subterráneas.

Hacia proyectos piloto de economía circular en la industria olivícola

Como resultado del taller, se recogieron aportes y propuestas para ser incorporados en dos proyectos piloto que el OEFA prepara junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Estas iniciativas buscan revalorizar los residuos de la industria del olivo bajo un enfoque de economía circular, integrando las experiencias internacionales al contexto local y promoviendo la sostenibilidad en el sector.

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