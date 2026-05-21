Corte de luz en Lima y Callao este 22 de mayo: Pluz anuncia suspensión del servicio en cinco distritos

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

La empresa Pluz realizará este viernes 22 de mayo una nueva jornada de cortes programados de energía eléctrica en distintos distritos de Lima Metropolitana y Callao, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de las redes de distribución eléctrica.

Según informó la compañía, las interrupciones temporales buscan optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico, reducir el riesgo de averías y mejorar la continuidad del servicio en diferentes sectores de la capital.

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Los cortes se ejecutarán en horarios diferenciados y afectarán urbanizaciones, asociaciones de vivienda, agrupaciones familiares, avenidas y jirones de Carabayllo, San Antonio de Chaclla, El Agustino, Comas y Callao.

Zonas y horarios de los cortes del 22 de mayo

Carabayllo — 9:00 a.m. a 5:30 p.m.

En Carabayllo, la suspensión del servicio eléctrico afectará amplios sectores de la urbanización Torreblanca. El corte alcanzará decenas de manzanas residenciales y tendrá una duración aproximada de ocho horas y media.

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San Antonio de Chaclla — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En este distrito, el corte programado impactará diversos sectores del anexo 22, incluyendo agrupaciones familiares como Nueva Molina, El Mirador de Israel y Villa de los Ángeles.

También se verán afectadas asociaciones de posesionarios de Villa Esperanza del Palomar y Palomar Alto, además del sector Unión Bellavista. La interrupción se extenderá durante ocho horas.

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El Agustino — 9:30 a.m. a 3:30 p.m.

En El Agustino, la suspensión del servicio alcanzará importantes avenidas como Grau y Locumba, además de calles y jirones como Cabana, Cajacay, Cerro Azul, Chiquián, Pampas y Ocros.

El corte afectará distintos sectores residenciales del distrito por aproximadamente seis horas.

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Comas — 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Comas registrará uno de los cortes más extensos de la jornada. La interrupción afectará sectores de la urbanización El Pinar y la asociación de vivienda PNP Juan Linares Rojas, donde el servicio permanecerá suspendido durante diez horas.

Callao — 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

En la Provincia Constitucional del Callao, el corte impactará sectores de Alameda Portuaria, Los Portales del Aeropuerto, Aeroresidencial Faucett, Residencial La Taboada, Santa Sofía y Santa Adela.

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La suspensión temporal del servicio eléctrico tendrá una duración aproximada de cinco horas.

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Pluz indicó que estas interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica que realiza periódicamente en Lima y Callao.

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La empresa señaló que estas labores son necesarias para mejorar la calidad del servicio, prevenir sobrecargas y reducir posibles fallas o averías en la red de distribución.

Recomendaciones durante el corte de energía

Desconectar electrodomésticos: Se recomienda desenchufar televisores, computadoras y equipos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje cuando retorne el servicio.

Evitar velas: Por seguridad, la empresa aconseja utilizar linternas o lámparas de emergencia para prevenir incendios dentro del hogar.

Conservar alimentos: Mantener cerradas las puertas del refrigerador ayudará a preservar los alimentos durante el tiempo que dure el corte.

Pacientes con equipos médicos: Las familias con personas que dependan de equipos eléctricos de salud deben prever sistemas de respaldo o alternativas temporales.

Kit de emergencia: Se recomienda contar con agua potable, baterías, radio portátil y alimentos no perecibles.

Canales de atención: Para consultas o reportar incidencias, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa.

Pluz precisó que cualquier modificación o reprogramación en los horarios establecidos será comunicada oportunamente mediante sus plataformas digitales oficiales.

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