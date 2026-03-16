Leonard León acepta colaboración musical con Pamela Franco y Melanie Martínez: “Será un honor cantar con ellas y hacer giras”

Pamela Franco sorprendió a sus seguidores al anunciar que prepara una canción junto a Melanie Martínez y no descartó invitar a Leonard León al proyecto musical. TikTok/ Live Pamela Franco y Melanie Martínez.

El cantante Leonard León reaccionó públicamente a una propuesta musical que ha despertado curiosidad entre sus seguidores. Todo comenzó cuando las cantantes Pamela Franco y Melanie Martínez mencionaron durante una transmisión en vivo en redes sociales su deseo de grabar una canción junto al intérprete de la popular cumbia Una mujer como tú. La idea rápidamente captó la atención del público por la historia personal y mediática que rodea a varios de los protagonistas.

La posibilidad de una colaboración entre los tres artistas no tardó en generar reacciones, principalmente porque los nombres involucrados han estado vinculados a episodios mediáticos en los últimos años dentro del espectáculo peruano. Sin embargo, lejos de mostrarse incómodo ante la propuesta, Leonard dejó claro que la idea le resulta atractiva y que estaría dispuesto a concretarla si se presenta la oportunidad.

El cantante reaccionó con naturalidad cuando se le consultó sobre el tema y respondió de manera directa al enterarse de la iniciativa planteada por las intérpretes. “Acepto”, fue la primera respuesta que dio el artista al ser informado sobre el deseo de Pamela Franco y Melanie Martínez de trabajar juntos en una nueva canción.

Leonard León abre la puerta a tema con Pamela Franco y Melanie Martínez. Captura: IG @leonardleonoficial.

La propuesta nació días atrás durante una transmisión en vivo en redes sociales en la que ambas cantantes conversaban con sus seguidores sobre proyectos musicales y nuevas ideas para futuras producciones. En medio de la charla, surgió la posibilidad de lanzar un tema con un mensaje dirigido a relaciones del pasado, lo que dio pie a que mencionaran directamente a Leonard León.

En ese contexto, Pamela Franco explicó cómo imaginaba el proyecto musical que tenía en mente y por qué consideraba que el cantante sería una pieza clave para darle forma a la propuesta artística.

“Vamos a lanzar una canción a los ex que les gusta tocar la puerta (en alusión a Domínguez). Nosotras cantamos y ahí lo llamamos a Leonard. Él canta súper bien, a mí me parece una de las mejores voces de la cumbia en masculino”, comentó la intérprete durante el live, generando múltiples reacciones entre los usuarios que seguían la transmisión.

Las declaraciones de la cantante no pasaron desapercibidas, ya que el comentario fue interpretado por algunos seguidores como una indirecta hacia Christian Domínguez, figura también vinculada a la escena de la cumbia y a diversas polémicas mediáticas.

Leonard León abre la puerta a tema con Pamela Franco y Melanie Martínez. Captura: IG @leonardleonoficial.

¿Qué respondió Leonard León?

Ante la pregunta directa de si estaría dispuesto a aceptar una colaboración de ese tipo, Leonard León no dudó en responder afirmativamente y destacó el talento de ambas cantantes, con quienes además ha tenido vínculos profesionales en distintos momentos de su carrera.

“Por supuesto, ¿por qué no lo haría? Melanie fue parte de mi orquesta hace años atrás y con Pamela hace poco compartimos escenario. Las dos son grandes profesionales”, manifestó el cantante a Trome, resaltando la experiencia artística de las dos intérpretes.

El artista también recordó que con Melanie Martínez mantiene una relación laboral de larga data dentro del mundo de la cumbia, lo que para él facilitaría cualquier proyecto musical que puedan desarrollar juntos. Asimismo, mencionó que recientemente tuvo la oportunidad de coincidir con Pamela Franco en una presentación, lo que refuerza la posibilidad de un trabajo conjunto.

Leonard León abre la puerta a tema con Pamela Franco y Melanie Martínez. Captura: Composición Infobae / Carol Ruiz

No obstante, la posibilidad de una colaboración entre estos artistas también generó interrogantes sobre cómo podría ser interpretada por otras figuras mediáticas relacionadas con sus historias personales. En particular, surgió la pregunta sobre la reacción que podría tener Karla Tarazona, expareja de Leonard León y madre de sus hijos.

Al respecto, el cantante fue enfático en señalar que no toma decisiones profesionales basándose en lo que otras personas puedan pensar o interpretar sobre sus acciones. Para él, lo más importante es actuar de acuerdo con sus convicciones y con el respaldo de su entorno familiar actual.

“No me interesa lo que piense otra persona. Imagínate, a estas alturas lo único que me interesa es lo que piense mi esposa Olenka”, respondió con claridad el intérprete al citado medio cuando se le consultó si la colaboración podría ser interpretada como una provocación hacia terceros.

“Si alguien necesita un apoyo, lo hago, colaboro de corazón, no voy a estar pensando en el qué dirán, yo decido por el beneficio de la persona”, expresó el artista.

Leonard León abre la puerta a tema con Pamela Franco y Melanie Martínez. Captura: IG @leonardleonoficial.

Leonard León advierte giras con Melanie Martínez y Pamela Franco

Ante la posibilidad de que la propuesta musical finalmente se concrete, el cantante reiteró que estaría encantado de participar en el proyecto junto a Pamela Franco y Melanie Martínez, incluso si ello implica llevar la colaboración a escenarios de todo el país.

“Por supuesto, por qué no hacerlo. Encantado de cantar con ellas y hasta realizar giras por todo el Perú”, afirmó el intérprete, dejando abierta la puerta a un trabajo conjunto que podría convertirse en uno de los lanzamientos más comentados.

Finalmente, el artista también fue consultado sobre si estaba preparado para las posibles reacciones o comentarios que podrían surgir por parte de otras figuras vinculadas a esta historia mediática, como Karla Tarazona o Christian Domínguez. En ese punto, Leonard León fue tajante y reiteró su postura. “No me importa lo que piensan o digan terceros”, sentenció el cantante.

Leonard León abre la puerta a tema con Pamela Franco y Melanie Martínez. Captura: IG @leonardleonoficial.